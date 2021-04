Conferencia: Health and Freedom, fue muy exitosa, miles se dieron cita

Durante el fin de semana del 16 de Abril, miles y miles de personas que aman la libertad y los derechos de los estadounidenses se dieron cita en las instalaciones de Rhema Bible College en Broken Arrow, para ser parte de la Conferencia Health and Freeedom.

Una conferencia conservadora que atrajo a miles de personas de todo el país y que fue organizada por Clay Clark, quien es un empresario y presentador del podcast Thrivetime Show. Fue un evento de dos días (viernes 16th y Sábado 17th) con oradores e invitados de alto rango, en la que los asistentes pudieron conocer a los oradores destacados.

Durante los dos días que duro la conferencia, empoderaron a los asistentes con muchísima información sobre la Salud y Libertad.

Entre los oradores que encabezaron la Conferencia de Salud y Libertad (Health and Freedom Conference) fue el actor Jim Caviezel, el General Flynn, el abogado Lin Wood, el presentador de Health Ranger Mike Adams, Mike Lindell de My Pillow, la Dra. Simone Gold, Sidney Powell y muchos más. la Freedom Conference del 16 al 17 de abril en Broken Arrow.

El organizador Clay Clark dijo que el objetivo de la conferencia es “enseñar a los estadounidenses cómo luchar contra la izquierda 􀀬ránica que ha estado usando COVID 19 como justificación para robar los derechos constitucionales de los estadounidenses.

Clark dijo: “Benjamin Franklin tenía razón cuando escribió sobre aquellos que renunciarían a la libertad esencial para obtener un poco de seguridad, no merecen ni libertad ni seguridad. Es hora de enseñar a los estadounidenses cómo defenderse cuando los políticos tiránicos intentan robar nuestras libertades esenciales “.

Jim Caviezel, la estrella de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, hizo su aparición en la Conferencia de la Libertad a traves de video conferencia para compartir sobre su nueva película The Sound of Freedom, que busca exponer las atrocidades de la trata de personas.

La Dra. Gold, “The Doctor Who Went Viral”, es una médica de emergencias certificada por la junta, abogada educada en la Universidad de Stanford, madre, fundadora de America’s Frontline Doctors y autora del libro más vendido I Do Not Consent: My Fight Contra la cultura de la cancelación médica. Gold es una de las principales

voces estadounidenses de sentido común y claridad cientifica en la lucha contra el COVID-19 y la propaganda de desinformación del establecimiento médico corporativo y los principales medios de comunicación, dijo Clark.

Cabe destacar que más de 50,000 personas estaban en busca de un boleto pero desafortunadamente no pudieron conseguirlo, ya que el Rhema Bible College estuvo totalmente lleno. Fue una conferencia muy bonita donde se alabo a Dios todo poderoso y fue Dios quien recibió todo Honor y Gloria. Algo impresionante también fue que había comida para todos los asistentes desde pizza y sándwiches de Chick-Fil-A.

Para La Prensa de Colorado también fue un gran honor el poder haber estado en este evento como parte de los medios que tuvieron la oportunidad de cubrirla y traerle información a nuestro estado a través de la cobertura y de este articulo.

Estamos muy agradecidos por la invitación y le deseamos muchos éxitos y bendiciones a Clay Clark y toda su familia.

Definitivamente esta Conferencia de la Salud y Libertad fue un evento histórico y muy exitoso.