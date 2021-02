» IRS

Las personas elegibles pueden reclamar el crédito de reembolso de recuperación

Como lo requiere la ley, todos los primeros y segundos Pagos de Impacto Económico emitidos; las personas elegibles pueden reclamar el crédito de reembolso de recuperación.

El IRS anunció que, según lo exige la ley, se han emitido todas las primeras y segundas rondas de Pagos de Impacto Económico permitidas legalmente y el IRS ahora centra toda su atención en la temporada de presentación de solicitudes de 2021.

A partir de abril de 2020, el IRS y el Departamento del Tesoro comenzaron a entregar la primera ronda de Pagos de impacto económico dentro de las dos semanas posteriores a la legislación.

El IRS emitió más de 160 millones de EIP a los contribuyentes de todo el país por un total de más de $270 mil millones, mientras administraba simultáneamente una temporada de presentación extendida.

Además, desde que el Congreso promulgó la Ley de desgravación fiscal relacionada con COVID de 2020, el IRS ha entregado más de 147 millones de EIP en la segunda ronda por un total de más de $ 142 mil millones.

La legislación requería que la segunda ronda de pagos se emitiera antes del 15 de enero de 2021.

Si bien es posible que algunos Pagos de impacto económico de la segunda ronda todavía estén en el correo, el IRS ha emitido todos los primeros y segundos Pagos de impacto económico que está legalmente permitido en la información archivada para personas elegibles.

Get My Payment se actualizó por última vez el 29 de enero de 2021 para reflejar los pagos finales y no se actualizará nuevamente para el primer o segundo pago de impacto económico.

La mayoría de las personas que son elegibles para el Crédito de Reembolso de Recuperación ya lo han recibido, por adelantado, en estas dos rondas de Pagos de Impacto Económico. Si las personas no recibieron un pago, o si no recibieron los montos completos, pueden ser elegibles para reclamar el Crédito de reembolso de recuperación y deben presentar una declaración de impuestos de 2020.

La elegibilidad y el monto del Crédito de reembolso de recuperación se basan en la información del año fiscal 2020, mientras que los Pagos de impacto económico se basaron en la información del año fiscal 2019. Para el primer Pago de Impacto Económico, es posible que se haya utilizado una declaración de 2018 si la de 2019 no se presentó o procesó.

Las personas deberán conocer los montos de los Pagos por impacto económico que recibieron para reclamar el Crédito de reembolso por recuperación.

Aquellos que no tienen sus avisos de Pago de Impacto Económico pueden ver los montos de su primer y segundo Pago de Impacto Económico a través de su cuenta individual en línea. En el caso de personas casadas que presenten una declaración conjunta, cada cónyuge deberá iniciar sesión en su propia cuenta.

Para evitar retrasos en los reembolsos, el IRS insta a las personas a presentar una declaración de impuestos completa y precisa.

La presentación electrónica permite que el software de impuestos calcule créditos y deducciones, incluido el Crédito de reembolso de recuperación.

Las instrucciones de la Hoja de trabajo de crédito de reembolso de recuperación en el Formulario 1040 y el Formulario 1040-SR también pueden ayudar.

Cualquier persona con ingresos de $72,000 o menos, incluidos aquellos que no tienen un requisito de presentación de declaraciones de impuestos, pueden presentar su declaración de impuestos federales de forma gratuita a través del Programa Free File del IRS. La forma más rápida de obtener un reembolso de impuestos es presentarlo electrónicamente y depositarlo directamente, sin contacto y gratis, en la cuenta financiera de la persona.

Las cuentas bancarias, muchas tarjetas de débito prepagas y varias aplicaciones móviles se pueden utilizar para depósito directo cuando proporciona un número de cuenta y de ruta.