Conflicto de intereses: más de 130 jueces estadounidenses actuaron en casos relacionados con sus beneficios personales

Según un informe publicado por The Wall Street Journal, 131 jueces federales supuestamente violaron la ley y la ética judicial de los EE. UU. al escuchar y supervisar casos judiciales que involucraban a empresas en las que ellos o su familia poseían acciones o intereses personales o los de sus familiares.

Una investigación del Wall Street Journal encontró que los jueces no se han descalificado indebidamente de 685 casos judiciales en todo el país desde 2010. Los juristas fueron nombrados por casi todos los presidentes, desde Lyndon Johnson hasta Donald Trump.

Aproximadamente dos tercios de los jueces de distrito federal revelaron tenencias de acciones individuales, y casi uno de cada cinco que escuchó al menos un caso relacionado con esas acciones.

Alertados de las violaciones por el Diario, 56 de los jueces han ordenado a los secretarios judiciales que notifiquen a las partes en 329 demandas que deberían haberse recusado. Eso significa que se podrían asignar nuevos jueces, lo que podría alterar los fallos.

Cuando los jueces participaron en esos casos, aproximadamente dos tercios de sus fallos sobre mociones impugnadas se pronunciaron a favor de sus intereses económicos o los de su familia.

En Nueva York, el juez Edgardo Ramos manejó una demanda entre una unidad de Exxon Mobil Corp. y TIG Insurance Co. por un reclamo de contaminación mientras poseía entre $15,001 y $50,000 en acciones de Exxon, según su formulario de divulgación financiera. Aceptó la opinión de un panel de arbitraje de que TIG debería pagar a Exxon $25 millones y agregó $8 millones de intereses a la cuenta.

En Colorado, el juez Lewis Babcock supervisó un caso que involucraba a una subsidiaria de Comcast Corp., falló a su favor, mientras que él o su familia tenían entre $15,001 y $50,000 en acciones de Comcast.

En un tribunal de apelaciones con sede en Ohio, la jueza Julia Smith Gibbons escribió una opinión que favorecía a Ford Motor Co. en una disputa de marca registrada, mientras que su esposo tenía acciones en el fabricante de automóviles. Después de que ella y los demás en el panel de apelación de tres jueces escucharon los argumentos, pero antes de que dictaran, el asesor financiero de su esposo compró dos partes de acciones de Ford, cada una valorada en hasta $15,000, para su cuenta de jubilación, según su formulario de divulgación.

Los cientos de violaciones de recusación encontradas por el Journal violan un principio fundamental de la jurisprudencia estadounidense: nadie debe ser juez de su propia causa. El Congreso estableció por primera vez ese principio en 1792 para garantizar a los litigantes un juez imparcial y asegurar al público que se podía confiar en los tribunales.

El juez Ramos, que supervisó el caso Exxon, no estaba al tanto de su violación, dijo un funcionario de la corte federal de Nueva York, porque su “lista de recusación”, un recuento que los jueces llevan de las partes que no deberían tener en sus salas de audiencias, incluía solo al padre Exxon Mobil Corp. y no la unidad, cuyo nombre incluye la palabra adicional “petróleo”. El funcionario dijo que el software de detección de conflictos de la corte se basaba en coincidencias exactas.

La unidad había informado a la corte desde el inicio del caso que era una subsidiaria de Exxon Mobil para que el juez Ramos pudiera “evaluar una posible inhabilitación o recusación”, muestra un expediente judicial.

Después de que el Journal se puso en contacto con el juez Ramos, quien fue nombrado para el tribunal por el ex presidente Barack Obama, el secretario del tribunal notificó a las partes de su tenencia de acciones. Los abogados de TIG pidieron a la corte que anule su fallo y envíe el caso a un nuevo juez debido a “la inevitable apariencia de parcialidad”. Exxon se opuso a la asignación de un nuevo juez, calificando eso de “injusticia manifiesta, ineficacia grave y desperdicio de recursos judiciales”.

Un tribunal de apelaciones ha suspendido una audiencia hasta que el tribunal de distrito decida qué hacer.

En el caso de Comcast, una pareja de Colorado le pidió al juez Babcock que emitiera una orden que impidiera que Comcast acceda a su propiedad para instalar cable de fibra óptica. Representándose a sí mismos en la corte, Andrew O’Connor y Mary Henry acusaron a los trabajadores de Comcast de intimidarlos, asustar a su hija de 10 años y herir a su perro, Einstein, acusaciones que la compañía negó. El juez Babcock, quien fue designado para la corte por el ex presidente Ronald Reagan, dictaminó que la pareja había “bloqueado continuamente el acceso de Comcast a la servidumbre”. Envió el caso a la corte estatal, como quería Comcast.

