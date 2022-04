El aborto clandestino se prepara para una América posterior a Roe

Como sucedió en los días previos a la decisión de la Corte Suprema de Roe v. Wade en 1973, hoy en día existe un aborto clandestino preparándose para cometer abortos en una América posterior a Roe.

A pesar de las afirmaciones pasadas (y desacreditadas) a favor del aborto de que cientos de miles de mujeres murieron a causa de autoabortos ilegales antes de la despenalización, los esfuerzos clandestinos del aborto moderno se centran en gran medida en la promoción de abortos autogestionados o de bricolaje.

En 1959, Mary S. Calderone, directora médica de Planned Parenthood, reconoció que “médicos de reputación impecable están derivando a sus pacientes para estos abortos ilegales a colegas que saben que están dispuestos a realizarlos…”. Dijo que el aborto “ya no es una práctica peligrosa”. procedimiento”, porque estaba siendo cometido por médicos, alegando que “… el 90 por ciento de todos los abortos ilegales en la actualidad están siendo realizados por médicos”.

Más tarde, el presidente de Planned Parenthood, Alan Guttmacher, afirmó en 1967: “El setenta por ciento de los abortos ilegales en el país son realizados por médicos de renombre, cada uno de los cuales se considera un caballero de armadura blanca”.

Y en un módulo de capacitación reciente de Educación Innovadora de la UCSF, la ex abortista Carole Joffe describió a quienes “practicaban abortos” durante un “enorme mercado enorme de aborto ilegal” como “médicos de conciencia” y “personas bien capacitadas que estaban establecidas en la práctica médica, y agregó que eran “médicos, principalmente hombres”.

“Tuvimos que crear un miedo al callejón y al aborto ilegal para perseguir Roe v Wade”, dijo la activista del aborto Maggie Mayhem a una audiencia en su video, “Hackers in a Post Roe v. Wade World”. Agregó que “no era necesariamente tan honesto como políticamente ventajoso hablar de eso de la forma en que lo hicimos”.

Antes de Roe, el Servicio de consulta del clero sobre el aborto (CCS) con sede en Nueva York ayudaba a las mujeres a obtener abortos ilegales de los médicos. Según Time.com, el CCS, iniciado por el reverendo Howard Moody de la Judson Memorial Church en la ciudad de Nueva York en 1967, actuó bajo lo que afirmaron ser “leyes superiores y obligaciones morales que trascienden los códigos legales”.

En Chicago, los voluntarios de un grupo llamado Jane Collective refirieron pacientes a abortistas, luego aprendieron a realizar abortos y realizaron alrededor de 12,000 abortos entre 1969 y 1973, según The Atlantic. Actualmente se están produciendo películas sobre redes clandestinas pasadas, como “This is Jane” para Amazon Studios y “The Janes”, que se estrenará como parte del Festival de Cine Documental Doc10.

Desarrollo de redes modernas

Los esfuerzos de aborto modernos están instruyendo a los activistas para que creen dispositivos para llevar a cabo abortos caseros peligrosos utilizando un tarro de conservas, un tapón de goma, una jeringa, tubos de acuario, un espéculo de plástico, una cánula y una válvula unidireccional, informó The Atlantic.

“Así que este es un dispositivo con algunos componentes. Uno de ellos es una jeringa sin aguja, que crea succión. El otro más importante es algo llamado cánula. Es un tubo de plástico flexible que se utiliza para introducirlo en el útero y se utiliza también para la succión. En el medio, hay un tarro de albañil que está conectado a ambos elementos mediante tubos de acuario. Y también hay una válvula unidireccional que evita el reflujo”, dijo a NPR la periodista Jessica Bruder, autora del artículo sobre Atlantic.

La idea detrás de este sórdido artilugio comenzó con Carol Downer, fundadora de los Centros de Salud de Mujeres Feministas, años antes de que el aborto fuera legal.

