El mejor carpintero

Por Enrique Monterroza

Jesús aprendió el oficio de carpintero por medio de su padre de crianza José, era costumbre antigua que el padre enseñara al hijo su oficio, es por esa razón que no es de extrañarnos que en este pasaje bíblico se mencione a Jesús como El Carpintero.

Pero Jesús mas allá de hacer con la madera instrumentos útiles, también transforma nuestra vida y nos da un nuevo uso.

Y es que Jesús es El Carpintero por excelencia, nosotros somos la madera que El utiliza. Al carpintero le llevan la madera y el hace cosas increíbles con ella, es que realmente se necesita un talento especial para hacer de una madera simple una gran obra de arte. Así es también en la vida espiritual, todos nosotros estábamos muertos en nuestro delitos y pecados, nadie daba nada por nosotros, pero un día un Carpintero vio en nosotros madera fina, que al trabajarla podía crear una obra de arte.

Ninguno de nosotros se imagino que el Carpintero haría grandes cosas en nuestra vida, muchos de nosotros ni siquiera nos imaginábamos las cosas hermosas y maravillosas que Dios iba a realizar en nosotros. Muchos dudábamos de nuestras capacidades, mas Dios no nos vio como éramos, sino como seriamos luego de que El nos tomara en sus manos y trabajara en nosotros.

No es que ya seamos perfectos, ni que no necesitemos mas de ese Carpintero, pero que lindo es saber de que cada día esta moldeando áreas de nuestra vida, que esta trabajando día a día para hacer de nosotros la obra perfecta, esa obra que un día el pecado desfiguro, pero que el perdón y amor de Dios esta renovando día tras día.

Que hermoso es dejar que el Carpintero trabaje en nuestra vida, en ocasiones será muy doloroso, pero en esos momentos dolorosos es donde se esta afinando la madera, es donde se están moldeando los filos y en donde pronto estará lista para el barniz.

Muchos de nosotros vamos a querer huir de los retoques del Carpintero, mas aun cuando El decida tocar partes de nuestra madera que no habíamos querido que se tocaran, pero el Carpintero con amor y paciencia comenzara a trabajar en esa área y al final ten seguro que la obra será perfecta.

Posiblemente estas pasando por uno de esos momentos en donde áreas de tu vida como la fe y la paciencia están siendo moldeadas, en donde la fortaleza y el saber esperar serán esenciales para soportar ese proceso que al final dará como resultado una obra que jamás en tu vida pensaste que se podría realizar en ti.

Solo déjate moldear por el Carpintero, aun eso duela, aun eso sea difícil, mas recuerda que el Carpintero jamás ha echado a perder una obra, siempre que ha comenzado un trabajo, lo termina y el resultado de este es perfecto, como El lo es.

Recuerda lo que dice Filipenses 1: 3 “estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.

Es hora de que reconozcas que necesitas traer tus pedazos al taller del Mejor Carpintero, te tomara entre sus brazos para darle otra forma a tu vida, El puede cambiar tu rostro triste si tu llevas tu corazón para que El lo repare, el no busca salario solo busca al hombre poder restaurar, ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida que el Carpintero esperándote esta. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del Mejor Carpintero? Marcos 6:3