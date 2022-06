Distrito Escolar de Douglas enfrenta nueva demanda de registros abiertos

E l Distrito Escolar del Condado de Douglas enfrenta una nueva demanda de registros abiertos

La presentación legal busca forzar la liberación de los documentos utilizados en el retiro.

El Distrito Escolar del Condado de Douglas está siendo demandado nuevamente por presuntas violaciones de la Ley de Registros Abiertos de Colorado por no publicar copias de los documentos que los miembros de la junta escolar usaron en un retiro.

El residente de Highlands Ranch y candidato a la Cámara de Representantes del estado de Colorado, Robert Marshall, presentó una queja de que la custodio de registros del distrito escolar, Ioana Marin, no ha puesto a disposición carpetas de un retiro de la junta de otoño de 2021 para su inspección. La queja de Marshall dice que Marin rechazó la solicitud de inspección de Marshall, diciendo que las carpetas no son registros públicos porque los miembros de la junta no eran funcionarios públicos en el momento en que recibieron las carpetas.

El Distrito Escolar del Condado de Douglas no hizo comentarios sobre la demanda.

Marshall está representado por el abogado de Colorado Steve Zansberg, quien también se desempeña como presidente de la junta de Colorado Freedom of Information Coalition.

Zansberg argumenta que las carpetas son documentos públicos porque los miembros de la junta que las recibieron (Becky Myers, Mike Peterson, Christy Williams y Kaylee Winegar) todavía las tienen y las han mencionado en las reuniones de la junta.

Se ha programado para el 24 de junio en el Tribunal de Distrito del Condado de Douglas una audiencia de demostración de causa, durante la cual Marin tendrá que presentar su caso de por qué los registros no son públicos y no pueden ser proporcionados por el distrito escolar.

Zansberg le ha pedido al juez que determine después de la audiencia que las carpetas son registros públicos y obligue al distrito a divulgarlas. Además, Zansberg le está pidiendo al juez que otorgue los costos judiciales y de abogado de Marshall si se determina que los registros son públicos.

Marshall demandó previamente al distrito escolar por acusaciones de que los directores de la junta usaron reuniones individuales para planear el despido del ex superintendente Corey Wise, que según Marshall eludió la ley de reuniones abiertas de Colorado que requiere que las decisiones públicas se tomen en reuniones públicas.

Ese caso está en curso desde que el distrito apeló la orden judicial preliminar de un juez, que ordenó a los miembros de la junta renunciar a futuras reuniones individuales sobre asuntos de la junta.