Downer desarrolló la práctica de la “extracción menstrual”, creando una red clandestina de mujeres sin licencia que realizaban abortos en el hogar. “El término ‘menstrual’ en el título se debe a que Downer dice que el procedimiento solo se realizaba cuando la mujer debía tener el período y no se harían una prueba de embarazo de antemano. De esa manera, todos tenían una negación plausible”, escribió KPCC.org.

Hoy en día, esos mismos eufemismos propuestos se refieren al uso del régimen de píldoras abortivas como “píldoras para el período perdido” o “píldoras para el período tardío”.

El artículo de Bruder en Atlantic, “A Covert Network of Activists is Preparing for the End of Roe”, decía en parte: “Una infraestructura de base en expansión ya ha crecido en las grietas… incluso con Roe todavía como la ley del país.

Más de 90 organizaciones locales conocidas como fondos para el aborto recaudan dinero para pagar los procedimientos y los gastos relacionados… Debajo de las bases está la clandestinidad: una pequeña red de proveedores comunitarios que se conectan con las personas que buscan abortos de boca en boca. Esta red también está creciendo. Sus filas incluyen parteras, herbolarios, doulas y educadores. Cuando es necesario, a menudo están dispuestos a eludir la ley”.

Bruder incluso describió una reunión de Zoom donde los defensores del aborto aprenden sobre “terminar embarazos con drogas legales y sin supervisión médica”. Bruder afirmó que el plan de estudios fue desarrollado por Susan Yanow, portavoz de SASS: aborto autogestionado; Seguro y respaldado. Proveedores comunitarios en la clandestinidad del aborto.

“Entonces, hay una red de personas en general que se refieren a sí mismos como proveedores comunitarios. Y la idea es que un proveedor comunitario podría ser cualquiera que esté dispuesto a conectar a las mujeres con píldoras abortivas que de otro modo no podrían obtenerlas o, en algunos casos, ofrecer opciones alternativas”, dijo Bruder a NPR.

Una activista que asistió a la capacitación de la red describió que la llevaron a una casa que “pertenecía a un diseñador de escenarios” donde “aproximadamente 20 estudiantes practicaban en habitaciones temáticas, practicándose exámenes vaginales y controlándose la presión arterial”.

Según The Guardian:

A la mitad del taller, llegó una mujer embarazada que había accedido a permitirles presenciar su aborto con un Del-Em, un dispositivo de succión casero inventado por mujeres activistas en 1971, cuando el aborto aún estaba prohibido.

Se construyó a partir de un tarro Mason, una válvula unidireccional y dos líneas de tubos de plástico: una que conduce a una cánula, una pajilla médica que elimina líquidos, y otra que conduce a una jeringa sin aguja, que se puede bombear para crear succión.

Un estudiante arrojó una manta floral sobre la cama de cuero y Anna escondió las máscaras que cubrían la habitación.

La mujer entró y se acostó de espaldas ante una partera, quien colocó un espéculo alrededor de su cuello uterino, miró dentro de su vagina con una lámpara frontal e insertó la cánula en el útero.

Los estudiantes observaron cómo el cliente bombeaba la jeringa y la sangre se deslizaba por el tubo transparente.

La escritora Nina Liss-Shultz, autora de “Inside the Top-Secret Abortion Underground” publicado por Mother Jones, afirma haber hablado con docenas de “proveedores clandestinos, y nuestras conversaciones ofrecen una rara visión de un mundo que está envuelto en secreto y miedo. .” Como lo expresa un recurso secreto en línea para proveedores clandestinos, Liss-Schultz escribió: “La atención del aborto clínico juega un papel vital”, pero “todas merecemos el derecho a elegir cómo, dónde y con quién queremos tener nuestros abortos”.

Píldoras abortivas como parte de la estrategia posterior a Roe

Melissa Grant, directora de operaciones de Carafem, le contó a Today sobre cómo obtener píldoras abortivas en línea o en tiendas de México. Una red clandestina que promueve los abortos ilegales se destacó recientemente en un minidocumental de Vice News, mientras que los activistas mexicanos del aborto conspiran para contrabandear píldoras abortivas a Texas.

