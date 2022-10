Cambió currículo de lectura

Por Ann Schimke, Chalkbeat Colorado

El distrito escolar de Denver cambió su currículo de lectura para reflejar mejor a los estudiantes El distrito eliminó las unidades que sentía que perpetuaban una versión blanqueada de la historia estadounidense y agregó varios libros en cada grado con la intención de agregar una variedad más amplia de voces.

Además de cuentos fantásticos sobre el leñador Paul Bunyan y el vaquero Pecos Bill, las nuevas lecciones de lectura para los alumnos de segundo grado de Denver incluirán la historia de Doña Flor, una mujer gigante que vive en el suroeste de Estados Unidos.

Lo que los estudiantes no obtendrán en esas lecciones de alfabetización son libros sobre Colón, el primer Día de Acción de Gracias o Lewis y Clark.

Esto se debe a que los funcionarios del distrito de Denver han realizado una serie de cambios en el nuevo plan de estudios de lectura que se implementará desde el jardín de infantes hasta el segundo grado en casi 90 escuelas este año. Además de eliminar las unidades, sintieron que perpetuaban una versión blanqueada de la historia estadounidense, agregaron varios libros en cada grado con la intención de agregar una variedad más amplia de voces.

La idea era tomar un plan de estudios que había obtenido altas calificaciones por enseñar a los niños a leer y expandir su conocimiento del mundo y hacerlo más culturalmente receptivo.

Es decir, para garantizar que refleje las diversas historias e identidades de los estudiantes en las aulas de Denver y el resto del mundo.

Los estudiantes de Denver seguirán aprendiendo sobre temas de historia abandonados como Columbus a través de cursos de estudios sociales en varios grados.

La decisión de modificar el nuevo plan de estudios se deriva, en gran parte, de un esfuerzo reciente impulsado por los estudiantes para hacer que las lecciones sean más inclusivas de la historia negra, latina e indígena.

El resultado de ese esfuerzo, la resolución “Conozca la justicia, conozca la paz” aprobada en 2020, se basa en esfuerzos anteriores para revisar el plan de estudios que se centró en las perspectivas eurocéntricas.

Los expertos dicen que la educación culturalmente receptiva es buena para todo tipo de estudiantes, ya que crea una imagen más completa del mundo y ayuda a las escuelas a involucrar a los estudiantes.

“Si nuestros estudiantes se ven valorados, reflejados y honrados en ese espacio, es más probable que aprendan”, dijo Casie Wise, quien tiene un doctorado en educación y es directora principal de programas en la Asociación Nacional de Educación India.

Las Escuelas Públicas de Denver son el distrito escolar más grande de Colorado y uno de los más diversos. La mitad de los estudiantes del distrito son hispanos y las tres cuartas partes son estudiantes de color.

Los esfuerzos del distrito para una mayor inclusión se desarrollan en un momento en que muchas escuelas de todo el país están siendo presionadas para moverse en la dirección opuesta, con padres conservadores o miembros de la comunidad que buscan prohibir libros que dicen que plantean temas divisivos, cubren temas difíciles demasiado pronto o hacer que los estudiantes blancos se sientan ansiosos o avergonzados.

Las escuelas en 138 distritos eliminaron o limitaron el acceso de los estudiantes a los libros durante el año escolar 2020- 21, según el grupo de defensa de la libertad de expresión, PEN America.

Incluso en Denver, un distrito progresista donde los líderes hablan con frecuencia sobre equidad e inclusión, hay señales de que los acontecimientos recientes han tenido un efecto escalofriante.

El distrito compartió solo ocho de los 30 títulos de libros que el personal del distrito recomendó agregar al nuevo plan de estudios.

Los funcionarios del distrito rechazaron una solicitud de registros públicos de

Chalkbeat para obtener la lista completa, primero diciendo que no sabían si los proveedores tendrían todos los títulos y luego citando el privilegio deliberativo, una exención invocada “si el material es tan sincero o personal que es probable que se divulgue públicamente”. sofocar la discusión honesta y franca dentro del gobierno”.

Leah Q. Peoples, quien dirige Transformative Research, una firma de investigación que prioriza la equidad educativa, dijo que los esfuerzos del distrito de Denver para impulsar la capacidad de respuesta cultural en su currículo de lectura suenan prometedores. Ella dijo que entre las demandas que se les imponen a los educadores y el clima político, ese trabajo puede ser difícil de hacer.

Es importante que el distrito “no permita que ese primer paso sea el último”,dijo.

La tarjeta de puntuación mide la capacidad de respuesta cultural

Al igual que muchos distritos escolares de Colorado, Denver está adoptando un nuevo plan de estudios de lectura debido a una ley estatal de 2019 que requería que las escuelas usaran programas de lectura con base científica desde jardín de infantes hasta tercer grado.

El antiguo programa utilizado en la mayoría de las escuelas de Denver no cumplió con ese requisito.

El nuevo programa de lectura del distrito aprobado por el estado se llama Core Knowledge Language Arts y es publicado por Amplify.

