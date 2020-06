Descubriendo el Reino de Dios

Por Pastor Pedro H Gonzalez

A Partir de esta semana daremos comienzo a una serie de entregas orientadas a que nuestros lectores se empapen un poco más de la única temática que Jesús predico mientras estuvo en la tierra y el único mensaje que nos pidió predicar, nos referimos al mensaje del Reino de los cielos.

Una revisión intencional de la biblia nos daría la oportunidad de descubrir que el mensaje de Cristo fue Reino Céntrico y si en verdad practicamos una fe Cristo céntrica es decir donde Cristo es el centro de toda temática y de nuestra fe en si misma, entonces no podemos dejar por fuera aquello que para Él es central.

Ya desde el tiempo antiguo Dios dejaba ver lo que quería en su pueblo cuando en Éxodo 19:6 El dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Con esa premisa en mente es que se da la ley para el pueblo Judío, esa ley tenia como uno de sus propósitos revelar el carácter santo de Dios como también servir de revelación de Cristo al darle a conocer a los hombres que sin el sacrificio del único verdaderamente justo no había posibilidad para nadie de estar a paz con Dios.

Conviene explicar que el Reino de los cielos es un reino inconmovible, es decir que nada lo sacude y sin embargo se nos dice que los violentos lo arrebatan, refiriéndose a que solo aquellos que pueden ejercer un punto de presión mas alto sobre todas sus creencias para que sean sometidas al imperio del reino de los cielos podrán verdaderamente poseer el Reino de los cielos aunque en la óptica de Dios este permanece abierto para todo aquel que crea.

Una característica primaria de cualquier reino es que tiene un rey y que ese rey se asigna un territorio, es decir que el reino es primeramente territorial y desde luego expansivo. Con todo es necesario decir que para que el rey considere un territorio como suyo es necesario que la gente de ese territorio se someta a la voluntad del rey, que se rijan por sus leyes y obedezcan sus palabras, sus estatutos, decretos, ordenanzas, preceptos y mandamientos.

La otra cosa que es distintiva de un reino es que el rey no es elegido, sino que se hace rey y además su soberanía es transferible a sus hijos. Esto es determinante para entender porque Jesús fue tan enfático en predicar el Reino de los celos y no otra temática.

Algo más para anotar es que el rey es soberano, nadie lo puede derrocar a menos que yendo a la guerra contra otro rey pierda la guerra y su territorio. En cada reino el rey es soberano y omnímodo es decir solo sus designios rigen el reino y sus habitantes.

En Mateo 15:8 Jesús suelta una exhortación muy fuerte: Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón esta muy lejos de mí.

Él estaba citando Isaías 29:13 donde además se dice que la veneración del pueblo hacia Dios era solo una cosa de tradición; y en Malaquías 1:6 se dice algo similar:

El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? –dice el SEÑOR de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre–. Pero vosotros decís: “¿En qué hemos menospreciado tu nombre?

En tiempos como estos en los que mucha gente esta hablando del Reino de los cielos, conviene preguntarse si alguien que no se alineé a los designios del Rey podrá decir verdaderamente que es hijo del Reino y podrá reclamar en forma alguna los beneficios de estar en ese Reino.

Un rey es aclamado por su pueblo cuando al vivir bajo su gobierno el pueblo goza de un nivel de vida aceptable en términos de provisión, cuidado, salud y bienestar en todas sus líneas.

Dios es celoso de su reputación (su gloria) pero no tiene ninguna obligación con los que no pertenecen al Reino y tampoco le interesa lo que puedan pensar de El aquellos que no viven bajo su cuidadoso gobierno, Dios es inmutable y Su Reino es inconmovible.

La próxima semana seguiremos ahondando en esta poderosa verdad y dando a conocer mas principios del Reino de Dios.

Porque Cristo no vino a fundar una religión sino a establecer Su Reino.

