Candidado republicano para el CD8, Joshua Jered Rodríguez, arrestado y encarcelado

El hombre que anteriormente se postuló para alcalde en Arvada declaró su candidatura en la carrera del Distrito 8 del Congreso de 2022 a pesar de enfrentar una orden de arresto activa derivada de múltiples cargos por delitos graves.

Joshua Jered Rodríguez, de 37 años, lanzó un sitio web de campaña con una página de donaciones y firmó documentos con la Comisión Federal de Elecciones el 4 de febrero que enumera una dirección de Arvada que los registros de propiedad del condado de Jefferson muestran que se vendió a un propietario diferente en 2021.

Rodríguez fue acusado de nueve cargos de robo de identidad, un cargo de falsificación y un cargo de delito cibernético (intento) en octubre de 2020 y dos cargos de intento de influir en un servidor público en diciembre de 2020 después de que intentó establecer múltiples fraudes. Páginas de GoFundMe a nombre de Julia Vitanyi, la moderadora del popular grupo de Facebook Arvada Neighbors.

Rodríguez no asistió a su comparecencia ante el tribunal programada para el 5 de mayo de 2021 y el 10 de mayo de 2021 se emitió una orden de arresto contra él. Las fuerzas del orden aún desconocen su paradero hasta el 15 de febrero.

El oficial de información pública del Departamento de Policía de Arvada, Dave Snelling, dijo que cualquier persona con información sobre la ubicación de Rodríguez debe comunicarse con las autoridades policiales.

“Como en cualquiera de nuestros casos, trabajamos por nuestras víctimas y esperamos que se haga justicia rápidamente en este caso. Sabiendo que tiene órdenes de arresto activas, los funcionarios locales deben ser notificados de su paradero”, dijo Snelling.

Los archivos de Rodríguez ante la FEC enumeran una dirección en el noroeste de Arvada que los registros de propiedad del condado de Jefferson indican que se vendió a Joshua Eskow en 2021. Eskow dijo que ha estado viviendo en la casa desde marzo de ese año y no sabía que Rodríguez la había incluido en sus documentos de campaña.

“Nos enteramos por nuestros vecinos que (Rodríguez) estaba bajo varias acusaciones federales por delitos de cuello blanco. Parecía un poco desagradable porque estaban allí cuando hicimos la inspección y seguía preguntando cuándo íbamos a terminar, teniendo en cuenta que se supone que no debes estar allí durante la inspección… parecía muy distante”, Eskow dijo.

Eskow agregó que le preocupaba que la similitud entre su nombre y el de Rodríguez pudiera causar confusión entre las fuerzas del orden.

“Con todas las cosas en las noticias, me preocupaba que, dado que tengo el mismo nombre, ya sabes, escuchas estas historias de terror en las noticias de que la policía viene con una orden de arresto o lo que sea, esa era mi preocupación.

Compré la casa, tengo el mismo nombre, y ahora este tipo tiene órdenes de arresto. No quiero mezclarme en la confusión ya que tengo el mismo nombre. Aparte de eso, no he pensado en este tipo desde que compramos la casa”, dijo Eskow.

El sitio web de la campaña de Rodríguez, joshuaforunity.com, y las presentaciones de la FEC tituladas “Joshua Rodríguez por la Unidad” aparentemente se refieren al Partido de la Unidad, un tercer partido centrista que Rodríguez buscó la nominación en la carrera por el Senado de 2020.

Rodríguez no figura en la página web del Partido de la Unidad para los candidatos actuales.

Eric Bodenstab, presidente estatal del Partido de la Unidad en Colorado, dijo que Rodríguez se había comunicado con el partido para expresar su interés, pero agregó que el interés de Rodríguez no estaba en la carrera CD8.

“Se acercó para postularse… tiene algo de interés. Somos un partido en crecimiento y consideraremos a casi todos los candidatos. No tenemos el campo para elegir que tienen los dos partidos principales, por lo que esencialmente damos todos una mirada”, dijo Bodenstab. “(Rodríguez) no se comunicó con respecto a CD8”.

Bodenstab no confirmó sobre qué carrera se había comunicado Rodríguez. Agregó que los candidatos del Partido de la Unidad serán finalizados para su convención del 9 de abril.

Ahora Rodríguez esta bajo las rejas en la cárcel del condado de Jefferson.

No es suficiente con lo que la comunidad ha sufrido con el supuesto robo de elección del 2020 y ahora este candidato que definitivamente se demuestra que no es una persona honrada y mucho menos una persona aprta para la posición que se estaba postulando.

Esta es una muestra más para que los votantes del estado de Colorado y de todo el país se den cuenta de que no toda persona que se postula es la adecuada. Ni toda persona que se postula y le dice que vote por el o amigos que le dicen que vote por aquella persona y que ellos la conocen y que le recomiendan que vote por esa persona, es algo en lo que el votante debe confiar.

Con esta muestra del arresto de Joshua Jered Rodriguez, creemos que el votante es la persona quien debe enfocarse y dedicar tiempo a estudiar a los candidatos que se postulan y que busque en realidad quienes son y cuales son sus valores, buscar si tiene arrestos o ordenes de arresto como Joshua.

No debemos dejarnos creer de la publicidad que nos venden de esos políticos que se postulan, debemos invertir tiempo para saber quienes son en realidad y si es esa por la persona que deseamos votar y no porque nos digan que votemos por esa persona.