Se utiliza en alrededor de dos docenas de distritos de Colorado y, en general, ha recibido grandes elogios por cubrir a fondo las habilidades fundamentales y desarrollar el conocimiento de los estudiantes a través de una colección de unidades de alfabetización con temas de ciencias y estudios sociales. Los expertos dicen que aumentar el conocimiento previo de los estudiantes mejora la comprensión lectora.

Core Knowledge también tiene una contraparte en español, Caminos, que se usa en las escuelas de Denver que tienen programas bilingües.

Durante la evaluación inicial de Core Knowledge Language Arts y otros dos contendientes del plan de estudios, los funcionarios de Denver utilizaron una

herramienta desarrollada por la Universidad de Nueva York, la Tarjeta de puntuación del plan de estudios culturalmente receptivo para las artes del idioma inglés. (También hay una versión para STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

La lista de verificación, de la que Peoples fue coautor, pide a los revisores que consideren una serie de factores relacionados con los personajes, la trama y la presentación de libros y materiales. Por ejemplo, ¿las personas de color son los personajes principales o solo compañeros? ¿Se muestran personajes femeninos en una variedad de roles? ¿Los textos destacan la fuerza de las poblaciones no dominantes? ¿Provocan preguntas sobre el status quo social?

Los tres planes de estudios se quedaron cortos en cuanto a la capacidad de respuesta cultural, pero Core Knowledge Language Arts obtuvo las mejores críticas en general.

El distrito adoptó el programa, a un costo de $8.4 millones, pero decidió modificar la mitad del plan de estudios de desarrollo de conocimientos. La porción de habilidades fundamentales del programa sigue siendo la misma. El nuevo plan de estudios se ha implementado en la mayoría de las aulas K-2 del distrito y se está poniendo a prueba en algunas aulas de tercer grado.

Algunos temas de historia cortados Después de la revisión del plan de estudios, los funcionarios del distrito decidieron eliminar dos unidades con temas de historia por grado, entre ellas “Columbus and the Pilgrims” en kindergarten, “A New Nation” en primer grado y “Westward Expansion” en segundo grado.

Los funcionarios de Denver no querían que los materiales de las unidades eliminadas aparecieran en las aulas de Denver, por lo que le pidieron a Amplify que los eliminara de los paquetes de planes de estudios que ordenó el distrito.

Lo que se ha eliminado del plan de estudios de lectura K-2 de Denver. Las últimas dos unidades de cada columna, sombreadas en naranja, han sido eliminadas por las Escuelas Públicas de Denver.

El distrito hará que algunas de las unidades restantes sean un poco más largas agregando libros que se relacionen con los temas de la unidad. Los libros están destinados a traer voces y perspectivas adicionales.

El distrito también agregó 10 libros más al plan de estudios en cada grado: cinco para aulas con instrucción en inglés y cinco para aulas con español. Los nuevos títulos, que pretenden agregar perspectivas faltantes, alargan algunas de las unidades que mantiene el distrito.

Molly Veliz, una maestra que trabaja con lectores con dificultades en la escuela Marie L. Greenwood Early-8, estuvo de acuerdo con la decisión de descartar algunas unidades y dijo: “Estoy muy contenta porque por las fortalezas de [Core Knowledge Language Arts]… las debilidades son bastante notorias porque es muy eurocéntrica y [adopta] el punto de vista de los colonos”, dijo.

Veliz dijo que también está contenta con el enfoque en las prácticas de lectura basadas en evidencia en el nuevo plan de estudios.

“Esperemos que enseñemos a muchos más estudiantes a leer”, dijo. “Eso es realmente equidad en acción allí mismo”.

Megan Bobroske, maestra de segundo grado en la Escuela Internacional Bradley de Denver, formó parte de un equipo de seis miembros que ayudó a recomendar libros de segundo grado para agregar a algunas unidades. Mientras el equipo revisaba la unidad “Cuentos de hadas y cuentos fantásticos”, se dieron cuenta de que los cuatro cuentos fantásticos presentaban

hombres. No hubo protagonistas femeninas. Para remediarlo, recomendaron agregar Doña Flor para las aulas de inglés y un cuento sobre una pequeña princesa inca para las aulas de español.

“No existe un plan de estudios perfecto”, dijo. Entonces, la pregunta es: “¿Cómo hacemos que lo que tenemos represente y hagamos que nuestros estudiantes sientan que son parte de esto?”

El entrenamiento sale mal

Las cosas no fueron bien cuando el distrito implementó por primera vez el nuevo plan de estudios de lectura durante una capacitación docente en línea en agosto.

Una sesión presentó un video sobre Lewis y Clark. Esa lección, parte de la unidad Frontier Explorers, no se iba a enseñar en las aulas de Denver y solo tenía la intención de servir como ejemplo. Pero los maestros no sabían eso y muchos estaban molestos.

A la mañana siguiente, antes de que comenzara la segunda mitad de la capacitación, Jennifer Begley, directora de humanidades del distrito, se disculpó con el grupo de 100 maestros.

“Le agradecemos por hablar y llamar nuestra atención sobre esto”, dijo. “Lamentamos profundamente el daño que ha causado el video”.

