Corte inyecta incertidumbre en el mandato de vacunas de OSHA

La nueva regla de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional que requerirá que los grandes empleadores impongan la vacuna o que exijan pruebas semanales a los trabajadores no vacunados es solo el último factor que contribuye a esa incertidumbre.

Aparte de las decisiones que la norma temporal de emergencia de OSHA obligará a los empleadores a tomar en las próximas semanas, la regla en sí misma enfrenta ahora un futuro incierto.

El 6 de noviembre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. bloqueó temporalmente la entrada en vigor de la regla.

La decisión del tribunal, resultado de un desafío legal anticipado, no tiene un impacto inmediato, ya que el primer plazo que deben cumplir los empleadores es exigir a los empleados no vacunados que usen máscaras en el interior antes del 6 de diciembre.

Pero ha creado una oleada de nuevas preguntas de los empleadores que se preguntan cómo deberían proceder.

Bob Nichols, socio de Bracewell LLP, dijo que los grandes empleadores deben continuar tomando medidas para asegurarse de que estén en condiciones de cumplir con la regla en los plazos establecidos.

Esa preparación es clave porque el cumplimiento no es algo que las empresas puedan hacer de la noche a la mañana.

Necesitan determinar si quieren imponer la vacuna o si permitirán la opción de prueba.

Si se permiten las pruebas, deberán determinar quién pagará por las pruebas, una decisión que podría estar determinada por las leyes estatales y locales.

Los empleadores también deberán determinar el estado de vacunación de sus trabajadores, otro escenario potencialmente espinoso que está plagado de posibles riesgos de litigios.

“El aspecto más preocupante de esta situación para las empresas es que enfrentan una gran cantidad de trabajo para cumplir con esta regla y ni siquiera es seguro que los tribunales federales permitan que la regla entre en vigencia”, dijo Nichols.

“Para las empresas ocupadas, la idea de poner un gran esfuerzo en un programa que en última instancia puede no ser necesario es muy preocupante”.

El desafío aumenta dada la rapidez con la que llegará la primera fecha límite del 6 de diciembre.

“Los empleadores tienen un mes para prepararse e instituir políticas y procedimientos escritos que, por ejemplo, permitirán una licencia pagada para recibir la vacuna o tiempo para recuperarse de cualquier efecto adverso”, dijo Arlene Kline, socia en el área de trabajo y empleo y grupo de práctica de disputas comerciales en Akerman LLP.

“También significa que los empleadores tendrán que actuar rápidamente para comunicar sus planes de vacunación obligatoria y / o pruebas alternativas a su fuerza laboral”.

Deepa Menon, asociada de Eversheds Sutherland LLP, dijo que los empleadores también deberán dedicar tiempo a capacitar y educar a los gerentes, profesionales de recursos humanos y empleados para garantizar el cumplimiento de la regla de OSHA si entra en vigencia.

Menon dijo que la verificación del estado de vacunación es un área en particular donde se necesita capacitación.

“Los empleadores en los EE. UU. Simplemente no están acostumbrados a recopilar este volumen de datos médicos, y la responsabilidad recae en el empleador para garantizar que estos se almacenen de manera segura y de acuerdo con las leyes aplicables”, dijo Menon.

Christina Hynes-Mesco, abogada de derecho laboral en The Prinz Law Firm de Chicago, dijo que el lenguaje fuerte utilizado en la decisión del Quinto Circuito no augura nada bueno para el futuro de la regla de OSHA.

El tribunal dijo que cree que hay “graves problemas estatutarios y constitucionales con el mandato”.

Hynes-Mesco dijo que OSHA históricamente solo ha emitido con moderación normas temporales de emergencia y que muchas de esas pautas han sido anuladas por los tribunales.

“Es probable que este también sea el destino del ETS más reciente de OSHA”, dijo.

Independientemente del futuro del ETS, Hynes-Mesco dijo que sigue existiendo un sólido argumento comercial para que los empleadores fomenten la vacunación entre los trabajadores. Con ese fin, Hynes-Mesco dijo que la suspensión temporal de la corte podría brindar a los empleadores una flexibilidad adicional.

“El hecho de que se haya suspendido el ETS no significa que los empleadores estén libres de responsabilidad, pero que ahora pueden tener un poco más de libertad para determinar la mecánica de sus propias políticas con respecto a la vacunación y las pruebas”, dijo.

Incluso antes de que la administración Biden anunciara planes para la regla de OSHA en septiembre, un número creciente de empresas estaban implementando mandatos de las vacunas.

Otros empresarios optaban por penalizar a los trabajadores no vacunados a través de primas de seguro médico más altas o programas de pruebas obligatorias que, según los expertos, estaban diseñados para hacer que no fuera conveniente no estar vacunados.

La suspensión temporal del Quinto Circuito se centra en la regla de OSHA y no prohíbe a los empleadores elegir exigir la vacuna o exigir la prueba.

Quizas muchos empleados ó ciudadanos de los Estados Unidos se preguntaran, ¿Tiene OSHA el poder de exigir a los empleadores que obliguen a sus empleados a recibir la vacuna covid?

Pero cabe destacar que horas después de que la administración de Biden emitiera el mandato, los estados y los empleadores habían presentado más de media docena de demandas en su contra.

