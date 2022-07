El arrepentimiento por el aborto es real, a pesar de los intentos de los medios de desestimar a quienes lo experimentan.

The Washington Post le haría creer que el arrepentimiento por el aborto es algo que pocas mujeres realmente experimentan. “Tal vez todos podrían caber en un salón de baile”, sugiere uno de sus artículos recientes, titulado “Por qué todavía estamos discutiendo sobre el aborto y el arrepentimiento”.

The Post quiere que los lectores crean que el aborto nunca tiene consecuencias para la salud mental, y que la idea de que puede afectar psicológicamente a las mujeres es solo una teoría de la conspiración inventada y promulgada por los centros de recursos para el embarazo.

El hecho es que hay miles de mujeres en grupos de apoyo en línea, como el sitio bien llamado Lamento mi aborto, y miles más se inscriben en programas como Rachel’s Vineyard, que tiene como objetivo ayudar a las mujeres a procesar el dolor y el trauma después de la pérdida del embarazo de todos. tipos, incluido y especialmente el aborto.

El sitio web Silent No More Awareness tiene más de 3000 testimonios personales de arrepentimiento por el aborto, y es solo uno de los muchos sitios que han recopilado relatos similares.

The Washington Post da a entender que estos miles y miles de mujeres no existen, o tal vez simplemente que no importan.

Lo que realmente muestra la investigación legítima

Para respaldar su afirmación de que las mujeres no se arrepienten de sus abortos, el Post cita el Estudio Turnaway, una batería de investigaciones fatalmente defectuosa que ha sido repetidamente desacreditada por Live Action News y otras publicaciones. Sin este poco de “ciencia” de queso suizo, el caso del Post no tiene una pierna sobre la cual sostenerse.

A los principales medios de comunicación les encanta citar el Estudio Turnaway porque apoya la narrativa a favor del aborto.

Nunca mencionan la miríada de problemas que plagan el Estudio Turnaway, como el tamaño pequeño de la muestra, la baja participación y las altas tasas de abandono entre los sujetos, el posible sesgo de selección y el informe distorsionado de los hallazgos, entre otras fallas graves, incluida la autoría sesgada.

The Post cita a uno del equipo de Turnaway diciendo que “estaba realmente abierto a todas las posibilidades en estos datos”, pero nunca se molesta en mencionar que todo el equipo, incluidas las personas que proporcionaron los fondos, son activistas del aborto con un interés personal en defender aborto.

Los medios de comunicación tampoco mencionan nunca la enorme cantidad de investigaciones que refuta esta narrativa de que “el aborto es perfectamente seguro”.

Múltiples estudios respaldan la conclusión de que el aborto aumenta significativamente los riesgos para la salud mental. Las posibles consecuencias incluyen depresión, ansiedad (incluida la ansiedad que se siente durante los embarazos posteriores) y abuso de sustancias. El trauma relacionado con el aborto también puede interferir con las relaciones interpersonales.

No hay una conspiración del centro de embarazo.

Al señalar el hecho de que muchos centros de recursos para el embarazo han desarrollado programas para ayudar a las mujeres (y hombres) a sobrellevar el trauma posterior al aborto, el Post implica que el concepto de arrepentimiento por el aborto es algo inventado por estos mismos centros.

Pero el Post omite convenientemente otro conjunto de hechos importantes: estos programas generalmente se ofrecen de forma gratuita y nadie obliga a las personas a inscribirse en ellos.

Además, los programas se han desarrollado para responder a una necesidad observada: si las personas heridas después de un aborto no hubieran acudido en busca de ayuda, estos programas nunca se habrían desarrollado.

Los centros de embarazo y otras organizaciones sin fines de lucro, literalmente, no tienen nada que ganar al ofrecer esta asistencia, excepto la satisfacción de ayudar a otros que lo necesitan.

Negar la existencia del arrepentimiento por el aborto es antimujer

“[A]clamar que el arrepentimiento es una experiencia común alimenta las percepciones estereotipadas de que no se puede confiar en las mujeres para tomar decisiones”, afirma el Post, ignorando deliberadamente el hecho de que el homicidio (eso es el aborto, el homicidio de una mujer inocente no entregada) ser humano) no es una “decisión” legítima.

Pero el Post está desconcertantemente ciego a su propio sesgo anti-mujer al negar la existencia del arrepentimiento por el aborto. Esta negación descarta las experiencias vividas de miles de mujeres de todos los ámbitos de la vida o, de manera más insidiosa, implica que estas mujeres no conocen sus propios corazones y mentes, lo cual es descaradamente misógino. Pinta a las mujeres arrepentidas como tontas o, peor aún, mentirosas.

¿Por qué “todavía discutimos sobre el aborto y el arrepentimiento”? No es por las razones por las que el Washington Post quiere que creas. Es porque los defensores del aborto se niegan a reconocer lo que la ciencia, y miles de mujeres que han abortado, realmente dicen. Hasta ya menos que acepten la realidad, este es un argumento que no va a morir pronto.