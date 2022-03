Coloradenses ahora se les cobrará automáticamente $29 por un pase para parques estatales

Bueno por un lado o por el otro, los coloradenses siempre salen pagando los platos rotos y ahora a los residentes de Colorado se les cobrará automáticamente $29 por un pase para parques estatales cuando registren sus autos.

Ahora se le incluira el pase de parques Keep Colorado Wild de $29 con cada registro de vehículo que usted haga, o mejor dicho cada vez que se registre un vehiculo tendra que pagar los $29 dolares del pase para parques.

Con este costo del pase para parques, Colorado Parks and Wildlife podría ver ingresos adicionales para búsqueda y rescate, educación sobre avalanchas y más personal para ayudar a administrar el tráfico récord en 43 parques estatales.

La Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado aprobó el miércoles un precio de $29 para el nuevo Keep Colorado Wild Pass.

El pase, que formará parte de todos los registros de vehículos en el estado a menos que los conductores opten por no participar, podría generar más de $54 millones al año para los 43 parques estatales de Colorado Parks and Wildlife.

“Un día histórico”, dijo la presidenta de la comisión, Carrie Hauser, después de la votación unánime que aprobó el precio de $29.

Keep Colorado Wild Pass se creó en 2021 con una legislación destinada a aumentar los ingresos de Colorado Parks and Wildlife.

Entonces, esta medida entrara en vigor a partir del 2023, las renovaciones de matrículas incluirán un pase anual para parques estatales, con la opción de no pagar la tarifa de $29 si los conductores así lo desean.

La agencia, que no utiliza el dinero de los contribuyentes, dice que los ingresos adicionales ayudarán a administrar las visitas récord, que alcanzaron los 17 millones de visitas individuales en 2020, frente a los 14,7 millones de 2019 y los 12.3 millones de 2011.

La Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado pasó el último año debatiendo y estudiando el precio del pase, con la legislación limitando el precio a no más de la mitad de la tarifa del pase anual para vehículos de parques estatales de $80 a $120 de hoy.

Al centrarse en la cantidad (hubo 6,5 millones de vehículos registrados en Colorado en 2021), se espera que la legislación Colorado Wild Pass genere más ingresos cada año que los $22.9 millones que provinieron de las ventas anuales de pases en 2020. Cuando los ingresos alcancen los $32.5 millones, el dinero ser dirigido a organizaciones voluntarias de búsqueda y rescate y programas de seguridad contra avalanchas en zonas rurales.

Con $36 millones, el grifo cambia a dinero directo para construir nuevos parques estatales, administrar mejor la recreación fuera de los parques estatales, apoyar los senderos, la vida silvestre y el trabajo de diversidad.

Una encuesta en línea de 2217 residentes encargada por CPW mostró “altos niveles de interés” por Wild Pass. La encuesta mostró que los ingresos anuales crecerían con el pase con un precio de entre $14 y $29, pero los ingresos se estancarían si el precio del pase estuviera entre $29 y $32 y disminuirían si el pase costara más de $32.

Las ventas estimadas “conservadoras” de la agencia del Wild Pass oscilaron entre $ 15,7 millones a $ 14 y $ 21.5 millones con un pase con un precio de entre $ 29 y $ 32. La proyección “optimista” osciló entre $32.5 millones y $54 millones.

La encuesta de precios incluyó la tarifa de registro de vehículos de $ 4 de Montana de 2003 que reemplazó las tarifas de uso diario del parque estatal. Esa tarifa aumentó a $ 6 en 2010 y a $ 9 en 2019. En 2020, solo el 14% de los automovilistas de Montana optaron por no pagar la tarifa.

Michigan lanzó un pase de $12 con registros de vehículos en 2010, pero pidió a los propietarios de vehículos que optaran por participar. La participación estatal comenzó alrededor del 24% y creció hasta el 33% en 2020.

El Discovery Pass anual de $ 30 del estado de Washington se lanzó en 2011 y aproximadamente el 37% de los propietarios de vehículos del estado compraron ese pase al registrar vehículos en 2021.

El director del Departamento de Recursos Naturales de Colorado, Dan Gibbs, dijo que su objetivo era asegurarse de que todos en Colorado decidieran pagar la tarifa y no optar por no participar en el programa.

“Esto es Colorado. Esto es equidad al aire libre. Esta es nuestra avalancha de necesidades. Estas son nuestras necesidades de búsqueda y rescate. Se trata de problemas de crecimiento no solo en nuestros parques, sino en todas nuestras tierras”, dijo Gibbs antes de la votación de la comisión. “Estamos viendo 70,000 personas mudándose a nuestro estado al año. Estamos todos juntos en esto y me siento como el Keep Colorado Wild Pass… Creo que estamos en el camino correcto a $29″.