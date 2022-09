Aurora dice que no hay césped nuevo, Colorado quiere ayudar a reemplazar el césped.

¿Dónde está Denver en todo esto? Esta es la posición de Denver con re- specto a las prohibiciones de césped, los reembolsos por uso de agua y más.

La pregunta es:

¿Debería prohibirse el pasto en Colorado?

¿Otra pregunta interesantes es si los res- identes estan de acuerdo con esta idea?

Esa es la pregunta que se debate a medi- da que el estado y sus ciudades exploran cómo hacer que la gente deje de plantar céspedes hambrientos de agua.

Los céspedes absorben agua preciosa, un recurso que ya escasea. La sequía, exacerbada por el cambio climático, amenaza el futuro de las ciudades, los suburbios y la agricultura. Entonces, nat- uralmente, los céspedes que consumen mucha agua en el desierto de las llan- uras altas se consideran un paisajismo temerario que empeora la situación del agua.

Érase una vez, Denver lideró el país en lo que respecta a la creación de jardines con uso inteligente del agua, al menos, al teorizarlos.

A principios de los años 80, Denver Wa- ter inventó el término xeriscaping, una forma de paisajismo que usa plantas de poca agua, riego limitado, mantillo y más para reducir el riego.

Durante años, Denver Water predicó los beneficios de la xerojardinería y el con- cepto se difundió rápidamente.

Ahora, Denver no está liderando la cru- zada para detener localmente el paisa- jismo intensivo en agua, sino Aurora. Aurora, que tiene más terreno que Den- ver, ofrece reembolsos por reemplazar el césped con paisajismo que utilice agua y recientemente prohibió ciertos usos de césped y césped en nuevos de- sarrollos.

El alcalde Mike Coffman, republicano, explicó por qué propuso la prohibición en un artículo de opinión en el Denver Post.

“Ahora es fundamental que los funcio- narios electos adopten un enfoque pro- activo para satisfacer las necesidades de agua de sus comunidades en crecimien- to”, escribió.

“Es por eso que, como alcalde de Au- rora, propuse una nueva ordenanza de conservación de agua que no solo ahor- rará una gran cantidad de agua, sino que preservará los servicios de la comunidad de manera sostenible”.

Las reglas de Aurora, que fueron diseña- das para ayudar a la ciudad a satisfacer sus fuertes necesidades de agua, prohíben el césped cuyo propósito principal es la estética.

La política sigue a otras similares en otras ciudades occidentales como Las Vegas.

A principios de este mes, el Concejo Mu- nicipal de Aurora aprobó la política por unanimidad.

Así es como funciona la prohibición de Aurora:

En la mayoría de los casos, las casas uni- familiares no pueden plantar césped en los jardines delanteros o laterales. Hay nuevas restricciones sobre el césped en callejones y patios traseros. Lo mismo con las medianas y los paisajes de las aceras.

¿Quiere eliminar el paisajismo con uso de agua para instalar césped? Demasia- do. La ley dice que no.

Cuando se trata de desarrollos multifa- miliares y comerciales, escuelas, cam- pos deportivos y áreas comunes con jar- dines interiores, el césped solo se puede instalar donde se lleva a cabo la activi- dad o la programación.

Los golfistas lamentarán esta parte de la prohibición: no se puede instalar césped para campos nuevos.

Las fuentes decorativas de agua tam- bién están descartadas. Se prohíben los nuevos sistemas de riego por aspersión y aspersión en camellones y aceras.

Los desarrollos con planos de sitio apro- bados antes del 1 de enero de 2023 es- tán exentos de las nuevas reglas.

En tres años se revisará el impacto económico de todo esto.

En su artículo de opinión, Coffman explicó que la política no estaba en oposición a los hermosos jardines.

“La ordenanza no significa que no que- remos ningún paisajismo”, escribió. “Aurora tiene muchos ejemplos her- mosos de paisajismo eficiente en el uso del agua, y continuaremos alentando a nuestros residentes actuales a apr- ovechar los sólidos programas de re- embolso de Aurora Water para conver- tir su césped actual en esta opción más práctica. Todavía queremos una ciudad hermosa que pueda brindar sombra y opciones de plantas que ayuden a refr- escar el medio ambiente, por lo que se seguirán aplicando los altos estándares establecidos por el código de nuestra ciudad.

Y la legislatura estatal de Colorado también aprobó un proyecto de ley que incentiva a las personas a reemplazar sus céspedes. Esta política hace que los lectores de Denver como Larry pregunten: “Leí sobre un programa (¿quizás a nivel estatal?)

No muchos.

En junio, el gobernador Jared Polis firmó la ley que requeriría que la Junta de Con- servación del Agua de Colorado creara un programa estatal que incentivara fi- nancieramente el “reemplazo voluntario del césped irrigado con paisajismo que aproveche el agua”.

Los gobiernos locales, las tribus nati- vas americanas y las organizaciones sin fines de lucro con sus propios programas pueden solicitar parte del dinero para ayudar a financiar sus programas ya ex- istentes.

“Actualmente estamos en el proceso de desarrollar el programa de financiación del césped, que estará disponible el 1 de julio de 2023 o antes”, dijo Sara Leonard, portavoz de la Junta de Conservación del Agua de Colorado. “Lo que sí sabemos es que solo los proveedores de agua, los municipios y los gobiernos locales serán elegibles para solicitar fondos a CWCB, y las entidades elegibles locales decidirán cómo se utilizarán esos fondos local- mente, ya sea para propietarios de vivi- endas o áreas comerciales”.

El estado ha redactado una sección de preguntas frecuentes donde los residen- tes pueden encontrar más información sobre los incentivos.

“Otra nota es que debido a que este es un tipo de ‘programa piloto’ con una transferencia única de $ 2 millones, tiene el potencial de impulsar futuros pro- gramas más permanentes si tiene éxito”, concluyó.

Entonces, ¿qué pasa con Denver?

Los habitantes de Denver que deseen re- cibir un incentivo financiero para reem- plazar sus jardines tendrán que esperar hasta que se lance el nuevo programa.

En cuanto a las políticas locales contra el césped, el código de zonificación todavía permite los céspedes que requieren mu- cha agua, e incluso con un nuevo Código Verde en proceso, eso probablemente no cambiará.

“En Denver, el código de zonificación no limita los tipos de materiales de jardin- ería que se pueden usar en propiedades privadas”, dijo Amanda Weston, vocera de Planificación y Desarrollo Comunitar- io, en un correo electrónico.

“Tenemos disposiciones en el borrador del Código Verde de Denver de 2022, que irá al Concejo Municipal para una votación más adelante este otoño, para limitar el césped, pero esta disposición, si se aprueba, será voluntaria, no obligatoria.