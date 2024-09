Cuando Dios te saca una sonrisa

Que lindo es sonreír, creo que sonreír es una de las emociones mas lindas del ser humano, pues la mayoría de veces que reímos es porque percibimos un estado de gozo o felicidad en nuestra vida.

Pero la contraparte es dura, pues ninguno de nosotros va querer sonreír en momentos en donde la sonrisa se ha ido de tu rostro y en donde has sido presa del afán y la desesperación borrando de tu corazón cualquier pizca de gozo o felicidad.

08Y es que la vida no es solo sonrisas, hay momentos en los cuales lo último que queremos hacer es sonreír. Quizá tu estés pasando por uno de esos momentos en los cuales la sonrisa de ha borrado de tu rostro, últimamente estas pasando momentos en los cuales no hallas si llorar o salir corriendo, y es normal que estos momentos lleguen a tu vida, pero no es normal que vivas con ellos demasiado tiempo.

Es que en este momento no entenderás muchas de las cosas que te están pasando, tendrás miles de preguntas y ni una tan siquiera respuesta, por mas que le buscas lado no lo encuentras y por mas que analices la situación no vez nada provechoso, a esto sumémosle que tu fe ha estado fallando y que ahora vez mas imposible aquello que hace poco veías tan posible y cercano.

Yo se que son esos momentos, yo se que es no tener ganas de sonreír, yo se que es pasar por momento que sientes algo incomodo dentro de ti y no sabes ni porque ni para que, pero a pesar que se que se siente eso, también se que al final de todo eso Dios me hará sonreír.

Y es que en este momento quieres llorar, pero me contaras dentro de poco tiempo, luego que Dios te saque una sonrisa, veras como todo lo que pasaste y sentiste no es comparado al GOZO que Dios te dará luego obrar en tu vida de una manera sobrenatural.

Quizá sonreíste sarcásticamente cuando te dijeron que Dios tenia el control de esa situación la cual estas pasando, dentro de ti dijiste: “Es imposible que algo ocurra”, dudaste aunque no se lo dijiste a nadie, pero dentro de ti sabes bien que dudaste, pero Dios que es infinito en misericordia convertirá tu sonrisa sarcástica en una SONRISA PLENA LLENA DE GOZO.

No te preocupes Sara esposa de Abraham paso por eso, lo que para ella era imposible y por lo cual sonrió sarcásticamente, se hizo posible tiempo después y te aseguro que la respuesta le saco la MÁXIMA SONRISA DE SU VIDA. Ver al hijo prometido la ha de haber hecho la mujer mas feliz sobre la faz de la tierra, eso si tomamos en cuanta las condiciones físicas en las que Sara se encontraba.

Es que así es Dios, lo que a ti te parece casi imposible, Dios lo convierte en POSIBLE y para sellarlo te saca una de las SONRISAS MAS LINDAS que has podido producir.

Amados hermanos, quizá en este momento no quieras sonreír, pero déjame decirte que dentro de poco tiempo, cuando veas el propósito que Dios tenia para esa situación, tu sonrisa será la MAS GRANDE que un día pudiste dar, tenlo por seguro.

Es que Dios es el Dios de las sonrisas y su anhelo es verte sonreír, por esa razón NO TEMAS, DIOS ESTA CONTIGO.