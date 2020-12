Cuestiona que víctimas de disparos fueron enumeradas como muertes por COVID-19

» JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

Un médico forense en Colorado está planteando objeciones sobre los protocolos del departamento de salud de su estado después de que dos personas que murieron por heridas de bala fueron incluidas entre las muertes por COVID-19 del condado Grand y esto con el fin de inflar los números de las estadísticas.

La forense de Grand County, Colorado, Brenda Bock, dijo que dos de las cinco muertes por COVID-19 en el condado eran personas que habían muerto por heridas de bala. “Es absurdo que incluso pusieran eso allí”, dijo Bock, según 4CBS Denver. “¿Le gustaría ir a un condado que tiene un número muy alto de muertes? ¿Le gustaría ir a visitar ese condado porque es contagioso? Ya sabe, podría contraerlo y podría morir si de repente un condado tiene un recuento alto de muertes. No lo tenemos y no necesitamos inflar esos números “.

El estado dijo que estaba siguiendo el protocolo de informes del Centro para el Control de Enfermedades, que exige que los departamentos de salud incluyan COVID-19 en el certificado de defunción de cualquier persona que haya dado positivo por el virus en cualquier momento durante los 30 días previos a su fallecimiento.

El CDC afirma que tal estipulación es “crucial para la vigilancia de la salud pública”.

En septiembre, el CDC emitió una explicación en la que le decía al público que los estadounidenses que figuraban como muertos de COVID-19 tenían 2,6 comorbilidades adicionales en promedio.

Solo el 6% de todas las muertes atribuidas a COVID-19 fueron exclusivamente muertes por COVID-19.

Los expertos médicos han tenido cuidado de señalar que tal admisión suena peor de lo que es. “Después de la infección, el virus puede conducir a algo parecido a la sepsis, que luego conduce a una insuficiencia respiratoria que incluso podría provocar un ataque cardíaco”, dijo el epidemiólogo de la Universidad del Sur de Florida, el Dr. Jason Salemi.

“Si la persona termina muriendo, esas tres cosas deben enumerarse como causas contribuyentes de muerte.

No significa que solo porque COVID-19 no fue la única causa de muerte que se enumeró, COVID-19 no fue lo que condujo a esa muerte “.