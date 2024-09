El educar a los niños en casa es una de las tareas más gratificantes que puede llevar a cabo su familia.

Cada vez más familias eligen educar a sus hijos en casa. Hay desafíos en el camino, pero las recompensas de la educación en casa superan con creces los obstáculos. Es emocionante ver a los niños establecer y alcanzar metas, y se puede encontrar mucha alegría al darles a los niños la oportunidad de explorar áreas que les interesan, pero la verdadera recompensa de la educación en casa radica en la capacidad de transmitir la fe y los valores tradicionales a la próxima generación.

Ayudar a los niños a establecer metas y alcanzarlas es, de hecho, una parte muy gratificante de la educación en casa. Si las madres implementan un sistema de recompensas por las metas alcanzadas, lo más probable es que eviten el agotamiento y sigan avanzando con las lecciones de sus hijos a un ritmo constante. Algunas de las cosas que yo premio en mi educación en casa son completar el Desafío de lectura de verano de Seton Homeschool y celebrar el paso de cada nivel de grado. Al comienzo del verano, cada estudiante y yo hacemos una lista de libros usando la lista de lectura sugerida de Nuestra Señora de la Victoria y Seton para cada grado.

Los niños marcan los libros a medida que los leen y dibujan la portada del libro que leyeron. Mi esposo y yo invitamos a los niños que completan su lista de lectura a un cono de helado en el puesto de helados. A medida que cada niño completa un año escolar, sin importar la época del año, llevamos a ese niño solo con mamá y papá a tomar un batido. Algunos de mis hijos avanzan mucho más lento en la escuela, así que a veces los premio cada vez que terminan un trimestre de escuela. Hago una tarjeta perforada y cuando se completan las 9 semanas de lecciones escolares, los llevo solos a tomar un helado o una bebida especial en un puesto de café expreso.

He descubierto que los niños comienzan a disfrutar de establecer metas y alcanzarlas incluso sin ganarse un premio. A menudo, la emoción de hacer listas y marcar cosas como completadas les da suficiente motivación para seguir adelante. Otra ventaja de establecer metas y recompensarlos es que se puede lograr un equilibrio en la jornada de educación en el hogar.

Este equilibrio se encuentra cuando no se alcanzan las metas o se alcanzan sin un esfuerzo real. Esto hace que sea fácil ver cuándo se espera demasiado o demasiado poco de un niño.

Educar a mis hijos es un deber que tomo muy en serio. A medida que mis hijos alcanzan sus metas, yo estoy alcanzando mi objetivo de brindarles una excelente educación católica. Esto le da a mi vida diaria un gran propósito y este propósito se cumple ante mis propios ojos durante cada visita a un helado y cada casilla que se marca en los cuadernos de planificación de mis estudiantes.

Otra cosa que hace que la educación en el hogar sea una experiencia gratificante para las madres es darles a sus hijos la oportunidad de aprender y explorar cada uno de sus intereses individuales. Mis hijas mayores, que son exalumnas de la Escuela Nuestra Señora de la Victoria, querían hacer películas. Pasaron muchas horas durante la semana de educación en el hogar aprendiendo esta habilidad. Mis hijos mayores han disfrutado de la lucha libre. Pudimos llevarlos a muchos torneos de lucha libre en todo el estado de Idaho. Nunca hubiéramos podido hacerlo si no fuera por la educación en el hogar. Mientras se preparaban para los distritos y el estado, pasamos muchas horas durante la jornada escolar viendo y practicando videos de Dan Gable en YouTube. Dejamos la lucha libre cuando el estado de los deportes en las escuelas públicas comenzó a entrar en conflicto con nuestros valores, pero mis hijos tuvieron la oportunidad de aprender a luchar y hacerlo bien. Mis hijos del medio son fanáticos de los motores. Les regalaron un Mustang de 1970 con la condición de que lo hicieran funcionar. ¡Pues está funcionando! Mi hijo recableó todo el Mustang mientras su hermano menor y un poco más académico le leía las instrucciones. Estoy ansioso por ver qué les interesará a mis hijos pequeños.

Hemos aprendido poemas, canciones populares y swing occidental y baile en línea. Hemos practicado ballet, kárate y salto a la comba chino. Estamos tomando lecciones de actuación y ayudando a un director consumado a pensar en un tratamiento para su actual guión de película. Hemos grabado promociones para la radio y guiones de programas. Hemos hecho una docena de películas.

Hemos aprendido a cortar y teñir el pelo, a cuidar animales lecheros, a criar abejas, gallinas, conejos de angora y ovejas. Hemos dominado el crochet y la costura. Los chicos han cazado ciervos y todos hemos descuartizado y envuelto la carne.

Hemos construido decorados de películas, erigido una yurta y construido un muro de contención de 27 metros de largo. Hemos cultivado verduras, frutas y flores. Hemos aprendido a hacer arreglos florales y a organizar fiestas de té. Las cosas que he aprendido con mis hijos y las experiencias que hemos tenido juntos han hecho que mi vida sencilla sea tan plena.

Me han cuidado mientras he estado en reposo en cama y mientras me recuperaba de las cirugías. Se han cuidado mutuamente, se han enseñado mutuamente y han compartido los intereses de cada uno.

Mis hijas incluso aprendieron a ganar partidos de lucha libre y a vender puestos en los torneos de lucha libre de sus hermanos. Esto es lo que la educación en casa hace por las familias.

Acerca a todos los miembros entre sí, ya que se benefician de los talentos de cada uno, y les enseña virtudes, ya que aprenden a soportar con paciencia las faltas y deficiencias de los demás. Proporciona a los padres ocupados un respiro del mundo, un lugar al que pueden volver a casa todas las noches a su propio pequeño oasis que es seguro y tranquilo.

Para ayudar a fortalecerse contra el desánimo, las madres deben escribir el motivo por el que están educando a sus hijos en casa. Aunque es una actividad muy gratificante, no siempre es sol y piruletas. Si una madre se toma el tiempo de escribir por qué está educando a sus hijos en casa, esto servirá como una fuente de aliento cuando los tiempos sean difíciles y los días sean largos. Yo educo a mis hijos en casa porque siento que mi mayor deber es transmitirles la fe católica. El lugar más eficaz para hacerlo es la mesa del comedor, cerca del altar familiar.

Cuando los días eran largos y pasaba tanto tiempo preparando comidas, doblando la ropa y amamantando a los bebés, todavía sentía que estaba haciendo un trabajo fantástico de educación en casa porque siempre enseñaba religión, escritura a mano y matemáticas, sin importar nada. Incluso ahora que hay menos distracciones en nuestra jornada escolar, empiezo con lecciones de religión porque esa es la razón por la que educo a mis hijos en casa en primer lugar, para enseñarles a conocer, amar y servir a Dios para que todos podamos ser felices con Él algún día juntos en el Cielo.

Todas las hermosas familias que educan a sus hijos en casa, sigan con el buen trabajo. Están haciendo el trabajo más importante de formar a los niños, transmitir la fe y transmitir los valores tradicionales a la próxima generación. La mejor experiencia de mi vida, además de estar casada con mi novio de la secundaria, es tener hijos y poder educarlos en casa. Ha sido un honor.