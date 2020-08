Demócratas apoyan la prohibición del aborto tardío en Colorado

Cuando la gente de Colorado se de cuenta de la verdad sobre el aborto tardío, respaldará la Proposición 115, según la directora ejecutiva de Democrats for Life of America, Kristen Day.

“Los abortos tardíos son extremos en cualquier medida”, dijo Day. “Solo otros seis estados permiten el aborto sin restricciones hasta el nacimiento. Solo hay cinco de 198 países en el mundo que permiten el aborto después de 24 semanas; tres de esos cinco son los notorios violadores de los derechos humanos de China, Corea del Norte y Vietnam ”.

Los votantes de Colorado opinarán sobre la propuesta de prohibición de los abortos realizados después de 22 semanas. El Dr. Tom Perille, presidente del capítulo estatal de Democrats For Life of Colorado, dijo que no existe una diferencia biológica significativa entre un bebé que nace a las 22 semanas y un feto de 22 semanas.

“El primero está protegido por la ley estatal / federal, y el segundo puede ser asesinado arbitrariamente”, dijo Perille. “Si un bebé puede sobrevivir fuera del útero, no debería poder morir dentro del útero”.

Según el Dr. Perille, a las 22 semanas, las madres pueden sentir que el feto “patea” y el feto puede responder a su toque y voz. El feto puede parpadear, abrir / cerrar la boca, sacar la lengua, chuparse el pulgar, sonreír y hacer muecas. Después de las 22 semanas, el feto puede adquirir gustos específicos por la comida y la música. El feto en el útero incluso demuestra la capacidad de aprender.

“Han nacido y sobrevivido fetos de tan solo 21 semanas con excelentes resultados de desarrollo”, dijo Perille. “A las 22 semanas, el 70 por ciento de los fetos sobreviven con atención médica en algunos centros”.

La triste realidad es que Colorado ya es un líder en lo que respecta a realizar abortos tardíos.

Oficialmente, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) informó 289 abortos después de 22 semanas en 2018. Sin embargo, el Instituto Guttmacher ha informado históricamente cifras de abortos que son un 40 por ciento más altas que las cifras de CDPHE.

La mayoría de los estadounidenses no quieren ver abortos tardíos, dijo Day, y la prohibición de 22 semanas en una iniciativa de sentido común. En una encuesta marista reciente, el 70 por ciento de los estadounidenses consideró que el aborto debería restringirse a los primeros tres meses de embarazo o menos. Según una encuesta de Gallup, solo el 18 por ciento de los demócratas, el 13 por ciento de los independientes y el 6 por ciento de los republicanos creen que los abortos en el tercer trimestre deberían ser legales.

Day dijo que la Proposición 115 evita los extremos y proporciona una excepción si la vida de la madre está en peligro. También protege a los bebés sin tratar como delincuentes a las mujeres que han sufrido un aborto.

“Democrats for Life of America espera que la iniciativa fomente un diálogo respetuoso sobre el aborto”, dijo Day. “Esperamos que durante los próximos meses, a medida que los habitantes de Colorado aprendan la verdad sobre el aborto tardío, adopten con entusiasmo y apoyen la Proposición 115”.