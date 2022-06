El tirador masivo de Uvalde no fue confrontado por la policía antes de entrar a la escuela, dice un funcionario de Texas.

El pistolero de 18 años que mató a 21 personas en una escuela primaria en Uvalde, Texas, no fue confrontado por la policía antes de ingresar a la escuela, dijo el jueves un oficial de policía de Texas, contradiciendo comentarios anteriores de las autoridades y planteando más preguntas sobre el Respuesta policial a la masacre.

“Inicialmente entró sin obstáculos”, dijo el director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Víctor Escalón. “Así que desde la casa de la abuela, hasta la (zanja), hasta la escuela, hasta la escuela, nadie lo confrontó”.

Un representante de DPS dijo el miércoles que un oficial de recursos escolares se había “comprometido” con el sospechoso antes de que entrara a la escuela.

Los comentarios de Escalón se produjeron en una conferencia de prensa que agregó más confusión a la cronología del horrible tiroteo del martes que dejó 19 niños y dos maestros muertos. La masacre marcó el tiroteo más mortífero en una escuela de EE. UU. en casi una década y fue al menos el tiroteo número 30 en una escuela K-12 en 2022. Y ha conmocionado a la nación, donde los ataques de tiradores activos aumentaron más del 50% el año pasado. una vez más en una furia de ira y dolor en medio de renovados llamados a reformar las leyes de armas.

En sus comentarios, Escalón dijo que el sospechoso, Salvador Ramos, le disparó a su abuela y luego destrozó su camioneta en una zanja afuera de la escuela a las 11:28 a. m. Salió de la camioneta con un rifle y disparó a dos personas al otro lado de la calle, dijo Escalón. . Luego se acercó a la escuela y disparó al edificio varias veces y entró por una puerta aparentemente abierta a las 11:40 a. m., según Escalón.

Esa puerta normalmente está cerrada, “a menos que se vaya a casa en el autobús escolar”, dijo el jueves el exdirector Ross McGlothlin a la sala de prensa de CNN.

No había ningún oficial de recursos escolares en el lugar o disponible en ese momento, dijo. En el interior, el sospechoso entró en un salón de clases y disparó más de 25 veces, dijo Escalón. La mayoría de los disparos se produjeron al comienzo del ataque, dijo.

Los oficiales llegaron a la escuela a las 11:44 a.m., pero cuando fueron a confrontar al pistolero, recibieron disparos y se pusieron a cubierto, dijo Escalón. Tres agentes de la ley entraron por la misma puerta que usó el tirador para entrar a la escuela y cuatro pasaron por otra entrada de la escuela, dijo Chris Olivarez, portavoz del DPS, a Wolf Blitzer de CNN.

Los oficiales pidieron más recursos y personal, evacuaron a estudiantes y maestros en otras partes de la escuela y en algún momento iniciaron “negociaciones” con el sospechoso, dijo Escalón. Después de aproximadamente una hora, un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. llegó al salón de clases, forzó la entrada y le disparó fatalmente al sospechoso, dijo.

Olivarez dijo que los oficiales salvaron vidas a pesar de esperar antes de confrontar físicamente al sospechoso.

“En ese momento, tenían al sospechoso contenido dentro del salón de clases”, dijo a CNN. “Si esos oficiales no estuvieran allí, si no mantuvieran su presencia, hay una buena posibilidad de que el pistolero hubiera llegado a otras aulas y cometido más asesinatos”.

La conferencia de prensa subrayó la confusión y la desorganización de la respuesta policial y no respondió preguntas sobre cómo el atacante pudo permanecer dentro del salón de clases durante tanto tiempo.

El jefe de policía de Uvalde, Daniel Rodríguez, emitió un comunicado el jueves defendiendo la respuesta de sus oficiales al tiroteo.

El sospechoso disparó a dos oficiales que respondieron, pero se espera que sobrevivan.

“Es importante para nuestra comunidad saber que nuestros oficiales respondieron en minutos” junto con los oficiales de recursos escolares, dijo.

Olivarez dijo el jueves por la mañana que el sospechoso se había atrincherado en el salón de clases, que estaba adjunto a una habitación contigua. Los 21 muertos y los 17 heridos estaban dentro de esas aulas, dijeron las autoridades.

“Todavía estamos tratando de establecer si ese salón de clases estaba cerrado con llave, y si estaba cerrado, había algún tipo de barricada, había algún tipo de mecanismo de bloqueo que no permitía que esos oficiales entraran”, dijo.

