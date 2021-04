Ejecuta ‘programa de operaciones encubiertas’ que monitorea las publicaciones de los estadounidenses en las redes sociales

» EL SERVICIO POSTAL

El Servicio Postal está ejecutando un ‘programa de operaciones encubiertas’ que monitorea las publicaciones de los estadounidenses en las redes sociales.

El brazo de aplicación de la ley del Servicio Postal de EE. UU. ha estado ejecutando silenciosamente un programa que rastrea y recopila las publicaciones de los estadounidenses en las redes sociales, incluidas aquellas sobre protestas planificadas, según un documento obtenido por Yahoo News.

Los detalles del esfuerzo de vigilancia, conocido como iCOP, o Programa de Operaciones Encubiertas de Internet, no se han hecho públicos anteriormente. El trabajo implica que los analistas rastreen los sitios de las redes sociales para buscar lo que el documento describe como publicaciones “inflamatorias” y luego compartir esa información entre las agencias gubernamentales.

“Los analistas del Programa de Operaciones Encubiertas de Internet (iCOP) del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) monitorearon la actividad significativa con respecto a las protestas planificadas que ocurrieron a nivel internacional y nacional el 20 de marzo de 2021”, dice el boletin del gobierno del 16 de marzo, marcado como “sensible a la aplicación de la ley”. y distribuido a través de los centros de fusión del Departamento de Seguridad Nacional. “Se han identificado lugares y horarios para estas protestas, que se están distribuyendo en línea a través de múltiples plataformas de redes sociales, para incluir cuentas de Parler y Telegram de derecha”.

Se esperaba que varios grupos se reunieran en ciudades de todo el mundo el 20 de marzo como parte de un rally mundial por la libertad y la democracia, para protestar por todo, desde las medidas de bloqueo hasta la 5G. “Los usuarios de Parler han comentado sobre su intención de utilizar los mítines para participar en actos de violencia. La imagen 3 a la derecha es una captura de pantalla de Parler que indica a dos usuarios que discuten el evento como una oportunidad para participar en una ‘pelea’ y para ‘hacer un daño grave’ ”, dice el boletin.

“No se dispone de inteligencia que sugiera la legitimidad de estas amenazas”, agrega.

El boletin incluye capturas de pantalla de publicaciones sobre las protestas de Facebook, Parler, Telegram y otros sitios de redes sociales. Las personas mencionadas por su nombre incluyen a un presunto Proud Boy y varios otros cuyos detalles de identificación se incluyeron, pero cuyas publicaciones no parecían contener nada amenazante.

“Los analistas de ICOP están monitoreando estos canales de redes sociales en busca de posibles amenazas derivadas de las protestas programadas y difundirán actualizaciones de inteligencia según sea necesario”, dice el boletin.

El monitoreo por parte del gobierno de las redes sociales de los estadounidenses es objeto de un debate continuo dentro y fuera del gobierno, particularmente en los últimos meses, luego de un aumento en los disturbios internos. Si bien las publicaciones en plataformas como Facebook y Parler han permitido a las fuerzas del orden rastrear y arrestar a los alborotadores que asaltaron el Capitolio el 6 de enero, dicha recopilación de datos también ha provocado preocupaciones sobre el gobierno que vigila a manifestantes pacíficos o aquellos que participan en actividades protegidas por la Primera Enmienda.

Cuando Yahoo News se puso en contacto con ellos, los expertos en libertades civiles expresaron su alarma por el programa de vigilancia de la oficina de correos. “Es un misterio”, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Chicago Geoffrey Stone, a quien el presidente Barack Obama designó para revisar la recopilación de datos masivos de la Agencia de Seguridad Nacional a raíz de las filtraciones de Edward Snowden. “No entiendo por qué el gobierno acudiría al Servicio Postal para examinar Internet en busca de problemas de seguridad”.

El Servicio Postal ha tenido un año turbulento, enfrentándose a la insolvencia financiera y acusaciones de que su director, el Director General de Correos Louis DeJoy, quien fue designado por el presidente Donald Trump, estaba ralentizando las entregas justo cuando la pandemia aumentó enormemente el número de boletas electorales por correo para el Elecciones de 2020. No está claro por qué la oficina de correos pasaría ahora a la vigilancia de las redes sociales, que parece tener poco que ver con las entregas de correo.

