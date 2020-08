Dueños de negocios reaccionan a advertencia de la policía

» AURORA

Dueños de negocios en Aurora reaccionan a la advertencia de la policía sobre una protesta y posibles saqueos de fin de semana.

El Departamento de Policía de Aurora alerto a las empresas a lo largo de East Colfax Avenue sobre posibles saqueos antes de un evento planificado en honor a la vida de Elijah McClain en el Aurora Sports Park.

En una carta enviada a los dueños de negocios, la policía aconsejó a los propietarios que consideraran tapar las ventanas y retirar la mercadería.

La policía advirtió que los agitadores podrían usar el evento pacífico y la posible protesta como cobertura para crear violencia a lo largo de un tramo de aproximadamente tres millas de Colfax Avenue, al este de la Interestatal 225.

“Lo que nos preocupa es la violencia que podría acompañarla”, dijo Gary Anguilm, que dirige el VFW Post 3631, ubicado al otro lado de la calle, donde se esperaba que miles de personas se reúnan el domingo.

“Cerramos totalmente el domingo 23”, dijo Anguilm.

Otro dueño de negocio, James Walker, propietario de un estudio de artes marciales cerca de Colfax y Chambers dijo: “Mi corazón está con la mamá de Elijah”.

Pero al mismo tiempo expreso la necesidad de actuar y expresó la necesidad de proteger sus intereses, diciendo: ‘ya es suficiente’.

“Tendremos que estar atentos y hacer guardia para proteger nuestras propiedades y nuestro sustento”, dijo Walker. “Creo que van a llegar al negocio equivocado, y el dueño del negocio va a decir.

Los dueños de negocios dijeron que la muerte de McClain es una tragedia. El joven, que según la policía era sospechoso, caminaba a casa desarmado en agosto de

2019.

Si bien la mayoría de las manifestaciones en torno a la muerte de McClain han sido pacíficas, las protestas recientes se han vuelto violentas.

Según una página de eventos de Facebook, la familia de Elijah McClain estaba ayudando a organizar el evento del domingo.

La policía ahora dice que no tiene claro cuál es la participación de la familia, si la hay. APD dice que su consejo a las empresas sigue en pie.

Ha pasado casi un año desde que McClain murió después de un polémico encuentro con los oficiales de policía de Aurora.

Recientemente la madre de McClain canceló esa manifestación en honor a su hijo a fines de la semana pasada, diciendo que se había salido de control y que en realidad no lo honraba ni los acercaba a la justicia.

En Facebook, Sheneen McClain dijo que ella y su familia planeaban conmemorar a Elijah McClain en privado en la fecha de su muerte.

También imploró que los manifestantes dejen de usar las últimas palabras de su hijo, palabras que han confirmado la demanda de derechos civiles de la familia contra APD y se han convertido en un grito de guerra para quienes piden que se imputen cargos a los agentes involucrados en su muerte.

Las marchas anteriores en apoyo de Elijah McClain en Aurora provocaron enfrentamientos con la policía, así como daños al edificio municipal de la ciudad. Esto llevó a APD a enviar una carta a las empresas que habrían estado a lo largo de la ruta de la marcha.

La familia de Elijah McClain presenta una demanda por homicidio culposo contra Aurora Colorado

La madre de McClain, Sheneen, publicó una larga publicación en Facebook el jueves por la noche explicando por qué ella y su familia cancelan la protesta por el automóvil originalmente programada para el 23 de agosto.

“Esto se ha salido de la mano, por lo que mi familia y yo cancelaremos los eventos para el 23 de agosto de 2020”, escribió en Facebook. “Como familia, continuaremos lamentándonos por la pérdida de Elijah McClain y agradeceremos todos los que oren por la paz de Elijah también.

No participaré en la celebración de su muerte mientras todos ustedes siguen repitiendo sus últimas palabras como si estuviera bien. No está bien repetir las últimas palabras de mi hijo porque eso es todo lo que puedes pensar en hacer. ¡Piensa más! ¡Eso me duele, su mamá! ¿Ese es tu objetivo?

Sheneen McClain registró el nombre de su hijo como una marca comercial en Colorado en julio para frenar el uso exponencial de su nombre en la ropa, en las redes sociales y en otros lugares.

“El nombre de Elijah McClain ahora es una marca registrada, cualquier uso de su nombre sin mi consentimiento previo, su madre será vista como un intento de corroer el mensaje de Elijah”, escribió en Twitter el 17 de julio. . ”

Ahora no está claro cuál fue el inicio del evento originalmente programado en el Aurora Sports Park a las 3 p.m. del 23 de agosto y como pueda parecer.