Desde el tiroteo en la escuela de Columbine en 1999, el protocolo de los servicios de emergencia en tales situaciones es poner fin a la amenaza lo más rápido posible porque las muertes ocurren en segundos o minutos.

“Es casi incomprensible para mí dar una explicación racional de por qué esperaría de 30 minutos a una hora para entrar allí”, dijo Andrew McCabe, analista senior de aplicación de la ley de CNN, antes de la conferencia de prensa. “La puerta se abre, si es solo una puerta cerrada, no toma 30 minutos entrar”.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Raúl Ortiz, dijo que entre 80 y 100 agentes respondieron al tiroteo.

“No dudaron. Se les ocurrió un plan. Entraron en ese salón de clases y se encargaron de la situación lo más rápido que pudieron”, dijo Ortiz.

El largo tiempo de respuesta, así como la falta de comunicación con el público, crearon una situación caótica fuera de la escuela cuando llegaron los padres, desesperados por saber si sus hijos aún estaban vivos. Un padre dijo que le pidió equipo a un oficial de la ley.

“Yo mismo le dije a uno de los oficiales, si no querían entrar ahí, que me preste su arma y un chaleco y voy a entrar yo mismo para manejarlo, y me dijeron que no”, dijo el padre. Jason Carroll de CNN. Su hijo sobrevivió.

Lo que pasó dentro de las aulas.

Los oficiales de policía pasan junto a un monumento improvisado para las víctimas del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el jueves.

Los familiares de las víctimas y los socorristas ofrecieron las primeras descripciones de algunos de los horrores dentro de las aulas.

Ángel Garza, socorrista y padre de Amerie Jo Garza, de 10 años, llegó a la escuela el martes y brindó asistencia médica a una niña cubierta de sangre de pies a cabeza.

La niña dijo que había visto matar a su mejor amiga, y el nombre de la mejor amiga era Amerie.

“¿Cómo vas a mirar a esta chica y dispararle?” Garza le dijo a CNN el miércoles. “Mi bebé, ¿cómo le disparas a mi bebé?”

Amerie acababa de recibir un teléfono celular hace dos semanas para su décimo cumpleaños, dijo. Supo por otros dos estudiantes que Amerie había intentado llamar al 911 durante el tiroteo.

“Simplemente murió tratando de salvar a sus compañeros de clase”, dijo Garza.

“Ella solo quería salvar a todos”.

El jefe Jason Owens, que dirige el sector de Del Rio para la Patrulla Fronteriza, le dijo a CNN que los uniformes de los agentes que respondieron a la escena estaban “cubiertos de sangre”.

“Llevé a mis agentes de regreso a la estación Uvalde. Tuve que traer nuevos uniformes para que se cambiaran”, dijo.

El distrito escolar de Uvalde tenía un plan de seguridad que incluía su propia fuerza policial, monitoreo de redes sociales y un sistema de informes de amenazas para “brindar un entorno seguro” para los estudiantes.

El documento de dos páginas en el sitio web del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde enumera 21 medidas diferentes que dice que ha tomado para la seguridad de la comunidad escolar, que van desde una aplicación para denunciar el acoso escolar hasta medidas de seguridad física como cercas y un sistema de zumbido en la puerta.

No está claro en qué medida se desarrolló el plan teniendo en cuenta a los tiradores activos.

Los registros muestran que el distrito gastó alrededor de $200,000 en servicios de seguridad y monitoreo en 2017-18 y esa cifra aumentó a más de $450,000 en el año escolar 2019-20.

El distrito empleó a cuatro policías, incluido un jefe, un detective y dos oficiales. El distrito también tenía personal de seguridad adicional “que patrulla las entradas de las puertas, los estacionamientos y los perímetros de los campus”.

El plan incluía un “sistema de notificación de amenazas” para “estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad” para compartir información que se considere “preocupante”, que podría incluir información “sobre armas, amenazas, peleas, drogas, autolesiones, suicidio”. o divulgaciones hechas que sean preocupantes”. La política establece que los informes se pueden hacer a través del sitio del distrito oa un miembro del personal del distrito.

El plan de seguridad también se refiere a los simulacros de encierro. “Los estudiantes reciben capacitación sobre el Protocolo de respuesta estándar para bloqueo, encierro, evacuación, refugio y retención.

