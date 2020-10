Considerará aumentar el salario mínimo a $17

El Ayuntamiento de Aurora está considerando una propuesta para aumentar el salario mínimo a $ 17 por hora.

La medida aumentaría el salario mínimo de Aurora de $12 a $ 17 a través de aumentos más pequeños distribuidos durante cinco años a partir de 2021 y hasta 2025.

“Se trata de que las personas tengan lo que necesitan y no tengan que trabajar en tres trabajos, no tengan que esforzarse y luchar todos los meses para salir adelante”, dijo la concejal de la ciudad de Aurora, Alison Coombs.

Coombs es la fuerza impulsora detrás de la propuesta, que ya fue rechazada en la Comisión en septiembre. Es por eso que ahora lo llevará directamente a todo el Concejo Municipal para su consideración el 2 de noviembre.

Ella dice que ayudará a 30.000 a 53.000 trabajadores de Aurora a llegar y completar al fin de mes.

“El cincuenta por ciento de las personas en nuestra ciudad están sobrecargadas con respecto a la vivienda, lo que significa que pagan más del 30 por ciento de sus ingresos y el 29 por ciento paga más del 50 por ciento”, dijo Coombs.

El alcalde Mike Coffman calificó previamente los aumentos salariales en Aurora como un “asesino de empleos” y tuiteó el martes llamando a este último impulso “Dumb and Dumber”.

“Como ex propietario de una pequeña empresa, entiendo que aumentar el salario mínimo, sin un aumento en los ingresos de los clientes, solo conducirá a despedir a los mismos trabajadores a los que esta propuesta tenía la intención de ayudar”, dijo Coffman en un comunicado.

Durante la incertidumbre y la desaceleración de la pandemia, advierte que muchas de las pequeñas empresas de Aurora no podrán sobrevivir.

“La única opción para muchos, que ya están luchando y decidiendo si vale la pena intentar permanecer abiertos, será cerrar”, dijo Coffman.

“Absolutamente nos mata cada vez que tenemos que gastar más dinero”, dijo a el propietario de Launch Pad Brewery, David Levesque.

Levesque, un ex encargado de mantenimiento de misiles de armas nucleares, abrió la cervecería en 2015 para traer un abrevadero al vecindario.

Cuando llegó COVID, se vio obligado a tomar decisiones comerciales difíciles para mantenerse a flote.

“Convertimos a todos nuestros trabajadores en salario”, dijo Levesque.

Al deshacerse del método por horas, dice que la cervecería puede planificar mejor con anticipación porque tiene más costos fijos.

Según Levesque, este enfoque de la nómina ayudará a la cervecería a sobrevivir en caso de que el salario mínimo también aumente.

“Trabajamos con una base de margen muy pequeña y tenemos empleados que queremos asegurarnos de que estén seguros”, dijo.

Aun así, dice que él también tendría que aumentar los salarios para seguir siendo competitivo.

Ese costo se filtrará al consumidor. Por ejemplo, las pintas de $ 6 de Launch Pad pueden costar $ 8 cuando el salario mínimo alcance los $ 17.

“Algunos de los clientes pueden estar ganando más, pero están pagando más por los bienes que están tratando de recibir, por lo que es un equilibrio para ellos”, dijo Levesque.

Coffman sostiene que, si bien COVID-19 sigue siendo una amenaza, ahora no es el momento de agregar estrés adicional a las pequeñas empresas. A eso, Coombs dice que Aurora necesita ayudar primero a la clase trabajadora.

“Nuestros trabajadores también están luchando contra esta pandemia y creo que es realmente importante que no los hagamos cargar con la peor parte de la pandemia”, dijo.

Coffman dice que está trabajando en un programa para ayudar a los trabajadores con salarios bajos en Aurora a acceder y recibir apoyo de los programas para los que son elegibles, incluido el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia de Energía para Bajos Ingresos de Colorado (LEAP) y otros programas de asistencia de vivienda y cuidado infantil.

“Me preocupa que la utilización de estos programas sea ahora lo que debería ser y que el gobierno podría estar haciendo más para llegar a los trabajadores con salarios bajos en sus lugares de trabajo y ayudarlos a superar el proceso burocrático de solicitud”, dijo Coffman.

Si el Ayuntamiento aprueba la medida, el salario mínimo aumentaría a $ 12.60 el 1 de enero de 2021.

Si se aprueba esta medida definitivamente estaría matando a los pequeños negocios porque no podrán pagar ese salario minimo tan alto y en vez de ayudar a esos empleados los estaría perjudicando totalmente.

Esta medida definitivamente esta tan tonta y no puedo creer como es que Combs no tiene cabeza para pensar y hacer números y ver que su medida no es nada adecuada, no me explico como no puede ver que es contraproducente totalmente.

Se debe analizar y ver de done van a sacar ese dinero los negocios para cubrir ese salario.