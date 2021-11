Colorado: Corte de apelaciones dice que legisladores republicanos pueden impugnar la ley de bandera roja

El segundo tribunal más alto de Colorado ha dictaminado que dos legisladores republicanos pueden proceder con su impugnación de una ley histórica de seguridad de armas después de que supuestamente se les negó su derecho constitucional a que la legislación se lea detenidamente.

El miércoles, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones revocó parcialmente la decisión de un juez de Denver que inicialmente calificó la demanda como una “cuestión política”, en la que los tribunales no deben inmiscuirse en las prerrogativas de las otras ramas del gobierno. Desde su decisión, la Corte Suprema del estado decidió en un caso no relacionado que el poder judicial puede, de hecho, revisar si la legislatura cumplió con el mandato constitucional para la lectura de proyectos de ley.

El panel de apelaciones se basó en ese caso para dictaminar que los representantes Dave Williams, republicano por Colorado Springs, y Lori Saine, ahora comisionada del condado de Weld, podrían litigar si el presidente de la Cámara de Representantes violó su derecho constitucional estatal a tener un proyecto de ley que debe leerse detenidamente en ausencia de un consentimiento unánime en caso contrario.

“‘Unánime’ no es un término ambiguo. Significa ‘tener el acuerdo y consentimiento de todos sin disentir'”, escribió el juez Jerry N. Jones para ese panel. “De ello se desprende que tanto el Representante Saine como el Representante Williams tenían un interés legalmente protegido en que el proyecto de ley se leyera en su totalidad a pedido de ellos”.

El proyecto de ley en cuestión es la “ley de bandera roja” de 2019, que estableció órdenes de protección de riesgo extremo para la entrega de armas de fuego en caso de que una persona presente un riesgo significativo de causar daño a sí misma oa otros.

La legislación entró en vigencia en enero de 2020, y la oficina del fiscal general informó que se invocó 111 veces durante el año calendario, en su mayoría involucrando a personas con problemas de salud mental o abuso de sustancias.

Una revisión de 2020 de los estudios de órdenes de protección de riesgo extremo de la Corporación RAND no encontró evidencia concluyente de que disminuyan la incidencia de delitos violentos o tiroteos masivos, pero algunos hallazgos sugieren que los protocolos de alerta pueden reducir las tasas de suicidio.

El grupo de defensa Rocky Mountain Gun Owners, junto con el entonces líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Patrick Neville, republicano por Castle Rock, presentaron una demanda ante Saine y Williams al final de la sesión legislativa de 2019. Los demandantes afirmaron que Saine y Williams intentaron que la Ley de Prevención de la Violencia del Diputado Zackari Parrish III, como se tituló el proyecto de ley, se leyera en su totalidad en el piso de la Cámara.

La denegación de esas solicitudes, alegaron, violó los derechos otorgados a los legisladores en la constitución estatal.

Al oponerse a la demanda, la Oficina del Fiscal General de Colorado afirmó que el presidente de la Cámara de Representantes, el entonces Rep. Jovan Melton, demócrata de Aurora, dictaminó que la solicitud de Williams era incorrecta y la solicitud de Saine fuera de orden por no presentar una moción adecuada.

El representante Stephen Humphrey, republicano por Ault, hizo con éxito una moción para leer el proyecto de ley en profundidad, pero lo retiró después de que comenzara la lectura.

Saine, Williams y Neville afirmaron que se habían posicionado como legisladores para demandar y reivindicar su derecho constitucional a una lectura completa del proyecto de ley. Los propietarios de armas de las Montañas Rocosas argumentaron que tenía una posición como contribuyente.

El juez del Tribunal de Distrito de Denver, Eric M. Johnson, desestimó la demanda después de determinar que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre la cuestión política. Pero mientras la apelación estaba pendiente, la Corte Suprema de Colorado decidió en Markwell v. Cooke que el poder judicial puede revisar las presuntas violaciones de la cláusula de lectura de proyectos de ley de la constitución.

El panel de apelaciones se basó en gran medida en la decisión de Markwell al dictaminar que el litigio de bandera roja puede continuar sobre el fondo. Saine, quien en 2020 patrocinó un proyecto de ley para derogar la ley de bandera roja, dijo el miércoles que el objetivo final de la demanda es anular la legislación.

“Esto simplemente deja mi punto desde el principio: esencialmente un proyecto de ley inconstitucional fue aprobado inconstitucionalmente”, dijo. “Si están dispuestos a abusar de mis derechos constitucionales como legislador estatal, es casi seguro que abusarán de los derechos de los ciudadanos con la ley de bandera roja”.

Durante los argumentos orales, el gobierno afirmó que los legisladores debían mostrar cómo la falta de una lectura del proyecto de ley los había llevado a permanecer en la oscuridad sobre lo que decía la legislación de bandera roja. El panel de apelación rechazó la idea de que Saine y Williams debían sufrir esa lesión específica para poder demandar.

“Los redactores de la constitución, usando ese lenguaje – consentimiento unánime – en mi opinión eso implica que cada legislador individual tiene el derecho de no dar su consentimiento”, dijo la jueza Rebecca R. Freyre. “Entonces, ¿la constitución no le da a cada funcionario electo el derecho a consentir o no? Y privarlos de ese derecho que los redactores de la constitución consideraron oportuno incluir, ¿no es esa la injuria?”

En un momento, el asistente del procurador general Grant T. Sullivan sugirió que los demandantes estaban más preocupados por revocar la legislación que por abordar una violación constitucional, dado que esperaron dos meses para presentar una denuncia civil. Sus comentarios provocaron una reprimenda de Jones.

“Suena como una desviación, francamente”, dijo Jones. “Esa queja tiene una acusación clara de daño en virtud de no leer el proyecto de ley de acuerdo con la constitución. Entonces, ¿por qué no se concentra en eso?”

El panel también rechazó el argumento del gobierno de que Saine y Williams deberían haber recurrido a los propios procedimientos de la Cámara para apelar los fallos del presidente, ya que hacer lo contrario obligaría a los tribunales a cuestionar las decisiones de los líderes legislativos.

Sin embargo, los jueces de apelación estuvieron de acuerdo en que ni los propietarios de armas de Rocky Mountain ni los legisladores republicanos tenían legitimación para demandar solo como contribuyentes.

En un comunicado posterior al fallo, el grupo de derechos de armas indicó que estaban un paso más cerca de anular el “atroz plan de confiscación de armas”. Un logro característico de los legisladores demócratas en materia de seguridad de las armas de fuego, la Ley de Prevención de la Violencia atrajo la oposición de algunos alguaciles republicanos que prometieron no hacerla cumplir.

El caso es Rocky Mountain Gun Owners et al. v. Polis.