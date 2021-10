COVID en Colorado: las personas que rechazan las vacunas comienzan a perder sus trabajos

Las personas que rechazan las vacunas COVID-19 comienzan a perder sus trabajos a medida que las ciudades y las empresas se vuelven más estrictas con las vacunas.

“No permitiré que violen mis derechos constitucionales y me obliguen a que me pinchen con una aguja con sus vacunas”, dijo el oficial de policía de Denver Dave Curtis. Curtis dice que se jubilará temprano, en lugar de recibir la vacuna COVID antes de la fecha límite del jueves para los empleados de la ciudad.

Formó parte de una demanda presentada por siete agentes que pedían a un juez que obligara a la ciudad a no exigir la vacunación. El juez lo rechazó el miércoles temprano, diciendo que primero deberían haber llevado sus objeciones al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver.

“Lo que el tribunal dijo en última instancia fue: ‘Oye, no tengo jurisdicción aquí’ y por eso fue desestimado”, dijo el abogado y analista legal Raj Chohan.

El movimiento de Denver, junto con el de un número creciente de comunidades y empresas, está sobreviviendo a casi todos los desafíos judiciales.

“En una situación de emergencia, los tribunales están diciendo que no, los gobiernos estatales, los gobiernos locales, son libres de promulgar este tipo de mandatos siempre que haya algún tipo de acomodo razonable para las personas que no pueden o no quieren hacerlo”, dijo Chohan.

Los tribunales de niveles inferiores a menudo se enfrentan a problemas de procedimiento.

Pero cuando los casos ingresan al sistema federal, a menudo se refieren a un caso de más de 100 años cuando se analizan los derechos constitucionales.

“1905, Jacobson contra Massachusetts”, dijo Chohan. “Ese fue un caso en el que una persona no quiso recibir la vacuna contra la viruela porque estaba preocupada por los efectos secundarios de la vacuna. Y viste muchos de los mismos argumentos aquí hoy “.

Pero la Corte Suprema sentó un precedente al fallar contra Henning Jacobson en una votación de 7-2 y luego lo reafirmó en 1922, en Zucht v. King, dictaminando que un distrito escolar podía negar la admisión a un estudiante que no había recibido la vacunación requerida.

United Airlines, uno de los empleadores privados más grandes de la zona, se encuentra entre las empresas que se están poniendo duras con la vacunación. United dice que el 99% de su fuerza laboral que no ha solicitado una exención ahora está vacunada. Para el lunes a la medianoche de esta semana, la aerolínea exigió a sus trabajadores que cargaran una copia de sus certificados de vacunas.

“Nuestros auxiliares de vuelo son un microcosmos de la población de los Estados Unidos”, dijo Ken Kyle, presidente del consejo local de la Asociación de auxiliares de vuelo, un grupo de aproximadamente 1900 auxiliares de vuelo con sede en Denver y Phoenix.

“Tenemos asistentes de vuelo muy, muy pro-vacunación y tenemos algunos asistentes de vuelo muy anti-vacunación. La aerolínea ya vuela a algunos destinos donde se requieren vacunas, como en África. Los vuelos a Canadá ahora deben contar con personas vacunadas contra COVID-19.

United ha hecho arreglos razonables para aquellos con motivos religiosos o médicos, dice Kyle.

“La empresa, tal como están las cosas ahora, parece que se le permite avanzar en el establecimiento de su fecha límite … y seguir adelante”.

El director ejecutivo de United, Scott Kirby, dice que la compañía ahora comenzará el proceso de despedir a unas 590 personas en todo el país que no cargaron sus tarjetas de vacunas y no solicitaron exenciones.

El oficial Dave Curtis dice que perderá alrededor de $600,000 en compensación en los próximos años por jubilarse temprano, pero no tendrá la oportunidad de continuar con su trabajo como policía en DIA.

“No me opongo a la vacuna, me opongo a que me quiten la decisión”, dijo.

Con la vacuna Pfizer ahora aprobada para uso regular y la vacuna Moderna y Johnson & Johnson se cree que no se queda atrás, es probable que la presión aumente.

“Lo que estamos viendo es una FDA que aprobará todas las vacunas en algún momento para su uso regular. Y eso realmente va a eliminar la idea de que estos son experimentales y que no son seguros “, dijo Chohan. Y cree que el principio de proteger la salud del público en general se vuelve más claro cuando se considera una pandemia aún más grave, o una variante de COVID-19.

“¿Qué sucede si una enfermedad muy, muy grave y mortal que tiene un período de incubación más corto aterriza en los EE. UU. Y tenemos una pandemia generalizada en la que es necesaria una acción inmediata y tenemos, digamos una vacuna para lidiar con eso? “