El América por fin dió un juego decenté

En la Liga Mx Las Águilas del América por fin dieron un juego decenté al golear a los pobres Diablos del Toluca por tres a cero, el primero en claro fuera de lugar eso quedo en el olvido con los otros dos, los que también ganaron de forma contundente son los dirigidos por el Piojo Herrera, los Tigres de la UANL que se despacharon en el Clásico Regio a los Rayados del Monterrey con un dos a cero.

Con este marcador los muchachos de Miguel Herrera le están pisando los talones a los lideres del campeonato los Tusos del Pachuca que no aflojan el paso y siguen acumulando victorias en esta ocasión sus victimas fueron los de la Maquina del Cruz Azul a los cuales derrotaron por la mínima diferencia.

Pero además en el clásico jalisciense la victoria parecía para el Rebaño Sagrado pero casi al final los zorros del Atlas demostraron que lo de su campeonato no fue una casualidad y empataron el marcador quitándole dos puntos de la bolsa a las Chivas.

Los que también ganaron son los Rayos del Necaxa que se aprovechan de unos cansados Pumas de la UNAM por tres a uno, este resultado no le afecta mucho a los Universitarios que en la semana se despacharon al New England Revolution en la Concachampion en penales, después de remontar un tres a cero, que los de la MLS les habían recetado en el primer encuentro ahora enfrentaran a la Maquina en semifinales la otra semifinal es entre equipos de la MLS que se enfrentaran el Seattle Sonders y el New York City.