“Dejé caer la pelota”, dijo el juez Babcock cuando se le preguntó sobre la infracción de recusación. Culpó a los procedimientos internos defectuosos. “Gracias por ayudarme a mantenerme alerta de la forma en que se supone que debo hacerlo”, dijo. Una portavoz de Comcast se negó a comentar.

O’Connor, quien resolvió su caso en un tribunal estatal, dijo: “Si usted es un juez federal, no debería tener acciones individuales”.

La jueza Gibbons del caso de la marca Ford, designada para la corte de apelaciones por el ex presidente George W. Bush, dijo que había creído erróneamente que las tenencias en la cuenta de jubilación de su esposo no requerían su recusación. Más tarde ordenó al secretario de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU. Que notificara a las partes de la violación y dijo que desde entonces su esposo le había dicho a su asesor financiero que no comprara acciones individuales.

“Lamento mi malentendido, pero les aseguro que fue honesto”, dijo.

Un portavoz de Ford dijo: “Un poder judicial justo e imparcial es fundamental para la integridad de nuestro sistema legal. En este caso, la violación de las marcas comerciales de Ford fue clara “.

“Dejé caer la pelota. Gracias por ayudarme a mantenerme alerta como se supone que debo hacerlo “.

– Juez Lewis Babcock, cuando se le preguntó sobre sus violaciones.

Nada prohíbe a los jueces poseer acciones, pero la ley federal desde 1974 prohíbe a los jueces escuchar casos que involucran a una parte en la que ellos, sus cónyuges o sus hijos menores tienen un “interés legal o equitativo, por pequeño que sea”.

Esa ley y la Conferencia Judicial de los EE. UU., Que es el órgano de formulación de políticas de los tribunales federales, requieren que los jueces eviten incluso la apariencia de un conflicto. Aunque la mayoría de las demandas no afectan directamente el precio de las acciones de una empresa, la Corte Suprema en 1988 dijo que el propósito de la ley es promover la confianza en el poder judicial.

Las reglas de conflicto de intereses son comunes para los empleados estatales y federales, así como para los abogados, periodistas y ejecutivos corporativos. Los trabajadores del gobierno de los EE. UU. No pueden participar “personal y sustancialmente” en asuntos en los que tengan un interés financiero.

El Journal revisó los formularios de divulgación financiera presentados anualmente desde 2010 hasta 2018 por aproximadamente 700 jueces federales que informaron poseer acciones individuales de grandes empresas, y luego comparó esas tenencias con decenas de miles de expedientes judiciales en casos civiles. Las mismas reglas de conflicto se aplican a los casos penales, pero las grandes empresas rara vez son acusadas, y el Journal no encontró casos de jueces que tuvieran acciones de acusados ​​penales corporativos en sus tribunales.

Encontró que 129 jueces de distrito federal y dos jueces de apelación federales tenían al menos un caso en el que una acción que ellos o su familia poseían era un demandante o un acusado.

La tenencia de acciones de los jueces excedió los $ 15,000 en 173 casos y $50,000 en 21 de esos casos, aunque según la ley, la cantidad no importa.

El Journal encontró que 61 jueces o sus familias no solo tenían acciones en empresas que eran demandantes o acusados ​​en los tribunales de jueces, sino que también negociaban las acciones durante los casos.

Los jueces ofrecieron una variedad de explicaciones por las violaciones. Algunos culparon a los secretarios judiciales. Algunos dijeron que sus listas de recusación tenían errores ortográficos que frustraron el software de detección de conflictos. Algunos señalaron operaciones que resultaron en pérdidas. Otros dijeron que solo tenían roles nominales, como confirmar acuerdos o transferir casos a otros tribunales, aunque no existe una exención legal para ese trabajo.

El código de ética para los jueces federales “requiere la recusación cuando un juez tiene un conflicto financiero, independientemente de la esencia de la participación real del juez en el caso”, escribió el Comité de Códigos de Conducta de la Conferencia Judicial en una carta a un juez este mes.

Algunos culparon a los secretarios judiciales y algunos dijeron que sus listas de recusación tenían errores ortográficos. Algunos señalaron operaciones que resultaron en pérdidas.

En respuesta a los hallazgos del Journal, la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. Dijo: “El informe del Wall Street Journal sobre casos en los que los conflictos no se identificaron inadvertidamente antes de que se resolviera o transfiriera un caso es preocupante, y la Oficina Administrativa está revisando cuidadosamente el asunto. ”

Dijo que el poder judicial federal “toma muy en serio sus obligaciones de evitar cualquier conflicto de intereses financieros” y ha tomado medidas, como software de detección de conflictos y capacitación en ética, para prevenir violaciones. “Hemos implementado una serie de salvaguardias y estamos buscando formas de mejorar”, dijo la oficina.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que dirige el poder judicial federal, no respondió a las solicitudes de comentarios.