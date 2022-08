Colorado avanza hacia la importación de medicamentos desde Canadá

olorado avanza un paso más hacia la importación de medicamentos recetados de bajo costo desde Canadá.

El estado ha firmado contratos con tres organizaciones para servir como ex- portadores, importadores y monitores de seguridad.

Colorado ha dado otro paso hacia la im- portación de medicamentos recetados de bajo costo desde Canadá, luego de firmar contratos con empresas en am- bos lados de la frontera que se encar- garán de la transacción.

El estado espera que traer medicamen- tos recetados regulares y cotidianos de Canadá, donde se venden a un precio más bajo que en los Estados Unidos, ayudará a reducir los costos de los medi- camentos para las personas aquí.

El jueves, el estado anunció que firmó acuerdos con tres empresas: AdiraMed- ica, un mayorista con una subsidiaria en Canadá que actuará como exporta- dor; Premier Pharmaceuticals, un may- orista con sede en Idaho que actuará como importador y distribuidor; y Rocky Mountain Poison and Drug Safety, que ejecutará un programa para recopilar in- formes sobre la seguridad de los medi- camentos.

“Hemos alcanzado un hito importante en la importación, y eso es, por así decirlo, establecer la vía y los contratos de socios para permitir la importación”. dijo Kim Bimestefer, directora ejecutiva del Departamento de Política y Financia- miento de Atención Médica de Colorado, que supervisa el programa de import- ación.

¿Cómo funcionará?

El departamento de Bimestefer admin- istra Medicaid en Colorado. Pero el pro- grama de importación de medicamentos no tiene como objetivo reducir el gasto en medicamentos recetados del gobier- no estatal, que ronda los mil millones de dólares al año, dijo Bimestefer.

La explicación de esto se encuentra en un informe publicado por el departamento el año pasado que encontró, debido a los reembolsos y las regulacio- nes federales, que los precios que paga Medicaid por los medicamentos ya son comparables a los precios de los medi- camentos en Canadá. Bimestefer dijo que el gasto en medicamentos de Med- icaid se ha mantenido estable en los últimos años, mientras que ha seguido aumentando para las personas con se- guros privados.

Como resultado, el estado ha establec- ido el programa de importación con el objetivo de ayudar a esas personas con seguro privado, y los medicamentos importados finalmente terminan en las farmacias locales.

Lauren Reveley, quien dirige el programa de importación de medicamentos de HCPF, dijo que AdiraMedica trabajará con el estado para negociar la compra de medicamentos de fabricantes en Ca- nadá. AdiraMedica luego comprará los medicamentos y los venderá a Premier Pharmaceuticals. Premier contratará a un laboratorio para probar los medica- mentos y asegurarse de que sean lo que dicen ser, luego volverá a empaquetar y etiquetar los medicamentos y los dis- tribuirá a las farmacias participantes de Colorado, que los venderán a los con- sumidores.

Mientras tanto, Rocky Mountain Poison and Drug Safety establecerá un pro- grama para monitorear eventos adver- sos y otras preocupaciones de seguri- dad, para que el estado pueda detectar problemas en la cadena de suministro. Reveley dijo que el sistema está diseña- do para ser impulsado por el mercado, lo que significa que el estado lo facili- tará pero no necesitará financiarlo con dólares de los contribuyentes

Hasta ahora, Colorado ha gastado alre- dedor de $1.5 millones para poner en marcha el programa, dijo Reveley.

Buscando aprobación federal: Colorado aún no ha identificado qué medicamen- tos buscará importar. Algunos, los pro- ductos biológicos, como la insulina, por ejemplo, están fuera de la mesa debido a las regulaciones federales.