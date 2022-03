Cómo California podría convertirse en un “santuario para los no nacidos” en lugar de un santuario del aborto

Smiling mother looking at her newborn baby daughter.

“Odiad el mal y amad el bien; establecer justicia en la puerta de la ciudad.” Estas son las palabras bíblicas que impulsan la misión de Mark Lee Dickson. Su objetivo es establecer justicia para los estadounidenses no nacidos en ciudades de todo el país, no solo en los estados republicanos o conservadores, sino en cualquier lugar donde la gente esté dispuesta a luchar por la protección de nuestros ciudadanos más vulnerables. Sembrando las semillas del santuario Esta misión lo trajo recientemente a California. Incluso cuando el gobernador Gavin Newsom está presionando para hacer de California un “santuario” para los llamados “derechos” al aborto en caso de que se revoque Roe v. Wade, Dickson está plantando semillas de otro tipo de santuario. Dickson es la fuerza impulsora detrás del movimiento Ciudades Santuario para los No Nacidos. “Actualmente, un total de 44 ciudades en los Estados Unidos han aprobado ordenanzas que prohíben el aborto, y existe la posibilidad de que esta semana se agreguen tres más en dos estados diferentes”, dijo Dickson a Live Action News. Después de que la ciudad de Visalia, California, maniobró con éxito para anticiparse al plan de Planned Parenthood de abrir un nuevo centro de aborto dentro de los límites de la ciudad, Dickson se subió a un avión y voló hacia el oeste. Mientras estuvo en California, se reunió con líderes pro-vida en Visalia para discutir la posibilidad de que esa ciudad se convirtiera en la primera Ciudad Santuario para los No Nacidos en el estado de California. También se reunió con activistas pro-vida de San Francisco y otras áreas del estado. ¿Su mensaje? “Esto no es un sueño imposible, puede suceder en California. Todo lo que se necesita es una ciudad que esté dispuesta a ir primero”. Políticamente púrpura California tiene la reputación de ser un bastión de tendencia izquierdista, pero el estado está lejos de ser homogéneo. Muchas partes del estado, particularmente sus áreas agrícolas masivas, generalmente votan “rojo” y se inclinan por los conservadores en temas sociales. “Tomemos, por ejemplo, el condado de Shasta, hogar de ciudades como Anderson, Redding y Shasta Lake”, señaló Dickson. “Durante las elecciones presidenciales de 2020, el 65,4 % de los votantes del condado de Shasta votaron por el candidato del Partido Republicano. Eso es muy comparable a los números que vimos en el condado de Lubbock en Texas”. Lubbock, Texas – población 266,041 – es el municipio más grande en aprobar una ordenanza de Ciudad Santuario para los No Nacidos hasta la fecha. Dickson cree que no es inconcebible que Redding pueda ser un análogo de California. Para complicar aún más la complejidad de la política del aborto en California, está el hecho de que la preferencia de partido político no es necesariamente un predictor preciso de la posición de las personas sobre este tema. Como señala Dickson, los republicanos pueden estar a favor del aborto y viceversa. “Hemos visto oposición en áreas muy rojas de Texas, incluso en áreas donde más del 93 % votó por el candidato del partido republicano”, dijo a Live Action News. De hecho, Gallup informa que el 15% de los republicanos creen que el aborto debería ser legal bajo cualquier circunstancia. Lo contrario también puede ser cierto: según Gallup, el 26% de los demócratas se identifican como “pro-vida” y la mitad cree que el aborto debería ser ilegal en algunas circunstancias, si no en todas. El activismo prospera en el Estado Dorado Todo esto se suma para hacer de California un poco comodín. De hecho, hay un movimiento pro-vida muy vital, y políticamente diverso, dentro del estado, que recientemente ha sido el sitio de las acciones Pink Rose Rescue, en las que los activistas ingresan a las instalaciones de aborto y ofrecen rosas rosadas y mensajes que afirman la vida. recursos a las mujeres adentro. Estas acciones han sido realizadas por organizaciones pro-vida de izquierda como el Alzamiento Progresista Contra el Aborto (PAAU). Una de las organizaciones pro-vida más activas de California, Pro-Life San Francisco, también ha participado en estas acciones. Está dirigido por Kristin Turner, una joven que se identifica como políticamente progresista. “La herramienta más poderosa que el lobby del aborto tiene contra nosotros es la indiferencia”, dijo Turner a Live Action News. “Si nos convencen de que no hay esperanza para los niños de California, habrán ganado. En realidad, hay un creciente esfuerzo de base de californianos pro-vida de todos los espectros políticos e ideológicos”. La conciencia debe impulsar la acción hacia el cambio Es precisamente este tipo de impulso diverso de base lo que será necesario para inclinar la balanza de la vida en California. La famosa activista antinazi Sophie Scholl dijo una vez: “Las leyes cambian. La conciencia no. También dijo: “¿Cómo podemos esperar que prevalezca la justicia cuando casi nadie está dispuesto a entregarse individualmente a una causa justa?”. Si la gente de California quiere que sus leyes cambien, deben estar dispuestos a luchar por lo que sus conciencias les dicen que es correcto. “Las ciudades de California ya están siendo invadidas por aquellos que quieren hacer del aborto una realidad [local]”, dijo Dickson a Live Action News. “No se van a ir. El gobernador Newsom tiene claro que quiere que California sea un santuario para el acceso al aborto, y la gente de California tiene que tomar una decisión: ¿vamos a dejar que suceda o vamos a hacer todo lo posible para luchar contra eso? “Todo lo que se necesita es una ciudad que esté dispuesta a ir primero”, concluyó Dickson. “Aquellos que estén interesados en que se prohíba el aborto en su ciudad deben firmar la petición en línea en el sitio web Sanctuary Cities for the Unborn que se encuentra aquí”: https://sanctuarycitiesfortheunborn.com/online-petition