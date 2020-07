Canceló la convención republicana de Florida

El presidente Donald Trump dijo la tarde del jueves que cancelaría los eventos de la convención republicana en Jacksonville, Florida, programanda en agosto, y dijo que no era el momento adecuado debido al coronavirus.

“Le dije a mi equipo que es hora de cancelar el componente de Jacksonville de la convención republicana”, dijo Trump a los periodistas durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Agrego que “Todavía haré un discurso de convención de una forma diferente, pero no haremos una convención abarrotada de por sí. Simplemente no es el momento adecuado para eso “.

Planearemos algo muy bonito en línea.

Trump citó las preocupaciones de seguridad como determinantes de su decisión e indicó que no quería ser objeto de un escrutinio negativo por parte de los medios por realizar los eventos de la convención.

El presidente dijo que el negocio oficial de la nominación aún se llevaría a cabo en Charlotte, Carolina del Norte, como estaba previsto, pero no ofreció más detalles por el momento ni sobre su discurso esperado.

Dijo que la fiesta celebraría “tele-mítines” y otros eventos en línea la semana de la convención a fines de agosto.

La decisión marca la historia, ya que esta convención siempre se celebra para determinar quien es el nominado del partido y es una gran fiesta inolvidable, pero como el mismo presidente dijo que el evento que se hará por internet también será algo muy bonito.

No es sorprendente, hemos escuchado que en varios estados las cifras de infectados se han incrementado en medio de la pandemia de coronavirus a pesar de las advertencias de los expertos en salud pública.

La convención se programó inicialmente para Charlotte, pero el Comité Nacional Republicano (RNC) trasladó los principales eventos de celebración, incluido el discurso de Trump que acepta formalmente la nominación del partido, a Jacksonville después de que el presidente se opusiera a la insistencia del gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper (D) que el evento se reduzca.

Los expertos en salud han advertido contra las grandes reuniones, especialmente las que se realizan en interiores, y el presidente Trump se ha enfrentado a las críticas por realizar una manifestación de campaña en Tulsa, Oklahoma, en junio, en la que se vio a pocas personas con disfraces.

Trump dijo el jueves que tomó la decisión de cancelar la parte de la convención de Jacksonville durante una reunión con su equipo político más temprano ese día.

“Miré a mi equipo y dije que el momento para este evento no es el correcto. Simplemente no está bien con lo que sucedió recientemente, el estallido en Florida, tener una gran convención, no es el momento adecuado “, dijo Trump a los periodistas. “Para mí, tengo que proteger al pueblo estadounidense”.

Florida ha estado entre los estados que han visto un aumento preocupante en los casos de coronavirus en las últimas semanas.

El Estado del Sol informó el jueves un número récord de muertes diarias, ya que el número total de infecciones por coronavirus en los Estados Unidos superó los 4 millones.

Los planes de la convención han estado envueltos en incertidumbre como resultado de la pandemia y la decisión abrupta de trasladar muchos de los eventos de alto perfil a Jacksonville.

El presidente rump reconoció a principios de este mes que los republicanos eran “flexibles con sus planes”, mientras que un puñado de senadores republicanos dijeron que no planeaban asistir a la convención y otros expresaron sus dudas, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.).

La semana pasada, la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, informó a los miembros que la fiesta limitaría a los asistentes a delegados regulares durante los primeros tres días, lo que limitaría la audiencia a aproximadamente 2,500 personas.

Se esperaba que la multitud para el discurso de Trump tuviera un límite de aproximadamente 6,000 a 7,000 personas. Se esperaba que los eventos tuvieran lugar tanto en interiores como en exteriores.

Trump minimizó en gran medida los aumentos en los casos hasta esta semana, cuando, ante la creciente desaprobación por su manejo del virus, advirtió que es probable que la pandemia “empeore antes de mejorar”.

Un aspirante a la convención postuló que la decisión de cancelarla era una señal de que Trump se había dado cuenta de la necesidad de cambiar el curso de su acercamiento al coronavirus.