Ordenar píldoras abortivas antes de un embarazo es otra táctica.

Una mujer en Texas ordenó píldoras de Aid Access y le dijo a The Insider que lo hizo en caso de que “ella o una amiga necesitaran un aborto en el futuro”.

Otra mujer de Texas, que quería píldoras abortivas para su “arsenal”, le dijo a KVUE que no estaba embarazada pero que estaba almacenando píldoras abortivas “[para] una mujer, una amiga, un miembro de la familia, un vecino que está en necesidad y necesita estas píldoras .”

El sitio web de referencia de píldoras abortivas Plan C ahora aconseja a las mujeres cómo eludir las leyes estatales que prohíben las ventas en línea del régimen de medicamentos abortivos, mediante el uso del programa de “entrega general” del servicio postal.

El dispensario de píldoras abortivas en línea, Abortion Delivered, planea desplegar camionetas de aborto móviles repletas de píldoras abortivas fuera de la frontera de Texas, según Atlantic. “[B]ásicamente, habrá un médico que pueda realizar abortos manuales por aspiración al vacío en esa camioneta. Tendrá una mesa y un ultrasonido y todo eso. Y la otra camioneta tendrá a alguien que pueda recetar y administrar píldoras abortivas”, dijo Bruder a NPR.

En caso de que surjan complicaciones, se aconseja a las mujeres que acudan a la sala de emergencias del hospital y mientan afirmando que están teniendo un aborto espontáneo. El Dr. Daniel Grossman sugirió recientemente que los médicos de emergencia deberían evitar documentar las complicaciones de las píldoras abortivas para ocultar información a las fuerzas del orden público en un entorno potencialmente posterior a Roe.

Consecuencias del Aborto

clandestino o Aborto inseguro

Son muchas las consecuencias que puede provocar un aborto clandestino o aborto inseguro, inclusive puede llevarte hasta la muerte. A continuación te presentamos las más comunes:

Hemorragias

Extirpaciones uterinas y esterilidad

Septicemia

Peritonitis

Embolias que generan infartos

Edema pulmonar y parada cardíaca

Traumatismo del cuello del útero

Traumatismo de los órganos abdominales

Infecciones en el aparato reproductor

Infecciones en el tracto genital superior

Incapacidad temporal o permanente

Desgarros del cuello uterino

Muerte

Si bien, son más las consecuencias que puedes tener si quieres abortar de forma ilegal e insegura. En realidad, desde que se legalizó la interrupción del embarazo considerar un aborto ilegal no debería ni siquiera estar en nuestras opciones, sin embargo en materia de derechos aun queda mucho que hacer para que todas las mujeres tengamos acceso a servicios de salud legal y seguros. Las principales consecuencias del aborto no seguro son hemorragia grave, infección, peritonitis y lesiones en vagina y útero; también pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten a embarazos futuros, entre ellas la infertilidad.

Entre las consecuencias biológicas del aborto en adolescentes se incluyen hemorragias, infecciones, dolor pélvico crónico e infertilidad; entre las psicológicas, baja autoestima, ansiedad, irritabilidad y depresión, y entre las sociales, aislamiento, estigmatización y pérdida del rol previo.

El aborto en adolescentes es un problema multifactorial complejo, cuyas consecuencias afectan las dimensiones biológica, psicológica, familiar y social de las mujeres afectadas.

La inmadurez biológica y psicológica, la inseguridad y las presiones de orden familiar y social parecen incidir en la aparición del aborto en adolescentes.

Entre 10% y 50% de todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo necesitan atención médica para el tratamiento de las complicaciones: sepsis, hemorragias, lesiones intraabdominales y otras.

Las consecuencias del abortos clandestino, y a menudo inseguros, afectan predominantemente a las mujeres en áreas marginadas donde no tienen acceso a medicos o simplemente a aquellas que por miedo no quieren acudir a un doctor.