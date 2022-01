Crisis fronteriza de Biden conduce a aumento en la trata de personas

La crisis fronteriza de Biden conduce a un aumento en la trata de personas, advierten ex funcionarios del DHS

Más de 170,000 migrantes fueron encontrados en noviembre.

Mientras la administración Biden marca el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas, los exfuncionarios de Seguridad Nacional advierten que la crisis en la frontera sur está exacerbando la actividad delictiva, y que prevenir el delito comienza con asegurar la frontera.

En diciembre, la administración de Biden publicó un plan nacional actualizado para combatir la trata de personas, que es distinto pero a veces está relacionado con el contrabando de personas.

La semana pasada, Biden emitió una proclamación presidencial para el mes de prevención de la trata de personas, que se celebra en enero.

“La trata de personas, ya sea en forma de trabajo forzado, trata sexual u otros delitos, es un abuso de poder abominable y un delito profundamente inmoral que atenta contra la seguridad, la salud y la dignidad de millones de personas en todo el mundo”, dijo Biden en una proclamación presidencial para conmemorar el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas.

“Durante el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas, reafirmamos nuestro compromiso de proteger y empoderar a los sobrevivientes de todas las formas de trata de personas, enjuiciar a los traficantes y poner fin a la trata de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo”, dijo.

Pero los exfuncionarios del DHS, incluidos los que ocuparon puestos de liderazgo durante administraciones anteriores, dijeron a Fox News que la continua crisis de migrantes en la frontera debería ser la máxima prioridad si el objetivo es acabar con el tráfico.

“Cuando no se toma en serio la aplicación de la ley de inmigración en la frontera, y no se toma en serio la aplicación de la ley de inmigración en el interior, la trata de personas se expandirá y mucha gente se saldrá con la suya porque no hay un enfoque en eso”, dijo el martes a Fox News el ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Thomas Homan.

“Cuando aumenta la cantidad de personas que se trafican, el aumento en el tráfico va junto con eso, por lo que si son realmente serios no solo para abordar y reaccionar ante el tráfico, si son realmente serios para tratar de prevenirlo, asegurarían nuestras fronteras”, dijo en una entrevista el excomisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Mark Morgan.

Un ex alto funcionario de ICE le dijo a Fox News que debe haber más coordinación entre las agencias en medio de la crisis y que las empresas criminales se están aprovechando de la situación.

“Una víctima de tráfico puede ser objeto de contrabando y un contrabandista puede convertirse en una víctima de tráfico, por lo que debemos estar más coordinados sobre cómo hacemos esto”, dijeron.

El plan nacional de la Casa Blanca señala que la trata de personas no requiere una frontera (o movimiento) en absoluto, pero también que “las personas que son objeto de contrabando son vulnerables a convertirse en víctimas de la trata de personas y otros delitos graves”.

El informe también dice que México es el principal país de origen en los casos de trata de personas que involucran a víctimas extranjeras en los que Estados Unidos es el destino. Cita casos recientes en los que jóvenes víctimas fueron traficadas por empresas vinculadas a una región del centro de México, y luego introducidas de contrabando en los EE. UU. y obligadas a tener actos sexuales en Nueva York, Atlanta y otros lugares de los EE. UU.

La administración Biden se ha visto sacudida por la crisis en la frontera, que ha visto más de 100,000 encuentros de migrantes, y en ocasiones más del doble, cada mes. Ha habido un enfoque en procesar rápidamente a los migrantes en el interior en lugar de mantenerlos en las instalaciones fronterizas.

La crisis está conduciendo, dijeron los exfuncionarios del DHS, no solo a más víctimas traficadas, sino también a agentes que están abrumados y, por lo tanto, es menos probable que puedan detectar a alguien que está siendo traficado.

Dijeron que dado que los agentes tienen menos tiempo para hablar con las víctimas, es más difícil identificarlas, en particular a los niños a quienes alguna vez se les habría realizado una prueba de ADN para ver si están relacionados con los adultos que los traen como una supuesta unidad familiar.

“Muchas personas que son traficadas, están siendo traficadas al mismo tiempo, simplemente no lo saben hasta que es demasiado tarde”, dijo Morgan.

“Lo que puedo decirles es que la frontera está fuera de control, no sabemos cuántas víctimas potenciales de tráfico tenemos”, dijo el exfuncionario de ICE. “No puedo darte detalles, pero puedo decirte que hemos identificado a personas que entraron, se convirtieron en víctimas de la trata o fueron víctimas de la trata de personas cuando cruzaron la frontera suroeste. El hecho de que la administración haya estado haciendo atrapar y liberar como lo han hecho ha aumentado el potencial de llevar a las víctimas de la trata a los Estados Unidos”.

Homan dijo que las políticas de la administración están afectando no solo la capacidad de la Patrulla Fronteriza para detener el tráfico de personas, sino también la de ICE, que dijo que ha sido “decapitado” bajo Biden y limitado para realizar algunas operaciones en el interior.

“La trata de personas no se trata solo de trata sexual, se trata de trabajo forzado y otras cosas también, y muchas veces en ICE descubríamos situaciones de trata de trabajo forzado al realizar operaciones de cumplimiento en el lugar de trabajo e investigaciones de cumplimiento en el lugar de trabajo, pero [el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas] tiene bastante Mucho le dijeron a ICE ‘no realizarán investigaciones de cumplimiento en el lugar de trabajo'”.

El plan de la Casa Blanca pide a las autoridades de inmigración que mejoren la evaluación de todos los migrantes que pasan por la custodia o detención de inmigración en busca de indicadores de trata de personas, incluida la derivación rápida a Servicios Humanos y de Salud para menores sospechosos de haber sido objeto de trata. También da prioridad a que existan protecciones de inmigración para garantizar que las víctimas de la trata no sean deportadas.

Pero Morgan, quien descartó el plan de la Casa Blanca como “todo espectáculo”, dijo que está claro lo que se debe hacer si la administración se toma en serio el fin del tráfico de personas.

