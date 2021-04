Dakota del Sur prohíbe pasaportes de vacunas

La gobernadora Kristi Noem de Dakota del Sur prohíbe los pasaportes de vacunas.

La gobernadora de Dakota del Sur dijo el 21 de abril que tomó medidas ejecutivas para prohibir el uso de documentación digital o en papel que permita a las personas mostrar pruebas de que han sido vacunadas contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), que causa el COVID-19.

Cabe destacar que la gobernadora Kristi Noem, una republicana, dijo que la orden ejecutiva que firmó sobre los llamados pasaportes de vacunas se alinea con asegurarse de que los habitantes de Dakota del Sur puedan ejercer sus libertades.

“Desde el comienzo de la pandemia de COVID, hemos proporcionado a la gente de Dakota del Sur ciencia, hechos y datos actualizados y luego confiamos en ellos para que ejerzan su responsabilidad personal de tomar las mejores decisiones para ellos y sus seres queridos.

Agrego que, nos hemos resistido a los mandatos del gobierno y nuestro estado es más fuerte por ello ”, dijo en un comunicado.

Además “Animo a todos los habitantes de Dakota del Sur a que se vacunen contra el COVID-19, pero no vamos a imponer ninguna actividad de ese tipo. Y no vamos a restringir el ejercicio de las libertades de los habitantes de Dakota del Sur con políticas no estadounidenses como los pasaportes de vacunas.

“En nuestro estado, ‘Bajo Dios, el pueblo gobierna’. Y así es como operaremos mientras yo sea gobernador”.

Se están llevando a cabo discusiones sobre la necesidad de dicha prueba en varios lugares, lo que sería un “trato discriminatorio” contra las personas que no han recibido las vacunas COVID- 19, según la orden de tres páginas de Noem.

“Cualquier justificación para imponer restricciones de salud pública que limitan las libertades debe adaptarse para mitigar un riesgo cientifico verificable”, dijo. “La implementación de un programa de pasaporte de vacunas podría dar lugar a restricciones injustificadas y no basadas en la ciencia en los viajes, el habla, la asociación y otros derechos civiles”.

La orden prohíbe que las agencias estatales, departamentos, juntas, comisiones y otras entidades o funcionarios bajo el control del gobernador requieran que una persona presente un pasaporte de la vacuna COVID-19 para ingresar a un edificio del gobierno, recibir un beneficio del gobierno o hacer negocios con el Gobierno.

Las mismas entidades tienen prohibido exigir que las empresas privadas exijan un pasaporte.

Además, se aconseja a los gobiernos locales que no exijan ni ordenen a las empresas que exijan prueba de vacunación.

La orden proporciona exenciones claras para hogares de ancianos, centros de vida asistida y centros de atención a largo plazo.

Alrededor del 53 por ciento de Dakota del Sur ha recibido al menos una inyección de COVID-19, según las últimas cifras compartidas por su Departamento de Salud.

Aproximadamente 4 de cada 10 residentes están completamente vacunados.

En otros estados han tomado similares medidas a cerca de las prohibiciones por el virus, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el gobernador de Montana, Greg Gianforte, y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, todos republicanos, emitieron recientemente prohibiciones similares.

Sin embargo, algunos otros estados están explorando la posibilidad de exigir un comprobante de vacunación.

Los funcionarios en Hawai, por ejemplo, dijeron a principios de este mes que están buscando exigir un comprobante de vacunación para las personas que viajan entre las islas del estado.

“Creo que tiene mucho sentido”, dijo el vicegobernador de Hawái, Josh Green, un demócrata. “De inmediato, probablemente, aproximadamente la mitad de nuestros viajeros dentro de las islas permitirían viajar de manera segura”. Los lugares en el estado de Nueva York también han comenzado a exigir un comprobante de vacunación.

La Casa Blanca ha dicho que el gobierno federal no exigirá pasaportes de vacunas.

La Organización Mundial de la Salud también se pronunció recientemente en contra de los pasaportes, al menos por ahora, citando preocupaciones de que tales requisitos afectarían de manera desproporcionada a grupos como las mujeres embarazadas y los pobres.

Entonces si el gobierno federal y la Organización Mundial de la Salud están en contra de los pasaportes de vacunación, la pregunta es ¿Cual es el interés de los gobernadores de los estados demócratas que quieren implementar este pasaporte?