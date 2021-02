Denver volverá a dejar de emitir multas a automóviles con matrículas vencidas

Si ha conducido en Denver recientemente, indudablemente ha visto matrículas que están vencidas hace mucho tiempo: el retraso en el DMV es de meses, lo que hace casi imposible que las personas obtengan nuevas placas de manera oportuna. Eso no impidió que la Ciudad y el Condado de Denver emitieran cerca de 3,000 citaciones en los últimos tres días a los autos estacionados que tenían placas vencidas.

Yo fui una de las 2,933 personas que encontraron un boleto en mi auto estacionado legalmente en Denver que tenía placas vencidas, dijo el reportero de 9 news Marc Sallinger. Compré mi auto el verano pasado y pagué mucho dinero por las placas, pero debido a la pandemia y el retraso en la fabricación de estas placas, nunca llegaron.

Cuatro meses esperando, luego recibí un boleto. “Estamos muy atrasados ​​en la fabricación de placas en el estado”, dijo George Stern, secretario y registrador del condado de Jefferson. Compré mis platos nuevos en la oficina de Stern el año pasado. Luego esperé, esperé y esperé a que aparecieran en el correo.

Stern dijo que las placas de matrícula se fabrican en las cárceles y que debido a los brotes de COVID, los presos no han podido trabajar. Eso ha provocado retrasos en la distribución de placas en todo el estado. “Queremos asegurarnos de que te estamos ayudando en todo lo que podamos porque no es tu culpa”, dijo Stern. “La conclusión es que el cliente no debería tener que usar una carta que está en su guantera para ir a pelear con las autoridades del estacionamiento por la multa que recibieron porque el DMV se retrasó en procesar sus placas. Eso no es culpa del cliente . El cliente no debería tener que hacer todo el trabajo para solucionarlo “.

Cuando recibí mi boleto, pensé que con este enorme retraso en el estado, no había forma de que pudiera ser la única persona que recibió un boleto por tener etiquetas temporales vencidas, a pesar de que habíamos pagado una nueva placa.

Resulta que tenía razón. En los últimos dos días y medio, Denver ha emitido 2,933 citaciones por placas de registro vencidas. “Son muchas multas. No sé si son más de lo habitual, pero sí, son muchas multas”, dijo Nancy Kuhn, vocera del Departamento de Transporte e Infraestructura de Denver. La ciudad no estaba dando boletos a los autos con placas vencidas durante gran parte de la pandemia. Esa moratoria terminó esta semana.