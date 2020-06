Desarrollan planes para el regreso de las actividades deportivas

» ESCUELAS Secundarias

Han pasado meses desde que llego el COVID-19 y empaño la vida de los estudiantes no solo en lo académico sino también en el área deportiva.

Los estudiantes no han podido participar en ninguna clase de deportes de equipo.

Aunque regresar a los deportes no es tan aterrador que volver a la escuela en el otoño.

Si se stablecen ciertas pautas y prácticas, creo que sería fácil y tanto los estudiantes participantes en los deportes y padres de familia se sentirían mucho mejor y verían las cosas dentro de un enfoque diferente.

El regreso de los deportes escolares es una situación de suna importancia y es una salida necesaria para los estudiantes. Les ayudaría a distraerse y desestresarse además de sentirse que estan haciendo algo bueno en su vida y que pueden alcanzar importantes objeticos en el deporte además de que los estudiantes necesitan pasar un tiempo juntos, e cree que los padres deben entender y dejen que sus hijos salgan de la casa, y que hay un lugar seguro para que puedan ir”.

Quizás algunos de los distritos escolares no esten muy convencidos. Se debe implementar y proponer un plan de deportes para poder regresar.

La incertidumbre también fue sentida por la Salud Pública del Condado de Boulder. Dicen que las pautas del estado no fueron claras.

Después de una reunión entre los funcionarios de salud del condado y del estado, se tomó la decisión de permitir que los equipos deportivos y los deportes escolares se reanuden bajo las pautas de entrenamiento personal.

Boulder County Public Health dice que esto significa que cuatro personas, incluido un entrenador, pueden hacer ejercicio en el interior o 10 personas con un entrenador al aire libre.

El estado también permitirá que 25 personas participen en campamentos al aire libre con licencia estatal.

Si alguna vez hubo alguna duda sobre la popularidad y el interés en los deportes y las artes escénicas de la escuela secundaria, y cuánto se han perdido estos programas durante los últimos tres meses, se borró la semana pasada cuando la NFHS publicó su Guía para abrir el atletismo de la escuela secundaria y documento de actividades.

La respuesta fue ininterrumpida a través de los principales medios de comunicación y nuestras plataformas de redes sociales, ya que la primera discusión nacional sobre el regreso de los deportes de la escuela secundaria y otras actividades estaba en pleno apogeo.

Se necesita paciencia mientras los estados desarrollan planes para reiniciar los deportes y actividades de la escuela secundaria

Si alguna vez hubo alguna duda sobre la popularidad y el interés en los deportes y las artes escénicas de la escuela secundaria, y cuánto se han perdido estos programas durante los últimos tres meses, se borró la semana pasada cuando la NFHS publicó su Guía para abrir el atletismo de la escuela secundaria y documento de actividades.

La respuesta fue ininterrumpida a través de los principales medios de comunicación y nuestras plataformas de redes sociales, ya que la primera discusión nacional sobre el regreso de los deportes de la escuela secundaria y otras actividades estaba en pleno apogeo.

Desde esa semana decepcionante a mediados de marzo, cuando parecía que toda la vida se detuvo, millones de personas, desde estudiantes de secundaria, entrenadores, padres, administradores, funcionarios y fanáticos, han estado esperando el regreso de la escuela, deportes y otros programas de actividades. Y el documento de orientación ofreció cierta esperanza de que pronto la luz al final del túnel no sea el tren que se aproxima que hemos sentido durante muchas semanas.

Ahora, las asociaciones estatales de escuelas secundarias están desarrollando horarios y protocolos para el retorno de actividades en sus estados. Y esas pautas serán diferentes de estado a estado. Este no es un plan único para todos. Dependiendo de las circunstancias específicas de un estado con respecto a la contención del virus, su progresión a través de las diversas fases de regreso a las actividades podría ser muy diferente a la de otro estado.

Como señaló el documento de orientación desarrollado por el Comité Asesor de Medicina Deportiva de la NFHS, nuestra esperanza es que los estudiantes puedan regresar al atletismo y las actividades escolares en cualquiera y en todas las situaciones donde se puede hacer de manera inteligente. Cuando se trata de deportes basados ​​en la educación y las artes escénicas dentro de las escuelas de nuestra nación, nada es más importante que la salud y la seguridad de los participantes Y de las personas que dirigen esos programas.

Algunas personas han expresado su preocupación de que nuestro documento de orientación es demasiado cauteloso, señalando que algunos programas juveniles no escolares ya se han reiniciado en algunas áreas.

En un estado la semana pasada, se permitió reiniciar un programa deportivo no escolar porque los “datos muestran que los niños están menos afectados por el coronavirus”. Si bien la preponderancia de la evidencia muestra que es cierto, los planes en actividades basadas en la educación también incluirán protección para los adultos que entrenan, ofician y administran esos eventos, lo que puede verse como un enfoque más conservador.

Dentro de los deportes de la escuela secundaria, el impulso de los entrenadores y los sueños de los padres no pueden adelantarse a la seguridad de los jugadores. La semana pasada, un exitoso entrenador de fútbol de secundaria con tres títulos estatales anteriores fue suspendido por presuntamente ejercer prácticas. Y ha habido informes de padres que consideran mudarse a otro estado con menos casos de COVID-19 para aumentar las posibilidades de que su hijo juegue al fútbol y gane una beca universitaria.

La NFHS, a través de su Comité Asesor de Medicina Deportiva, tomó medidas para desarrollar su documento Orientación para la apertura del atletismo y actividades de la escuela secundaria. Las diversas asociaciones estatales de escuelas secundarias tomarán medidas en las próximas semanas para desarrollar planes para el retorno a las actividades a nivel estatal.

Ahora, les pediríamos a los padres y a otros fanáticos que tomen medidas, y esa acción es paciencia. El impulso de volver a la normalidad es comprensible, pero el camino de regreso a donde estábamos hace tres meses llevará tiempo, y ese “tiempo” no sucederá a expensas de la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en los deportes de la escuela secundaria y programas de artes escénicas.