El manual de la gran comisión

¿Para que fue establecida la iglesia? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál debe ser su función social? Es la labor de la iglesia meramente decorativa en medio de una sociedad que pide a gritos una voz que la ilumine y no una que la condene?

¿Es benéfico para una familia asistir a una congregación local? Hará esto alguna diferencia en sus vidas?

Dejemos que sea la biblia contestando. El gran énfasis de un alto porcentaje de congregaciones es la gran comisión expresada en Mateo 28:19; sin embargo creo que esta es una parte importante pero no es la única y me atrevería a decir que no es la más importante por lo menos en cuanto al método usado para discipular, porque de eso muy poco se habla y si uno ve la escritura con ojo curioso se dará cuenta que aunque proviene de un Dios meticuloso, planeador estratégico que hace el final desde el principio, que no deja detalles sueltos en ninguna parte; no contiene (al parecer) una instrucción detallada para la gran comisión.

Es importante recordar que al pueblo de Israel se le dieron 613 leyes para que vivieran de acuerdo a códigos funcionales y todo les saliera bien, pero entonces cómo es que ese mismo Dios nos manda algo tan fuerte como discipular las naciones y no nos da instrucciones de como hacerlo…o estaremos mal en esa apreciación.

En 2 Timoteo 3:16-17 Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

Uno puede darse cuenta que en estos dos versículos está expresado un método de discipulado y que ese método está enmarcado en un solo tema: la Justicia.

Para llevar al hombre de Dios a la perfección de acuerdo al propósito de estos dos versículos, es necesario enseñar al hombre de Dios en justicia, redargüir en justicia, corregirlo en justicia y finalmente instruirlo en justicia. Todos estos cuatro campos de instrucción no se pueden separar del tema central que es la justicia, pero entonces la pregunta es ¿cómo se logra?

Entendiendo que nosotros estamos hechos justicia de Dios en Cristo. Es totalmente necesario entender la justicia desde la perspectiva de Cristo, el justo pagando por los injustos para que los que antes eran injustos sean mudados de la naturaleza pecaminosa e injusta, inicua si se quiere y convertidos al ser vestidos de Cristo en una criatura totalmente nueva, ajena a toda condenación.

Cuando logremos cambiar la conciencia de pecado por una conciencia de justicia, el ser humano será perfecto y ya en perfeccionado estará preparado para toda buena obra.

Hasta ahora no hemos entendido cómo discipular a una nación, y convendría ver como 12 hombres ordinarios se convirtieron en hombres extraordinarios llegando a trastornar ciudades enteras, solo mediante el discipulado del maestro Jesús.

Ellos fueron instruidos en justicia y se les dio el ministerio de la reconciliación, no el de la condenación.

Lo invitamos a que se deje discipular por la justicia del Reino, alejándose del concepto escaso de la justicia del hombre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