Begley también explicó los cambios del distrito, incluido por qué se cortaron algunas unidades: “Había varios dominios que centraban las opiniones y creencias eurocéntricas de los blancos, lugares donde se omitió la historia y lugares donde la representación de autores y personajes no era suficiente”.

En entrevista con Chalkbeat, Begley dijo que la reacción a algunas unidades de Core Knowledge fue:

“Esto no puede ser lo que ponemos frente a nuestros estudiantes”.

Ella describió cómo una lección de frontera describió a Thomas Jefferson como un amigo de los nativos americanos que querían que los exploradores usaran los dones para mantener relaciones amistosas con ellos. Pero esa representación benigna no tiene en cuenta que Jefferson también fue un arquitecto clave de las políticas para sacar a los nativos americanos de su tierra.

Hannah Maldonado Villar, maestra de primer grado en la Escuela Primaria Barnum, dijo que discutió algunas de las modificaciones del distrito al plan de estudios de lectura con la madre de un estudiante durante las conferencias de padres y maestros este mes.

“Estaba diciendo que, como mujer blanca, agradece que su hija no aprenda una historia tan centrada en los blancos”, como le sucedió a la mujer en su infancia, dijo Maldonado Villar.

Kristine Frech, vocera de Amplify, dijo que las modificaciones escolares o distritales a Core Knowledge Language Arts son comunes.

“Lo primero es que la integridad del programa permanezca intacta”, dijo.

Cuando se le preguntó acerca de las preocupaciones de Denver sobre la capacidad de respuesta cultural del plan de estudios de lectura, Frech dijo: “Tomamos en cuenta esa retroalimentación cuando analizamos el programa a lo largo del tiempo”.

Ella dijo que la compañía ha tomado varias medidas en los últimos años para hacer que el plan de estudios sea más representativo, incluida la creación de una unidad de habilidades que promueve la investigación de los estudiantes que agrega más diversidad.

Por ejemplo, una unidad de kindergarten con temas de arte incluye un libro sobre la escultora Ruth Asawa y los tejedores textiles guatemaltecos. La unidad de aviación de segundo grado incluye un libro sobre los aviadores de Tuskegee y otro sobre mujeres piloto en la Segunda Guerra Mundial.

Amplify también contrató a la Asociación Nacional de Educación Indígena para revisar ciertos componentes del plan de estudios centrados en los nativos americanos. Frech dijo que el grupo ayudó a Amplify a reescribir un libro de primer grado sobre las vacaciones de verano de una niña navajo, proporcionando nombres y pronunciaciones navajo auténticos, detalles sobre el escenario y ayuda para volver a contar la historia tradicional de la Mujer Araña.

Una ilustradora navajo creó la imagen de la Mujer Araña y contribuyó con otras obras de arte al libro. Muchos programas se quedan cortos Los expertos en educación culturalmente receptiva dicen que muchos materiales, incluidos los de matemáticas y ciencias, pueden ser culturalmente problemáticos.

Además de los personajes o autores de libros homogéneos, las deficiencias incluyen relatos engañosos de eventos históricos, la perpetuación de estereotipos y representaciones estrechas de la experiencia de un grupo.

Peoples, de Transformative Research, dijo que un tropo común en las lecciones sobre personas de color es que sus vidas están dominadas por la lucha.

“Sucedió la esclavitud, sucedieron las guerras”, pero hay mucho más en la experiencia de las personas de color que la opresión, dijo. Los momentos alegres de todos los días también deben retratarse: jugar con un perro, postularse para presidente de la clase o formar parte del equipo.

Peoples dijo que la educación culturalmente receptiva también trata de reflejar otros tipos de diversidad: género, clase y estado de discapacidad, por ejemplo. Y debe incorporarse completamente a las experiencias de aprendizaje, no tratarse como un complemento voluntario.

“No se puede esparcir una educación culturalmente receptiva”, dijo.

Wise, de la Asociación Nacional de Educación Indígena, dijo que el problema con muchas lecciones sobre los nativos americanos es que se detienen a fines del siglo XIX o principios del XX. “Básicamente les da a los estudiantes la idea de que los nativos americanos ya no existen porque fueron conquistados”, dijo. Es “no enseñar historia a través de la lente del presente”.

Bobroske, la maestra de segundo grado, vio el mismo tipo de cosas mientras su equipo seleccionaba libros para agregar al nuevo plan de estudios. En la unidad de inmigración, había historias sobre familias que llegaron a Estados Unidos hace generaciones, pero poco sobre los inmigrantes de hoy en día.

“La inmigración no es solo algo que sucedió a principios de siglo”, dijo, y señaló que muchos estudiantes de Denver son inmigrantes.

El equipo de Bobroske recomendó agregar la versión en inglés y español de un libro llamado “Areli es una soñadora”, de Areli Morales, una historia contemporánea sobre una joven

inmigrante que calificó para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. Parte del objetivo con los libros adicionales es lograr que los estudiantes se conecten con el contenido.

“Si están invertidos, eres oro”, dijo Bobroske.