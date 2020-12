El medio estatal chino continúa pagando millones a los periódicos estadounidenses por publicar su propaganda

El medio de propaganda del régimen chino, ha gastado millones durante los últimos seis meses en publicaciones estadounidenses

China Daily, el medio de propaganda del régimen chino, ha gastado millones durante los últimos seis meses en publicaciones estadounidenses, según su declaración (https://efile.fara.gov/docs/3457-Supplemental-Statement-20201118-33.pdf) presentada en días pasados ante el Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

Según el comunicado, los gastos generales de China Daily del 1 de mayo al 31 de octubre de este año superaron los $4.4 millones, de los cuales alrededor de $3.1 millones se gastaron en impresión, publicidad y distribución, y alrededor de $1.3 millones en nóminas y otros gastos operativos.

The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Foreign Policy y Seattle Times fueron algunos de los destinatarios notables. Los Angeles Times recibió $340,000 por anuncios y $111,501 por imprimir periódicos en ese período de tiempo.

En los últimos años, el medio de comunicación China Daily ha gastado millones en la ejecución de suplementos, llamados “China Watch”, que contienen propaganda disfrazada de noticias en los principales medios de comunicación de los Estados Unidos.

Estos suplementos se insertan como anuncios en periódicos o programas pagados en línea.

Sin embargo, los académicos que investigan las actividades de influencia china en los Estados Unidos dijeron en un informe del 2018 (https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/chineseinfluence_americaninterests_fullreport_web.pdf) que “es difícil decir que el material de China Watch es un anuncio”.

El 18 de febrero, China Daily y otros cuatro medios de comunicación de China fueron designados como misiones extranjeras por el Departamento de Estado, que el 22 de junio agregó otros cuatro medios de comunicación chinos a la lista.

“[El secretario general Xi Jinping] dijo ‘Los medios propiedad del partido deben … encarnar la voluntad del partido, salvaguardar la autoridad del partido … sus acciones deben ser muy coherentes con el partido’, en resumen, mientras que los medios occidentales están en deuda con la verdad, los medios de PRC estamos en deuda con el Partido Comunista de China ”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado en junio.

Las presentaciones financieras anteriores de China Daily (pdf) ante el Departamento de Justicia muestran que pagó más de $4.6 millones a The Washington Post y casi $6 millones a The Wall Street Journal desde noviembre de 2016. También mostró que el medio pagó a The New York Times $ 50,000 en 2018 .

Los pediódicos The Washington Post y The NY Times dejaron de publicar anuncios publicitarios a principios de este año.

Y The Wall Street Journal, Foreign Policy y LA Times no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Epoch Times.

Según la presentación reciente del medio de comunicación China Daily, durante los últimos seis meses, sus ingresos totales por suscripción y publicidad fueron de un total de 123.700,56 dólares.

Sin embargo, el “Fondo de la Oficina de la Sede” fue de $ 4.416.133,35, lo que representa alrededor del 97 por ciento de los ingresos totales.

China Daily, que tiene su sede en Beijing, es propiedad del Departamento de Publicidad, una división interna del Partido Comunista Chino.