Confirman a Lawrence VanDyke ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito

Lawrence VanDyke es el último nominado de Trump a quien los republicanos confirmaron dándole su total apoyo.Con una votación final de 51 a 44 a favor, el Senado de los Estados Unidos confirmó a Lawrence VanDyke ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

Cabe destacar que todos los republicanos presentes, excepto la senadora Susan Collins, votaron a favor de la nominación; y todos los demócratas presentes se opusieron votando en contra de la nominación.

VanDyke anteriormente se desempeñó como Procurador General de Nevada y Montana.

VanDyke tiene un largo historial como activista anti-LGBTQ. Escribió en 2004 que la igualdad matrimonial “dañará a las familias y, en consecuencia, a los niños y a la sociedad”. Como el procurador general de Montana, abogó por que el estado se uniera a dos informes alegando que el reconocimiento legal de las relaciones entre personas del mismo sexo dañaría a los niños. El primero afirmó que prohibir el matrimonio

entre personas del mismo sexo porque promueve la “crianza óptima de los hijos” porque las parejas del mismo sexo “no pueden proporcionar” la “estructura familiar” óptima. Y el segundo afirmó que los estados “pueden concluir racionalmente” que “es mejor” que los padres tengan una conexión “biológica” con sus hijos. (La Corte Suprema no estuvo de acuerdo, dictaminó que una prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo “humilla” a los hijos de las parejas homosexuales). En 2010, VanDyke también presentó un breve informe instando a la Corte Suprema a dictaminar que los grupos de estudiantes en las universidades públicas tienen derecho a la Primera Enmienda discriminar a los estudiantes LGBTQ.

Los dos senadores de Nevada, Jackie Rosen y Catherine Cortez Masto, ambos demócratas, se opusieron a la nominación de VanDyke. El senador Cortez Masto emitió un comunicado, diciendo que “Su nominación sienta un precedente peligroso para el Senado y permitiría a las futuras administraciones nominar a personas externas virtuales a las comunidades de todo el país por las objeciones de los senadores”.

VanDyke también se opone a las medidas de seguridad de armas de sentido común, como ampliar las verificaciones de antecedentes y desafió las protecciones legales ampliadas para Dreamers.

La jurisdicción de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito incluye Nevada, Alaska, Arizona, California, Hawái, Idaho, Montana, Oregón, Washington, Guam y las Islas Marianas del Norte.

El senador Cory Gardner confirmó la nominación de VanDyke, como nominado de por vida a pesar de una calificación de “No calificado” de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos y la oposición de una coalición de más de 200 organizaciones nacionales.

Según la evaluación de la American Bar Association descubrió que VanDyke “es arrogante, perezoso, un ideólogo y no tiene conocimiento de la práctica diaria, incluidas las normas de procedimiento”. Además, “el Sr. VanDyke no diría afirmativamente que sería justo con cualquier litigante antes que él, en particular los miembros de la comunidad LGBTQ “.

