Corte federal se pone del lado del candidato a la junta escolar en demanda de cubre bocas

La corte federal se pone del lado del candidato a la junta escolar de Cherry Creek en una demanda de cubre bocas.

Sin estar convencido de la interpretación del Distrito Escolar de Cherry Creek de lo que es necesario para una exención del mandato de máscara escolar de Tri-County Health, un tribunal federal permitió que un candidato a la junta escolar de Cherry Creek asistiera a un evento de candidatos sin usar una cubre bocas.

Schumé Navarro “ha proporcionado pruebas esencialmente no refutadas de que tiene una discapacidad de salud mental que limita su capacidad para concentrarse, pensar y comunicarse mientras usa una cubre bocas”, escribió el juez Daniel Domenico en una orden judicial del 7 de octubre.

Navarro demandó al distrito escolar a fines de septiembre por sus “negativas a brindar adaptaciones que le permitirían participar plenamente en foros de candidatos” donde se requiere el uso de cubre bocas, según un comunicado de prensa de la organización que presentó la demanda.

La organización, Public Trust Institute, figura con una dirección en Lakewood en la demanda.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado el 28 de septiembre, solicitaba al tribunal que exigiera al distrito escolar que le permitiera a Navarro participar en foros de candidatos “con las adaptaciones adecuadas para colocarla en pie de igualdad con otros candidatos”.

Navarro se postula para el puesto en el Distrito D, la parte este del distrito escolar, incluidas partes de Centennial y Aurora.

Navarro no asistió al foro de candidatos del 21 de septiembre en Eaglecrest High School debido a un problema que dice tener con las cubre bocas.

En un foro de candidatos anterior en Overland High School el 14 de septiembre, Navarro asistió y usó una máscara, pero se la quitó de la cara durante el foro y mientras hablaba.

“Envié una carta tratando de hablar sobre los … problemas por los que pasé con el abuso, y realmente no puedo pensar en este espacio”, dijo Navarro en el foro. Ella agregó: “Ni siquiera puedo ordenar mis pensamientos debido a la cantidad de trauma por el que tengo que sentarme”.

El Distrito Escolar de Cherry Creek requiere el uso de máscaras como medida de seguridad de COVID dentro de sus edificios escolares, bajo un mandato del Departamento de Salud de Tri-County, la agencia de salud pública del condado de Arapahoe.

Los estudiantes a veces están presentes en los foros de candidatos o en las áreas comunes de las instalaciones donde se llevan a cabo los foros, señaló el juez en la presentación judicial del 7 de octubre.

Navarro le dijo a Colorado Community Media que al buscar una exención médica de la orden de cubre bocas de Tri-County, le entregó al distrito escolar una carta de su terapeuta en la que señalaba su trauma de asfixia desde la infancia. Su terapeuta, con sede en el área sur del condado de Jefferson, escribió que Navarro “no puede tolerar médicamente que se cubra la cara debido a un trauma de asfixia anterior que ha experimentado”.

Navarro dijo que incluyó un “resumen de salud” que notó un tabique desviado y una deformidad nasal, sinusitis por obstrucción nasal y problemas respiratorios. Ella envió a CCM una imagen del resumen de salud, que también señala un trauma en la infancia y parece ser del sitio web de UCHealth.

“Desafortunadamente, mi (proveedor) de atención primaria está en UCHealth, y cuando me comuniqué con ellos varias veces para pedirles una carta de exención debido a mis problemas de salud física, me preguntaron si estaba vacunado”, dijo Navarro a CCM. “Una vez que respondí que no, que no era así, me dijeron que no escribirían una carta”.

El distrito escolar dijo que Navarro presentó una solicitud de exención médica, pero que no cumplía con los estándares de Tri-County Health porque no presentó una carta firmada por un médico.

‘Algo extraño’

El distrito escolar también expresó su escepticismo sobre la validez de la solicitud de Navarro, en parte debido a las declaraciones que hizo en las redes sociales, según los documentos judiciales.

Los abogados de Cherry Creek, en una presentación judicial del 4 de octubre, citaron un video que Navarro había publicado donde decía: “Y lo siento. Entiendo que te ofende que no llevo el cubre bocas. No lo uso porque no quiero cumplir con todo esto “.

