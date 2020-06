Derriban y empañan Monumento de la Guerra Civil en el Capitolio

Según la Patrulla Estatal de Colorado, la mañana de este jueves, el monumento de la Guerra Civil que estaba afuera del Capitolio de Colorado fue derribado por los manifestantes.

La estatua en honor a los soldados de Colorado que lucharon y murieron en la Guerra Civil fue derribada de su posición en el lado oeste del Capitolio y también fue empañada por graffiti.

Un portavoz de la Patrulla del Estado de Colorado dijo a The Colorado Sun el jueves por la mañana que los manifestantes son responsables pero que no pudo proporcionar más detalles. El Master Trooper Gary Cutler dijo que la estatua cayó al rededor de la 1:30 a.m.

La policía de Denver esta investigando cómo fue derribada e identificó a cuatro sospechosos involucrados en el derrumbe de la estatua, dijo el portavoz Doug Schepman.

El gobernador Jared Polis, en una declaración escrita, dijo que estaba “indignado por el daño a una estatua que conmemora a los héroes de la Unión de la Guerra Civil que lucharon y perdieron la vida para acabar con la esclavitud.

“Esta estatua será reparada”, escribió, “y utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para trabajar con la policía de Denver y responsabilizar a los responsables del daño, ya sean hooligans, supremacistas blancos, simpatizantes confederados o adolescentes borrachos”. ”

La estatua, erigida por el estado en 1909, fue diseñada por el Capitán Jack Howland, miembro de la 1ra Caballería de Colorado. Representa a un caballero desmontado en uniforme, con un rifle en la mano. Una placa en él enumera los nombres de los soldados que murieron.

La caballería protegió a Colorado contra una posible invasión confederada de las minas de oro del territorio y protegió los asentamientos contra los nativos americanos, según los archivos estatales.

Pero la historia de la estatua y los eventos que representa son complicados, dijo la Universidad de California, la profesora de Davis Ari Kelman. Su libro, “Una masacre fuera de lugar: luchando por la memoria de Sand Creek”, explora el entorno político que rodea la forma en que se recuerda la masacre.

La estatua conmemora a los habitantes de Colorado que lucharon en la Guerra Civil. Eso incluye a aquellos que lucharon en La batalla de Glorieta Pass en 1862, donde los soldados de la Unión asestaron un duro golpe a los confederados que luchaban en el oeste. Algunos de los soldados conmemorados por la estatua jugaron un papel clave en esa victoria, dijo Kelman. Pero dos años después, alrededor de 200 soldados de la 1.a Caballería de Colorado también participaron en la Masacre de Sand Creek cerca de Eads el 29 de noviembre.

Uniéndose a ellos en la masacre fue la 3ra Caballería, creada en 1864 con el único propósito de luchar contra los nativos americanos.

La instalación de la estatua, que también conmemora a la Tercera Caballería, tuvo lugar en un contexto más amplio, dijo Kelman, cuando amigos y familiares de combatientes de la Guerra Civil querían crear una “narrativa heroica de la participación de los habitantes de Colorado en la Guerra Civil”.

“Querían que Sand Creek fuera entendido como una noble batalla”, dijo Kelman. En la placa original del monumento, Sand Creek aparece como una batalla, no como una masacre. Por eso, el monumento no transmite historia; en cambio, transmite un recuerdo politizado, dijo.

“La restricción de la memoria pública es un proceso inherentemente político”, dijo Kelman.

En la década de 1990, la legislatura estatal se movió para eliminar Sand Creek de la lista de batallas. Pero los pueblos cheyenne y arapaho, incluidos algunos descendientes de sobrevivientes de la masacre, se opusieron a la decisión. En cambio, se agregó a la estatua una placa que explica la controversia que conecta el monumento a la Masacre de Sand Creek.

En 2014, en el 150 aniversario del ataque, el entonces gobernador John Hickenlooper emitió una disculpa formal en nombre del estado por la matanza de casi 200 personas en Sand Creek, en su mayoría mujeres y niños que colocaron una bandera blanca de rendición antes del asalto.

Tom Noel, codirector del programa de historia pública de la Universidad de Colorado, Denver, dijo que fue una “tragedia” que la estatua fue derribada.

“Personalmente, me gustan estos monumentos, y me gusta que se mantengan, porque nos recuerdan lo que sucedió en el pasado”, dijo Noel.

Esa historia, dijo Noel, incluye la historia de los soldados de la Unión conmemorados por la estatua que lucha por liberar esclavos: “Uno pensaría que [ellos] serían considerados como un héroe en lugar de alguien que necesita ser derrocado”.

Dijo que esperaba que el pasado nocivo que la estatua conmemora, incluida la Masacre de Sand Creek, ayudaría a garantizar que no ocurran atrocidades similares en el futuro.

La remoción de la estatua sigue acciones similares en todo el país a medida que continúan las protestas sobre la justicia racial tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis.

El programa de arte público de Denver está evaluando otras instalaciones en la ciudad, incluida una pieza en el Centro Cívico en homenaje a Cristóbal Colón en 1970.