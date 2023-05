CÓMO apelar el valor de mi impuesto a mi propiedad

Recientemente todos los dueños de casas aquí en nuestro estado de Colorado recibieron una papeleta o tarjeta de su condado donde le dice el valor de su propiedad y que es en lo que se basan para cobrarnos los impuestos de esa propiedad que con tantos esfuerzos la hemos obtenido y quizás algunos estan hacienda pagos al banco. Pero sis u valor de la propiedad esta muy alto, más de lo normal entonces espere altos impuestos.

Pero también hay un periodo de apelación y aquí hay más información y también diferentes lugares en sus condados han estado haciendo reuniones para explicar estos procesos y es asi como el caso del evento en Commerce City que se llevara a cabo el día 24 de este mes a las 6pm traido por Nathan Hart quien es un agente de Bienes Raices y seráen el Bision Ridge Rec Center.

TRES PASOS FÁCILES (ISH) PARA APELAR SU VALOR DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD

Ahora que sabe lo que está apelando y cuándo puede hacerlo, profundicemos y veamos si debe apelar y, de ser así, hágalo.

Paso 1: encuentre su valor tasado

Apelar sus impuestos es más fácil en los años impares porque el condado le envía un Aviso de valoración (NOV). Su NOV debe enviarse por correo antes del 1 de mayo de 2023. El NOV le muestra el valor tasado, su número de cuenta y su clave de acceso. Así es como se ve tu NOV:

Si no tiene su NOV, puede encontrar su número de cuenta y la valoración total en su factura de impuestos o buscarlos en línea utilizando los recursos en la parte inferior de la página. Si necesita su clave de acceso, deberá llamar a la oficina del Tasador al 720-523-6038.

Paso 2 – Encuentra propiedades comparables (Comps)

Debe determinar el valor de su propiedad al 30 de junio de 2022. No puede utilizar tasaciones completadas o compensaciones que se vendieron después de esta fecha. Aunque el período de recolección va desde enero de 2021 hasta junio de 2022, están tratando de encontrar el valor a partir de junio de 2022, por lo que creo que las compensaciones dentro de los 3 o 6 meses a partir de esa fecha probablemente tendrán más peso. Hay varias formas de encontrar ventas comparables:

Sitio web del condado: sí, claro, buena suerte con eso. Me resultó difícil navegar y encontrar composiciones en el sitio web del asesor del condado de Adams, pero puede probarlo aquí: http://www.adcogov.org/assessor.

Paso 3: apele el valor de su impuesto a la propiedad

Si cree que su valor tasado es demasiado alto, vaya a www.adcogov.org/assessor (o use los enlaces a continuación para un condado diferente) y siga las indicaciones para apelar. Necesitará su número de cuenta y la clave de acceso que se encuentran en el paso 1. Adjunte sus borradores y proporcione una breve descripción de por qué se debe reducir el valor del impuesto a la propiedad tasado. No lo olvide: pierde su derecho a apelar el valor del impuesto a la propiedad este año si no lo hace antes del 8 de junio de 2023.

Esta publicación se basa en el proceso de apelación de impuestos del condado de Adams, CO. Otros condados pueden tener procesos o plazos ligeramente diferentes, pero los conceptos básicos son los mismos. He proporcionado enlaces a los 5 condados principales en el área de Denver en la parte inferior de la publicación.