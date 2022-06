El Poder Del Penzamiento Correcto

Por Pedro H. Gonzalez

Un saludo muy especial, cariñoso y sincero para todos nuestros lectores.

Nada mas necesario para los seres humanos que conocer su procedencia.

Una de las cosas mas seguras en un hijo adoptado es que cuando sabe que es adoptado no descansara hasta saber quienes son sus padres originales.

Allí no se trata de si los padres adoptivos hayan sido malos, de hecho, pueden ser los mejores padres que hijo alguno hubiera podido desear, pero aun así ese que conoció ser hijo adoptivo, deseara intensamente saber quiénes son sus padres biológicos.

Así de fuerte es la necesidad intrínseca en nosotros por saber de donde procedemos. Esa es de hecho una de las plataformas en las que descansa la fe. Saber que procedemos de Dios, es una cosa y saber que tenemos a Dios como Padre es otra cosa y bien diferente.

Efesios 5:1 dice: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.

¿Esta es una invitación o una orden? El lector puede tomarlo como desee, pero sin importar como se entienda lo cierto es una sola cosa: Somos amados, somos hijos amados y como tal debemos ser sus imitadores.

Es necesario aclarar que aquí no se trata de imitar a Dios de manera cómica o actoral. Se trata de vivir a la manera de Dios en cada cosa que hacemos. Permítame ir un poco mas profundo en esto. Lo que hacemos procede de nuestro pensamiento, así que lo primero que habría que cambiar si es que queremos ser imitadores de Dios es empezar a pensar como Dios.

Para muchos esto puede parecer muy difícil de tragar o de hacer, pero solo medítelo.

Es imposible que uno haga algo sin haber pensado antes en eso. Al pensar correctamente sobre las cosas tendremos por seguro que actuaremos correctamente. A esto es a lo que se refiere el Apostol Pablo cuando nos invita a ser imitadores de Dios.

Pensar como piensa Dios no es tan difícil, especialmente para los verdaderos convertidos, para los que leen su biblia, para los que le adoran en espíritu y en verdad.

Alguien podrá preguntarse como me atrevo a asegurar que pensar como Dios no es tan difícil y en ese punto dejare que sea la biblia la que responda por mí.

1 Corintios 2:16 Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.

Por eso digo con toda seguridad que pensar como Dios no es difícil, no si consideramos que la biblia es infalible y luego entonces quien tiene la mente de Cristo esta habilitado para pensar como Dios.

Las propias palabras de Jesus antes de ir a la cruz lo demuestran. Él decía: las cosas que os digo no las digo porque si, sino porque el Padre me pide que las diga, las cosas que hago no las hago porque si, sino porque el Padre me pide que las haga.

Cada cosa que como hijos hacemos esta inspirada por el Padre si es que en verdad tenemos esa conexión espiritual con el mediante el Espíritu Santo.

Todavía podemos pensar como hombres naturales, desde luego, pero el hombre natural no entiende las cosas de Dios.

Nadie puede presionarlo para que piense como Dios y de hecho si alguien pretende pensar como Dios por producto de presión entonces no hay tal cosa.

Pensar como Dios en los hijos debe ser tan natural como lo es para un pez nadar o un pájaro volar de otra forma no seria el pensamiento de Dios.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

3600 S Clarkson St

Englewood, CO 80113

Tel: 720-218-3890

Horarios de servicio Domingos 12:30:00 pm Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos.