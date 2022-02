Dispensarios virtuales de píldoras abortivas envían medicamentos a menores

Los dispensarios virtuales de píldoras abortivas están enviando el régimen de píldoras abortivas potencialmente peligroso a adolescentes que probablemente tengan poca supervisión o supervisión de adultos o padres.

No está claro cuántos adolescentes acceden actualmente a las píldoras abortivas en línea; sin embargo, debido al debilitamiento de los requisitos de seguridad de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) para permitir que los medicamentos abortivos se envíen por correo de forma permanente, es probable que la facilidad de los pedidos en línea resulte en que más menores accedan a ellos sin la supervisión de un adulto o conocimiento.

Según el sitio web de Planned Parenthood, obtener la píldora abortiva puede depender de las leyes del “lugar donde vives”, mientras que grupos de referencia como Plan C ya están asesorando a las clientas que abortan cómo burlar las regulaciones estatales.

Partera vende pastillas abortivas a jóvenes de 15 años.

Christie Pitney, una partera de práctica avanzada de Forward Midwifery, parte de la Red MYA de organizaciones de píldoras abortivas virtuales, atiende a clientes en California, Colorado, Oregón y Massachusetts. También ha trabajado con Aid Access y es consultora de la agencia de referencia de abortos Plan C.

En una entrevista reciente con Ms. Magazine, Pitney admitió que vende píldoras abortivas a menores de 15 años. ”, afirmó. Pitney tiene una presencia habitual en la plataforma Tik Tok, popular entre los grupos demográficos más jóvenes.

Los clientes de aborto de Pitney supuestamente reciben “educación del paciente” antes de que ella les hable por teléfono para responder cualquier “pequeña pregunta adicional” que puedan tener los clientes de aborto.

Según ella misma admite, el tiempo telefónico entre Pitney y sus clientes de píldoras abortivas oscila entre “cinco minutos o menos” y “alrededor de 30 a 40 minutos”, según sus preguntas o nivel de “ansiedad”.

Pitney comenzó a ofrecer píldoras abortivas con el controvertido grupo Aid Access durante la pandemia de COVID-19. “Me comuniqué con la Dra. Rebecca Gomperts de Aid Access para ver cómo podía ayudar”, le dijo a Ms. Magazine. “Todavía no tenían un proveedor para California, así que pude asumir ese rol. Luego inicié Forward Midwifery, mi práctica privada de telesalud. Comencé a ofrecer servicios de aborto por telesalud a través de Forward Midwifery and Aid Access for California en febrero de 2021 y luego a Massachusetts en mayo de 2021. Agregué Oregon en noviembre de 2021. A través de Forward Midwifery, comencé a prestar servicios en Colorado en enero de 2022… Actualmente tengo licencias para Nuevo México, DC y Nueva York y luego potencialmente más también. Quiero tantas opciones como sea posible para la gente”, explicó Pitney.

Pitney afirmó que establecer su negocio de píldoras abortivas en línea, donde también vende drogas a adolescentes, fue simple. “No me resultó tan difícil empezar.

Obtuve un seguro de mala praxis, obtuve el sistema de registro médico electrónico, abrí cuentas con GenBioPro y Honeybee Health”, agregó en la entrevista. GenBioPro es el genérico de Danco, el fabricante de la píldora abortiva mifepristona (Mifeprex).

El estudio de la píldora abortiva reclutó a niños de hasta 10 años: Un ensayo clínico patrocinado por Gynuity Health Projects para respaldar el modelo TelAbortion afirmaba abiertamente que incluía participantes de hasta 10 años.

Un formulario de referencia del sitio de estudio de Maine Family Planning (ver más abajo) muestra claramente la voluntad de enviar píldoras abortivas a niños demasiado pequeños para siquiera consentimiento legal para tener relaciones sexuales.

A pesar de este hecho, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) acaba de otorgar $157,500 en dólares de los contribuyentes a Planificación Familiar de Maine bajo el programa de planificación familiar del Título X a MFP bajo su nombre corporativo, Family Planning Association of Maine, Inc.

Durante ese mismo juicio, el Centro de Investigación de Planificación Familiar de Hawái ofrecía píldoras abortivas en línea a menores de 14 años o más, mientras que la cadena de abortos Carafem ofrecía píldoras abortivas a adolescentes de hasta 15 años en varios estados. Además, durante ese mismo ensayo, Planned Parenthood estaba reclutando para enviar medicamentos abortivos a adolescentes de 15 años o más en Oregon y el estado de Washington y de 16 años o más en Montana.

Los sitios web de píldoras abortivas en línea se envían a los adolescentes

La Dra. Julie Amaon anteriormente dirigió North Austin Planned Parenthood, pero ahora es directora médica en el dispensario de píldoras abortivas en línea Abortion Delivered, también conocido como Just the Pill. Cuando se le preguntó acerca de sus clientes de aborto, respondió diciendo a Ms. Magazine: “Están por todas partes. Vemos menores en todos nuestros estados…” Just the Pill envía medicamentos abortivos en Minnesota, Montana y Wyoming a través de Honeybee Health Pharmacy o American Mail Order Pharmacy. Amaon le dijo a Ms. Magazine que tienen planes de expandirse a Colorado e Illinois.

Ms. Magazine dice que otra instalación de aborto virtual, Choix Inc., ofrece un aborto en línea “a cualquier persona mayor de 16 años en California…” Choix envía mifepristona a través de la farmacia Honeybee Health a California, Colorado e Illinois.

En los últimos años (2008 a 2017), la cantidad de abortos con medicamentos se disparó un 73 %, según el antiguo “afiliado especial” de Planned Parenthood, el Instituto Guttmacher. Además, la información publicada recientemente por la FDA revela que, a fines de junio de 2021, aproximadamente cinco millones de mujeres en los EE. UU. han usado la píldora abortiva mifepristona para terminar con la vida de sus hijos no nacidos.

Como puede ver en la forma que le hacen llegar a las adolescentes, la misma forma dice que es para personas desde los 10 años para arriba, y a ellos no les importa ni la edad ni el sufrimiento que pueden causarle a estas menores de edad.

Es importante que los padres se informen y vean quien esta de amigas o amigos de sus hijas y que estén al pendiente de lo que están haciendo.

Esto es una prueba más de que de cualquier manera quieren arruinar la vida de nuestra juventud. Y que están haciendo a los padres a un lado sin importantes nada.

Es tiempo de que los padres se levanten y empiecen a defender la vida de sus hijos y de sus futuros nietos. De sus futuras generaciones y que le inculquen valores a sus hijos. Si no lo hacemos nosotros los padres, quien lo va ha hacer, alguien que los influencie de mala manera y los llevara por el mal camino, no es tiempo de levantarse y pelear por ellos.