En enero, Navarro también había publicado en las redes sociales una foto de ella con una cubre bocas, con la leyenda: “¿Quién está conmigo para ponerme en forma patriota? Odio todo el asunto de las cubre bocas, pero odio la idea de estar débil y fuera de forma al borde de la guerra civil ”, según el expediente judicial.

Navarro le dijo a CCM que sus opiniones sobre las cubre bocas están influenciadas por cómo las cubre bocas la afectan personalmente.

“Como persona que ha sido sobreviviente de abuso… tener algo forzado en su cuerpo, crea una reacción (adversa)”, dijo Navarro.

En su orden, el juez argumentó que las declaraciones de Navarro en las redes sociales no contradicen su afirmación de que usar una cubre bocas le causa angustia psicológica.

“Decir que ‘no uso [una cubre bocas] porque no quiero cumplir con todo esto’ no es inconsistente con no querer usar una cubre bocas por razones médicas”, escribió el juez.

“Y aunque la Sra. Navarro publicó en un momento una foto de ella con una cubre bocas, la leyenda asociada con esa foto decía que estaba ‘lo suficientemente desesperada como para cumplir’ con el mandato de cubre bocas de su gimnasio porque no había podido hacer ejercicio … y que ‘por supuesto que me duele la cabeza porque no puedo respirar y no hacen arreglos para las exenciones médicas’ ”, agregó el juez.

El juez también señaló que la orden de cubre bocas de Tri-County Health requiere “una declaración proporcionada por un proveedor médico con licencia de Colorado” para respaldar una exención. Pero escribió que, según la ley de Colorado, los consejeros profesionales con licencia, como la persona que Navarro identifica como su terapeuta, son profesionales de salud mental autorizados por el estado para proporcionar evaluación, valoración, diagnóstico y tratamiento psicológicos y de salud mental.

El documento de preguntas frecuentes de Tri-County Health con respecto al pedido de cubre bocas dice que “proveedor médico con licencia de Colorado” significa un médico, dentista, psicólogo clínico o cualquier persona que actúe bajo la supervisión de esos puestos.

“Pero la orden en sí solo requiere ‘una declaración proporcionada por un proveedor médico con licencia de Colorado’”, escribió el juez.

Añadió: “Es solo el documento de Preguntas Frecuentes del Departamento de Salud de los Tres Condados lo que, de manera algo extraña, reduce esa definición a una categoría de profesionales médicos enumerados en la Ley de Inmunidad Gubernamental de Colorado”.

El abogado de Navarro también argumentó que el distrito escolar violó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

Con respecto a la ley de discapacidad, el juez señaló que una entidad pública no necesita permitir que una persona participe en programas o actividades cuando esa persona representa una “amenaza directa para la salud o la seguridad de los demás”.

Pero el hecho de que el distrito haya otorgado exenciones de cubre bocas a un pequeño número de estudiantes y personal “socava el argumento del Distrito de que ninguna modificación o acomodación puede eliminar la amenaza que representan los individuos desenmascarados”, escribió el juez.

Orden del juez

La orden del juez concedió la solicitud de Navarro de una orden judicial preliminar, una orden temporal que evita que la otra parte participe en un tipo de conducta hasta la conclusión de un juicio.

Según la orden, a Cherry Creek se le prohibió hacer cumplir la política de cubre bocas de Tri-County en cuanto a Navarro en los foros de candidatos restantes.

El distrito escolar celebró foros de candidatos a la junta escolar el 14 de septiembre en Overland High School, el 21 de septiembre en Eaglecrest High, el 22 de septiembre en Cherry Creek High, el 28 de septiembre en Grandview High y el 30 de septiembre en Smoky Hill High. El foro final tuvo lugar el 7 de octubre en Cherokee Trail High.

Antes del foro del 28 de septiembre, el distrito escolar dispuso que Navarro participara de forma remota a través de un monitor de video en el escenario. Navarro no participó en ese foro, pero sí asistió al foro de candidatos del 30 de septiembre por video, señaló el juez.

El juez también ordenó que Navarro debe mantener un mínimo de 6 pies entre ella y cualquier miembro del público.

La transmisión de COVID-19 por inhalación del coronavirus en el aire puede ocurrir a distancias mayores de 6 pies, y las partículas de una persona infectada pueden moverse por toda una habitación o espacio interior, según el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

Una persona puede estar expuesta por una persona infectada que tose o habla cerca de ella, pero además también puede estar expuesta al inhalar partículas de aerosol que se esparcen lejos de la persona infectada, agrega el sitio web.