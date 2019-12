Celebre la navidad haciendo sentir especial a alguna persona necesitada

Estamos en tiempos de celebración de la navidad, pero es importante recordar qué hay muchas personas que por alguna manera u otra no tienen la oportunidad de celebrar. Quizás por falta de fondos, no tienen a nadie más o su edad es demasiado avanzada y no pueden ya hacer mucho, en fin, aquí te dejamos algunas ideas que quizás quieras tomar en cuenta en tu celebración de navidad ayudando a otros.

1. Si sabe que alguien tiene una discapacidad, pregúntele qué necesita ó incluyalo en su celebración, invitele personalmente. Las personas de edad avanzada por lo regular no son invitadas a los eventos, o no asisten porque se sienten avergonzados. En estos días de amor y celebración, dejeles sentir que son valorados y que valora su presencia.

Si se trata de un niño discapacitado que vendrá a su celebración navideña, puede preguntarle a los papás cuáles podrían ser las necesidades de sus hijos para que al asistir al evento se sienta bien y que es valorado y amado.

El preguntarles si tiene restricciones dietéticas o si necesita otros alojamientos especiales para asistir hará que se sientan que es importante para usted que ellos asistan a su celebración.

Tomar en cuenta las necesidades tanto de las personas de edad avanzada o niños discapacitados, les hará sentir incluidos y estarán felices de que los haya tomado en cuenta preguntado por sus necesidades.

Lo importante es que sientan que son importantes, queridos y que quiere que también ellos se diviertan.

