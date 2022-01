Distrito de parques de Chicago se disculpa después de decir que los niños no vacunados no pueden practicar deportes

El distrito de parques del área de Chicago modificó su decisión y se disculpó después de anunciar que los niños no vacunados no participarían en deportes.

En diciembre de 2021, el distrito de parques de Pleasant Dale, un distrito de parques del condado de Cook en el suburbio de Burr Ridge, al suroeste de Chicago, notificó a los padres que todos los niños y entrenadores de los equipos deportivos del condado deben vacunarse. Continuó diciendo que los jóvenes que no habían sido vacunados no podrían jugar. Luego, el distrito declaró que la declaración original era “prematura” poco después de que se envió.

Posteriormente, se informó a los residentes que la orden estaba siendo revisada, dijo el supervisor de atletismo del condado de Pleasant Dale, Tyler LeGrand.

“El asesor legal y los proveedores de seguros del Distrito de Parques actualmente están revisando la orden del Condado de Cook.

No se han tomado decisiones o planes oficiales de implementación en este momento. La correspondencia enviada fue prematura y nos disculpamos por cualquier confusión”. LeGrand declaró según Breitbart.

El distrito inicialmente afirmó que estaba cumpliendo con sus responsabilidades por parte de los funcionarios del condado de Cook.

El distrito también anunció que el inicio de la temporada de baloncesto femenino se trasladará del 17 al 24 de enero, lo que dará a los padres más tiempo para vacunar a sus hijos.

Según el presentador del programa de entrevistas de Chicago, Dan Proft, se espera que los entrenadores y los niños vacunados usen sus camisetas para ser identificados como vacunados.

“De Pleasant Dale Park Dst en Burr Ridge: Para las niñas menores de 12 años de baloncesto, deben ser vacunadas antes del 1/24. Hasta entonces, los entrenadores maltratados, los niños usan camisetas, mientras que los niños no maltratados usan ropa de calle para identificar a los maltratados de los no maltratados”, escribió Proft en su tuit. Sin embargo, el reclamo de ropa aún no se ha confirmado.