Defensores del suicidio asistido quieren abandonar la terminología de “suicidio”

A medida que el suicidio asistido crece en popularidad en todo el mundo y se legaliza en más países, los defensores abogan cada vez más por cambiar la terminología. En lugar de llamarlo suicidio asistido, los defensores afirman que debería llamarse “ayuda para morir” o “muerte con dignidad”. ¿por qué? Porque dicen que la palabra “suicidio” lleva consigo un estigma. Si bien los defensores del suicidio asistido argumentan que es diferente del llamado suicidio regular, no importa cuánto intenten justificarlo, la verdad permanece: el suicidio asistido es la trágica muerte de una persona, y cualquiera que desee su propia muerte merece compasión. . y ayuda, no aliento para morir.

Un argumento defectuoso

Anita Hannig, que estudia el suicidio asistido, es antropóloga y profesora asociada de antropología en la Universidad de Brandeis. En un artículo de opinión para Big Think, Hannig argumentó que el “suicidio” debe eliminarse del término “suicidio asistido”.

“Hasta hace poco, el término principal en el idioma inglés para la muerte intencional y voluntaria de uno mismo era ‘suicidio’.

Además del martirio o el sacrificio, no había otra forma de referirse a una muerte voluntaria intencional”, escribió. “Pero los tiempos han cambiado”.

Hannig argumentó que continuar usando la palabra “suicidio” es dañino. “Pasé cinco años siguiendo a pacientes, familias y médicos involucrados con la muerte asistida en Estados Unidos, y vi cuán dañina puede ser esta combinación”, continuó, y agregó: “Aunque el suicidio, pero no su asistencia, ha sido despenalizado hoy, sigue siendo fuertemente estigmatizado. Como escribe el filósofo Ian Hacking: “La noticia de un suicidio entre nosotros tiene una respuesta inmediata: horror”.

Llamar “suicidio” a la muerte asistida aprovecha los tabúes sociales y la indignación moral que rodea el acto de quitarse la vida”.

El uso de la palabra suicidio significa que los pacientes tienen menos apoyo, argumentó Hannig, y hace que sea más difícil para los que quedan atrás hacer el duelo. Sin embargo, ella todavía malinterpreta fundamentalmente lo que sucede durante el suicidio asistido. “Desde sus inicios, las leyes de muerte asistida en Estados Unidos fueron diseñadas para movilizar las herramientas de la medicina para aliviar el sufrimiento al final de la vida de alguien”, dijo. “Estas leyes trazan una línea clara entre la muerte asistida y un acto suicida.

… Una muerte asistida es colaborativa y sancionada por el sistema de apoyo del paciente, no unilateral y cubierta”.

Ella continuó:

Los enfermos terminales que buscan una muerte asistida no son suicidas. En ausencia de un pronóstico terminal, no tienen ningún deseo independiente de terminar con su vida. De hecho, los médicos que prescriben deben mantener la distinción entre muerte asistida y suicidio en su trabajo clínico mediante la detección de enfermedades mentales, como la depresión (que se asocia clínicamente con pensamientos suicidas). Un paciente que muestre signos de discapacidad mental debe someterse a un examen más detallado por parte de un experto en salud mental.

Sin embargo, nada de lo que dice Hannig es cierto.

La realidad detrás del suicidio asistido

No es inusual en absoluto que las personas que eligen el suicidio asistido lo hagan en privado, en secreto, solo para dejar a sus familias desconsoladas y conmocionadas.

Una de las historias más notorias es la de hermanas de Arizona que se suicidaron juntas en secreto en Suiza, a pesar de que ambas estaban perfectamente sanas. Pero están lejos de ser los únicos.

Tom Mortier ha estado buscando justicia durante años después de que su madre muriera por suicidio asistido en secreto, únicamente porque estaba deprimida.

De lo contrario, no se estaba muriendo y su familia no fue informada hasta después. Una mujer italiana sana fue sacrificada porque estaba deprimida, sola y preocupada por perder su apariencia.

Su familia de Ella no tenía idea e incluso la habían denunciado a la policía como desaparecida. Solo se enteraron de su muerte por ella después de recibir sus cenizas y el certificado de defunción de Dignitas, la clínica de suicidio asistido.

Y, lamentablemente, la mayoría de las personas que se someten al suicidio asistido no lo hacen porque se estén muriendo.

Cada vez más, las personas que optan por el suicidio asistido lo hacen debido a enfermedades crónicas, discapacidad, vejez, trastornos de salud mental e incluso pobreza.

Múltiples estudios, incluidos estudios publicados en el prestigioso New England Journal of Medicine y el British Medical Journal, encontraron que las personas buscan el suicidio asistido porque se sienten desesperanzadas, luchan contra la depresión, temen ser una carga para sus seres queridos o no no tiene apoyo Cuando se abordan estos problemas, a menudo se retira la solicitud de suicidio asistido.

Otros estudios también han demostrado que la legalización del suicidio asistido no provoca, como afirma Hannig, que menos personas cometan suicidios “regulares”.

De hecho, legalizar el suicidio asistido hace que aumenten las tasas de suicidio.

Un estudio publicado en el Southern Medical Journal encontró que “la legalización del suicidio asistido se asocia con un aumento del 6.3 por ciento en la tasa total de suicidios, incluidos los suicidios asistidos y no asistidos. Para el grupo de edad de más de 65 años, el aumento es del 14.5 por ciento”.

Un doble rasero

Cuando una persona joven y sana dice que quiere morir, la sociedad hace todo lo posible para ayudarla y evitar su muerte.

Se les dice que su vida todavía tiene valor y valor, y que se puede apaciguar el dolor que pueden estar experimentando, el dolor y el sufrimiento que los lleva a desear el suicidio. Pero si esa persona es anciana, enferma, discapacitada o pobre, su deseo de suicidarse de repente es aceptable. Ya no vale la pena salvar su vida. Eso es lo único que es diferente.

No importa cuánto la gente como Hannig intente endulzar la frase: querer quitarse la vida intencionalmente es un suicidio.

Lo único que cambia es la aceptación social y médica de este trágico deseo.