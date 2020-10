De criaturas e hijos

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Muy pertinente para este tiempo es entender que hay hijos de Dios y hay criaturas; que las criaturas son objeto del amor del Padre y los hijos son producto del amor del Padre.

Este entendimiento no es cosa de desechar ya que de él depende en gran medida el estilo de vida que tengamos. La vida de toda criatura manifiesta una naturaleza, evidencia su procedencia, alta o baja de acuerdo a la manifestación cultivada o no de esa vida.

Una bestia de campo como por decir algo el buey del arado manifiesta una baja calidad de vida, nada elaborado, su estilo de vida no requiere algo más que un hábito en principio forzado (el arado sobre su cuello) y luego como rutina cotidiana. Quiere decir que el arado ya no es algo anormal o sacrificial para la bestia sino que es algo que llega incluso a necesitar pues su cerviz está completamente condicionada al arado.

Así también hay muchas personas que están acostumbradas de tal manera a estilos de vida que siendo yugo, en ellas se han vuelto cosa que se atreven a defender. Así el religioso defiende a quien lo manipula, defiende la doctrina que lo inhabilita, defiende los rituales que lo esclavizan y defiende la mentira que le quita o le resta identidad.

También el pecador defiende aquello que lo esclaviza con la misma vehemencia que el adicto defiende su derecho a consumir aquello que sabe que lo esta matando, que lo envenena y le roba la vida. He escuchado gente adicta a sustancias alucinógenas, decir cosas como esta: No dependo de eso, puedo dejarlo tan pronto como quiera. Pero nunca los he visto querer en verdad, porque la sustancia les ha robado su voluntad, su identidad y su dignidad también.

Un adicto es un esclavo que teniendo la puerta abierta se resiste a abandonar al amo por miedo a perder la comodidad de las tres comidas y el colchón de piso que se le ofrece como solución de vida, ha perdido aun los deseos de sonar, y esta cómodo con eso.

Cuando oímos decir a un jerarca religioso que todos somos hijos de Dios y confrontamos eso contra la escritura nos damos cuenta de que todo sistema religioso es perverso y por naturaleza está diseñado como un corruptor de la verdad.

No puede ser que una persona con al menos 4 dedos de frente y que se jacta de haber leído la biblia y tener formación teológica, diga sin desparpajo que los homosexuales son hijos de Dios. No quiero descalificar a un homosexual como ser humano, en absoluto.

Creo que son sere s valiosos, en su mayoria brillantes, joviales, interesantes como personas, y sin duda con grandes virtudes pero con un estilo de vida que va a contracorriente con lo que dice la biblia, pero sobre todo con el diseno del Padre para sus hijos y por eso esa aseveración lejos de ayudarlos los acaba de arruinar pues los convence del peor escenario qu e tienen frente a sí mismos, lo cual es pensar que lo que les roba su identidad, su vida y su dignidad es válido pues ahora lo asegura un jerarca religioso.

Dios le dio al hombre un asombroso diseño que lo habilitó a su vez para multiplicarse, para reproducirse, pero el sistema del mundo le roba a los homosexuales lo mejor que Dios le dio al hombre, cuando le dijo a Adan en el eden: “fructificad y multiplicaos”.

La motivación y el objetivo de toda prédica, ha de ser la de mostrar al hombre, que fue lo que se recuperó mediante la muerte vicaria de Cristo.

El vino a salvar lo que se había perdido y una de esas cosas perdidas era la identidad de hijos, que en Cristo se recupera completamente y que la religión con alevosía y ventaja pretende volver a robarse.

No, no todos son hijos, los hijos son aquellos que fueron engendrados por Dios y en ellos la naturaleza, el adn, la genética del Padre se manifiesta en un estilo de vida que se alinea a Su santa voluntad, eso es lo que define al hijo, no las palabras de un hombre que se ha preguntado a sí mismo quién es él para juzgar.

La ignorancia jamas será suficiente para exonerar a nadie.

