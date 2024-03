Carlson denuncia que fue espiado y extorsionado

El periodista estadounidense Tucker Carlson estuvo presente en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2024 en Dubai esta semana y reveló que fue a Moscú a entrevistar al presidente ruso Vladimir Putin porque, cuando intentó hacerlo en el pasado, los servicios de inteligencia de Biden lo espiaron y extorsionaron para detenerlo.

La pregunta que le hicieron al periodista fue por qué hacer la entrevista justo ahora, en plena guerra entre Rusia y Ucrania.

Carlson explicó que en realidad hace 3 años que estaba tratando de concretar el encuentro con Putin.

“El gobierno de Estados Unidos me impidió hacerlo espiando mis mensajes de texto y filtrándolos al New York Times, y eso asustó al gobierno ruso”, dijo.

“Era inconcebible que mi gobierno y sus servicios de inteligencia, la NSA y CIA, que siempre estuvieron centrados en nuestros enemigos extranjeros, se volvieran contra ciudadanos estadounidenses… eso me sorprende y me enfurece”, continuó el ex comentarista político de Fox y agregó “una vez que confirmé que eso estaba sucediendo, ellos lo admitieron, entonces quedé totalmente determinado a hacer esta entrevista”.

Carlson es un profesional de las noticias que ha sido censurado y criticado por hablar de temas sensibles que contradicen la narrativa de los principales medios de comunicación.

“Quiero vivir en un país libre, nací en uno, y voy a hacer hasta lo más mínimo para mantener esta sociedad que amo”, concluyó.

La entrevista con el presidente ruso abordó varios temas de interés internacional y fue publicada la semana pasada en el canal de X del periodista.