Además, se realizan simulacros para cada una de estas acciones de emergencia de manera regular”.

Otras dos escuelas, la preparatoria Uvalde y la primaria Anthon, tienen vestíbulos de seguridad, aunque no está claro si Robb tenía uno.

La gente asiste a una vigilia el miércoles por los asesinados en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas.

Las dos maestras asesinadas, Eva Mireles e Irma García, habían enseñado juntas durante cinco años.

García, esposa y madre de cuatro hijos, era “dulce, amable y amorosa”, según una campaña de GoFundMe creada para recaudar fondos para los gastos del funeral y las necesidades familiares.

“Ella se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases. Fue una heroína. Muchos la querían y realmente la extrañarán”, dijo la campaña.

Mireles había estado enseñando durante 17 años y “era un alma vivaz” que “esparcía risas y alegría dondequiera que iba”, dijo a CNN una pariente, Amber Ybarra.

“Te hacía sentir como si solo le estuviera enseñando a tu hijo”, dijo Erica Torres, cuyo hijo Stanley estaba en sus clases de tercer y cuarto grado. “Como, no hay otros estudiantes más que él.

Ella te hizo sentir tan bien”.

José Flores Jr., de 10 años, también murió en el tiroteo, dijo a CNN su padre, José Flores Sr. Era la “pequeña sombra” de su madre, dijo. José Jr. rebosaba de energía y le encantaba jugar béisbol y videojuegos, dijo su padre.

Lexi Rubio, de 10 años, entró en el cuadro de honor All-A y obtuvo un premio de buena ciudadana solo unas horas antes de que la mataran a tiros, dijeron a CNN sus padres, Félix y Kimberly Rubio.

“Le dijimos que la amábamos y que la recogeríamos después de la escuela. No teníamos idea de que esto era un adiós”, escribió Kimberly Rubio en una publicación en Facebook.

Eliana “Ellie” García, de nueve años, estaba entre los muertos, confirmaron los miembros de la familia a KHOU, afiliada de CNN.

Le encantaba la película “Encanto”, las porristas y el baloncesto, y soñaba con ser maestra, dijeron sus abuelos, Rogelio Lugo y Nelda Lugo, al LA Times.

La alumna de tercer grado Annabell Guadalupe Rodríguez, de 10 años, y su prima murieron el martes, confirmaron sus familiares a KHOU, afiliada de CNN.

El nombre del primo no ha sido revelado.

El tirador era un solitario que compró dos rifles una semana antes.

El pistolero, Ramos, abandonó la escuela secundaria local sin antecedentes penales ni antecedentes de salud mental conocidos, dijeron las autoridades. Acababa de cumplir 18 años y compró legalmente dos rifles estilo AR-15 y municiones para su cumpleaños.

Quienes lo conocieron lo describieron como un solitario con pocos o ningún amigo, que a menudo estaba en peleas.

Antes de comenzar su alboroto, Ramos supuestamente le envió un mensaje a una chica que vive en Alemania sobre sus intenciones.

Se quejó de que su abuela estaba “hablando por teléfono con AT&T sobre (sic) mi teléfono”, según capturas de pantalla revisadas por CNN y una entrevista con la niña de 15 años, cuya madre autorizó que ella fuera entrevistada.

“Es molesto”, le envió un mensaje de texto.

Minutos después, envió un mensaje de texto: “Acabo de dispararle a mi abuela en la cabeza”, seguido inmediatamente por el mensaje: “Voy a dispararle a una (n) escuela primaria (ahora mismo)”.

El tirador le disparó a su abuela de 66 años en la cara antes de conducir a Robb Elementary, donde estrelló su auto en una zanja cercana, dicen las autoridades. La abuela estaba en estado grave a partir del miércoles, dijeron las autoridades.

El abuelo materno del pistolero le dijo a CNN que conoce a muchas de las familias afectadas por la masacre.

“Algunos de ellos son mis amigos y tendré que enfrentarlos algún día”, dijo Rolando Reyes en español.

Dijo que su esposa “hizo todo por (el tirador)”, incluso cocinar para él y recogerlo de los últimos turnos de trabajo en un restaurante de comida rápida, y no entiende por qué el joven de 18 años arremete contra ella.

Reyes dijo que una bala perforó la mandíbula y la parte superior de la mejilla de su esposa y que necesitará una importante cirugía reconstructiva. Ella está en un hospital e n San Antonio