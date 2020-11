CONDADO DE BOULDER y otros Van a un nivel más restrictivo

El departamento de Salud Pública del Condado de Boulder fue notificado este miércoles que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) colocara a el condado en un nivel más restrictivo denominado Mas Seguro en Casa Nivel Naranja (anteriormente llamado Nivel 3) en el indicador estatal, empezando el viernes 6 de noviembre.

Este cambio se debe al rápido aumento de nuevos casos de COVID-19 y al porcentaje de positividad de las pruebas de COVID-19 en el Condado de Boulder.

El condado se mantendrá en este nivel hasta que mejoren (o empeoren) los casos de COVID-19 el en condado.

“Esto es devastador, especialmente porque sabemos que podemos prevenir la transmisión de este virus y este cambio afectará a nuestros negocios severamente, así como nuestra salud social y emocional.

Esto se reduce a que todos asumimos la responsabilidad personal de evitar reuniones sociales, usar un cubrebocas, mantener al menos pies de distancia física y ser diligentes al lavarnos las manos,” dijo Jeff Zayach, director ejecutivo de Salud Pública del Condado de Boulder.

Desde hoy, los casos nuevos de COVID-19 entre los residentes del Condado de Boulder en las últimas dos semanas son 312,1 por cada 100,000 – Mas Seguro en Casa Nivel Naranja comienza en 175 casos por cada 100,000 habitantes; Quédese en Casa comienza en 350 casos por cada 100,000 habitantes.

El promedio de cinco días de los casos diarios entre los residentes del condado es de 98 casos por día, que es mayor que cualquier otro lapso desde el inicio de la pandemia, excluyendo el aumento de CU.

“Este no es el momento de las reuniones sociales. Tenemos que ser perseverantes para evitar que se apliquen más restricciones al Condado de Boulder. Por favor, tome un descanso y no socialice por ahora, quédese en casa si está enfermo y siga estrictamente el aislamiento y la guía de cuarentena si resulto positivo o está expuesto. Si no lo hacemos, es posible que nuestros negocios no puedan mantenerse a flote,” dijo Zayach.

El informe de simulación más reciente de la Escuela de Salud Pública de Colorado sugiere que las comunidades deben actuar ahora para reducir la transmisión a fin de evitar niveles de infección que podrían saturar a el personal de atención médica y hospitales.

El informe también sugiere que, en la trayectoria actual, las hospitalizaciones probablemente superarán el aumento de abril y, si la transmisión continúa durante las vacaciones, la capacidad de cuidado intensivo podría superarse a finales de año.

“Es tan importante que actuamos ahora. Se trata de apoyarnos mutuamente y a nuestra comunidad reduciendo cualquier reunión que no sea absolutamente necesaria, incluso si son pequeñas.

Se trata de adherirse estrictamente a los requisitos de cuarentena y aislamiento. Se trata de no salir en público cuando estás enfermo,” dijo Zayach.

Mientras que las reuniones personales seguirán limitándose a 10 personas de no más de dos hogares, con coberturas faciales y distanciamiento social requerido en interiores y cuando están a menos de 6 pies de otros, los funcionarios de salud pública instan a los residentes a evitar todas las reuniones, por ahora.

Mas Seguro en Casa Nivel Naranja limita la capacidad de negocios a:

» 25% o 50 personas en restaurantes, lugares de fe y producción que no es crítica

» 25% en oficinas y comercio minorista

» 25% o 25 personas en gimnasios/centros de ejercicio (grupos de hasta 10 al aire libre), servicios personales y entornos limitados de atención médica

» 25% o 50 personas, lo que sea menor, con la calculadora de espacio en eventos interiores

» 25% o 75 personas, lo que sea menos con la calculadora de espacio en eventos al aire libre

» 25% o 10 personas en servicios guiados al aire libre

» Eventos virtuales o al aire libre con grupos de menos de 10 en deportes de grupo y campamentos

Puede haber orientación adicional para servicios tales como cuando los clientes están sentados en comparación con estar de pie, o en interiores y al aire libre.

Las asignaciones de capacidad se resumen en la gráfica de niveles del indicador CDPHE.

La orientación completa para cada sector está disponible en el sitio web de CDPHE Mas Seguro en Casa.

En Mas Seguro en Casa Nivel Naranja, se sugiere clases remotas, híbridas limitadas, según corresponda, para K-12 y educación superior.

Clases en persona para preescolar a grado 12 escuelas ahora se define como “Negocio Crítico” y aclara que los distritos locales pueden determinar cómo estructurar el formato de educación basado en factores locales.

El departamento de Salud Pública del Condado de Boulder continuará siguiendo la guía de CDPHE y apoyará los modelos actualmente en los distritos escolares de Boulder Valley y St. Vrain Valley con el fin de apoyar el aprendizaje, la salud mental y el empleo para las familias locales.

Cada distrito y escuela tiene capas de protección en su lugar (por ejemplo, entregas escalonadas, uso de cubrecaras, cohorte, etc.) que hacen que el más seguro que otros entornos públicos.