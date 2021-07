El hombre espiritual no puede. Que?

Por Pastor Pedro H. Gonzalez

Esta semana daremos fin a la serie de tres artículos que tratan sobre tres hombres distintos y tres cosas que el hombre no puede hacer en las distintas etapas en que se encuentre. La primera cosa que no puede hacer el hombre es entender las cosas de Dios y esto no puede lograrse cuando el hombre se encuentra en su propia naturaleza, es decir cuando es hombre natural; no puede entender las cosas de Dios.

L asegunda cosa es entender el lenguaje de la madurez, esta imposibilidad se da en la etapa de hombre carnal, en la etapa de simple creyente; aquí en esta etapa no se le puede hablar de una forma madura sino que hay que hablarle como niño que tiene necesidad de leche, pero su organismo todavía no resiste el alimento sólido.

Hoy hablaremos del hombre espiritual, el que ha vuelto a nacer en el espíritu, el engendrado por Dios, no por voluntad humana; el que ha recibido a Jesús en su corazón como Señor de su vida, a esos les está reservado un título, una posición y una serie de privilegios pero también ellos se verán enfrentados a un “no puede” si me acompaña le mostraré de qué se trata.

1 Juan 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y NO PUEDE pecar, porque es nacido de Dios.

El versículo es claro y el énfasis es mío, NO PUEDE pecar, es decir esto es un absoluto y desde el punto de vista bíblico lo que significa una total imposibilidad del hombre espiritual de pecar y/o ser visto como pecador por Dios ya que según nos lo da a conocer el versículo, la simiente de Dios (Cristo) permanece en el.

Esto es lo que hace imposible que el hombre espiritual, el nacido de Dios pueda pecar.así las cosas entendemos entonces que este tipo de hombre tampoco puede ser contado como pecador.

Que tal si le invito para que revisemos a la luz de la biblia quien es verdaderamente un hijo de Dios. Lo digo porque hay millones de personas en el mundo que reclaman ser hijos pero no pasan la prueba de sangre, la que acredita la paternidad. ¿Cuál es esa prueba en términos bíblicos? Veamos.

Juan 1:12 más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note amable lector que, aquí hay dos condiciones, recibirle y creer en su nombre, es decir abrir el corazón para que el entre, como cuando usted recibe a alguien en su casa, le abre la puerta para que pase.

También está creer en su nombre. Preguntémonos entonces cuál es el nombre? Jesus? No, ese es el nombre del hijo del hombre, pero el hijo de Dios se llama distinto. El hijo de Dios se llama El Señor.

Romanos 10:9 Que si confesares con tu boca que Jesus es El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo.

Romanos 10:13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.

Conviene decir que aunque pareciera que El Señor es un título, en realidad es un nombre que es sobre todo nombre. Esto lo muestra la biblia explicandse a sí misma en Filipenses 2:2-10 Haya, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesus (título y nombre que ya son) el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre (aquí le recuerdo que el ya tenia un nombre así que ahora le va a ser dado el nombre que es sobre todo nombre) para que en el nombre de Jesus se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo (lo que ya era) es él EL SEÑOR, para gloria de Dios Padre.

Solo recuerde ahora Romanos 10:9 y la confesión que allí se pide y notara que eso es lo que nos da la salvación es decir lo que nos hace hijos y nos lleva a la imposibilidad del hombre espiritual. No puede pecar.