“Esto parece un poco extraño”, coincidió Rachel Levinson-Waldman, subdirectora del programa de libertad y seguridad nacional del Brennan Center for Justice. “Con base en la mínima información disponible en línea, parece que [iCOP] está destinado a erradicar el Con􀀠núa en la página 9 uso indebido del sistema postal por parte de los actores en línea, que no parece abarcar lo que está sucediendo aquí. No está del todo claro por qué su mandato incluiría el monitoreo de las redes sociales que no está relacionado con el uso del sistema postal. ”

Levinson-Waldman también cuestionó la autoridad legal del Servicio Postal para monitorear la actividad de las redes sociales. “Si las personas que están monitoreando están llevando a cabo o planificando una actividad delictiva, eso debería ser competencia del FBI”, dijo. “Si simplemente están participando en un discurso protegido legalmente, incluso si es odioso u objetable, monitorearlos sobre esa base plantea serias preocupaciones constitucionales”.

El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. No respondió a preguntas específicas enviadas por Yahoo News sobre iCOP, pero proporcionó una declaración general sobre sus autoridades.

“El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. es el brazo principal de aplicación de la ley, prevención de delitos y seguridad del Servicio Postal de EE. UU.”, dice el comunicado. “Como tal, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. tiene oficiales de policía federales, inspectores postales, que hacen cumplir aproximadamente 200 leyes federales para lograr la misión de la agencia: proteger al Servicio Postal de EE. UU. y sus empleados, infraestructura y clientes; hacer cumplir las leyes que defienden el sistema de correo de la nación del uso ilegal o peligroso; y garan􀀬zar la confianza del público en el correo. ”

“El Programa de Operaciones Encubiertas de Internet es una función dentro del Servicio de Inspección Postal de EE. UU., que evalúa las amenazas a los empleados del Servicio Postal y su infraestructura al monitorear la información de fuente abierta disponible públicamente”, dijo el comunicado.

“Además, el Servicio de Inspección colabora con las agencias policiales federales, estatales y locales para identificar y evaluar de manera proactiva las amenazas potenciales al Servicio Postal, sus empleados y clientes, y su red general de procesamiento y transporte de correo. Para preservar la efectividad operativa, el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. No analiza sus protocolos, métodos de investigación o herramientas. ”

El Servicio Postal no es la única parte del gobierno que amplía su supervisión de las redes sociales. En una llamada de antecedentes con los periodistas el mes pasado, los funcionarios del DHS hablaron sobre la participación de ese departamento en el monitoreo de las redes sociales en busca de amenazas terroristas nacionales. “Sabemos que esta amenaza está alimentada principalmente por narrativas falsas, teorías de conspiración y retórica extremista leídas a través de las redes sociales y otras plataformas en línea”, dijo uno de los funcionarios. “Y es por eso que estamos iniciando el compromiso directamente con las empresas de redes sociales”.

El DHS se está coordinando con “colegas de derechos civiles y libertades civiles, así como con nuestros colegas privados, para garantizar que todo lo que estamos haciendo se haga de manera responsable y en línea con los derechos civiles y las libertades civiles y la privacidad individual”, agregó el funcionario.

Stone, el profesor de la Universidad de Chicago, cuestionó por qué la oficina de correos tendría la tarea de identificar protestas violentas dos meses después del ataque del 6 de enero, que parecería tener poco o nada que ver con el papel de la oficina de correos en la entrega del correo. “Simplemente no creo que el Servicio Postal tenga el grado de sofisticación que uno desearía si estuviera tratando con problemas de seguridad nacional

de este tipo”, dijo.

“Esa parte es desconcertante”, agregué.

“Hay tantas otras agencias federales que podrían hacer esto, no entiendo por qué la oficina de correos lo estaría haciendo. No es necesario que la oficina de correos lo haga; tienes el FBI, Seguridad Nacional, etc., así que no sé por qué la oficina de correos está haciendo esto. “