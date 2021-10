Elección 2021: échele un vistazo a cómo votar

Quizás en su buzón de correo ya le empiecen a llegar las promociones de los candidatos que se han postulado para las diferentes posiciones políticas en las diferentes ciudades de todo Colorado y en sus condados.

Quizás hay personas que están corriendo para la mesa directiva de los diferentes distritos escolares, o para concejal de la ciudad o entre otras tantas posiciones que hay por ahí vacantes y que esas personas que posiblemente serán elegidas este 2 de noviembre sean las que tomen las riendas de su ciudad o distrito escolar y usted debe saber muy bien quienes son las personas que se han postulado para que a la hora de votar no vote a ciegas o porque le han dicho que vote por ellas. Usted mismo tome la responsabilidad y estudie a cada uno de esos candidatos, busque información de ellos, de su trayectoria y si en verdad han hecho cosas buenas y si no entonces no son personas ideales para esas posiciones y usted es quien debe elegir.

Algo muy importante que debe tomar en cuenta es que las boletas se enviarán por correo a partir del 8 de octubre para las elecciones locales de este año en todo Colorado. Y eso le da tiempo a usted para analizar a los candidatos y buscar información sobre ellos antes de que usted tome una decisión de por quien va a votar.

Aquí hay algunos datos sobre las elecciones de este año, del 2 de noviembre.

Fechas clave:

8 de octubre: Las boletas comienzan a enviarse por correo. Y usted debe recibir su boleta en los siguientes dos o tres días después, dependiendo de que tan rápido el correo haga las entregas.

2 de noviembre: Es el último día para votar.

La votación finaliza a las 7 p.m. Además el secretario del condado debe recibir las boletas por correo antes de las 7 p.m. para ser contado.

Es importante que vote en persona y se asegure de que su boleta electoral entre en la caja o bolsa que tienen las casillas electorales y que sea usted misma quien la ingrese a esa caja o bolsa.

No se deje influenciar por otras personas y que le digan que ellas le ayudan a llenar la boleta electoral o que ellas la pueden recogerla para llevarla a votar y para ayudarle.

Sea usted misma quien tome esa decisión tan importante porque al final de cuentas es su responsabilidad de votar como ciudadano que es. Y es la decisión que en cierta manera usted la toma pensando en usted y su familia.

Regularmente las personas que se están postulando o ya se han postulado, hacen visitas a las iglesias o se presentan en eventos comunitarios o quizás ellos mismos realizan pequemos eventos para darse a conocer con la comunidad. Y esto ayuda para que usted haga preguntas, se de cuenta de que es lo que proponen y si lo que proponen va de acuerdo a sus valores y principios y si no se alinean a los suyos entonces ahí hay mucho que analizar y pensar.

¿Porque digo que debemos analizar lo que los políticos dicen? Bueno porque un político le habla bonito, le vende lo que ofrece de tal manera que suena tan convincente pero lo que vende no concuerda con la forma en que ha llevado su propia vida y lo que ha hecho en su pasado, eso es algo clave que muchas veces expone a los políticos y es cuando la gente se da cuenta de quienes son en realidad. Recuerde que un político quiere convencerle a la primera vista y de que usted vote por el y ese político quiere irse de ese lugar donde usted le conoció con la certeza de que usted votara por el. Entonces escúchele y analicelo y busque mas información de como ha vivido su vida, esto le ayudara a tomar esa decisión.

Encuentre sitios de votación en persona y ubicaciones de entrega de boletas en su condado, regístrese para votar o verifique el estado de su registro, rastree su boleta y más.

Condado de Adams:

adamsvotes.com

Condado de Arapahoe:

arapahoevotes.com

Condado de Clear Creek:

clearcreekcounty.us/104/Clerk-Recorder

Condado de Denver:

denvervotes.com

Condado de Douglas:

douglasvotes.com

Condado de Elbert:

elbertcounty-co.gov/290/Elections

Condado de Jefferson:

jeffco.us/elections

Condado de Weld: weldvotes.com

GoVoteColorado.com

Debe tomar en cuenta que usted tiene el poder de elegir y ser parte del cambio de su ciudad, de su condado, de la mesa directiva de su distrito escolar, de ser parte del cambio en su propio estado y para eso debe informarse muy bien y votar por sus valores y principios que son los que fortalecen a su familia y que serán los que definen a usted, a su familia y definirán a su estado y a quienes tomen el control.