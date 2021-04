Empresas de Colorado podrían recibir multa de hasta $250 si se niegan a aceptar efectivo

Se requeriría que las empresas de Colorado acepten efectivo en virtud de la medida dirigida al escritorio del gobernador.

El proyecto de ley 1048 de la Cámara de Representantes se produce en medio de un aumento en las transacciones digitales aceleradas por la pandemia de coronavirus. Los opositores dicen que la política es onerosa.

Las empresas de Colorado podrían recibir una multa de hasta $250 si se niegan a aceptar efectivo por bienes y servicios en virtud de un proyecto de ley que aprobó la legislatura estatal el martes y se dirige al escritorio del gobernador Jared Polis.

La medida del representante estatal Alex Valdez y el senador estatal Robert Rodríguez, ambos demócratas de Denver, convertiría el rechazo en efectivo en una infracción menor de clase 2.

Valdez y Rodríguez presentaron el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1048 después de que un elector llegara a Rodríguez después de luchar para encontrar un negocio que aceptara su efectivo.

“Un gran porcentaje, el 19% del estado, no cuenta con servicios bancarios. Entre el cinco y el 7% no está bancarizado por completo ”, dijo Valdez. Underbanked se refiere a personas con cuentas bancarias que también acceden a servicios financieros alternativos como prestamistas de día de pago a corto plazo y tarjetas de débito prepagas. No bancarizados se refiere a personas que no utilizan bancos ni servicios financieros en absoluto. “Y eso ni siquiera cuenta a las personas indocumentadas”.

Los temores al principio de la pandemia de que el COVID-19 pudiera propagarse a través del papel moneda y las monedas llevaron a más habitantes de Colorado a comprar con tarjetas de crédito y a más empresas a adoptar el pago sin contacto. Combinado con un cambio a las transacciones digitales, algunas empresas podrían ser reacias a aceptar papel moneda y cambiar durante una pandemia, dijo Valdez.

El proyecto de ley 1048 de la Cámara fue aprobado por 47 a 18 votos en la Cámara estatal y por 21 a 13 en el Senado estatal. Algunos legisladores republicanos se opusieron al proyecto de ley, argumentando que las multas son demasiado onerosas y que el estado no debería interferir en las decisiones de las empresas privadas.

El senador estatal Larry Liston, republicano por Colorado Springs, dijo que inicialmente apoyó el proyecto de ley bajo el mantra “el efectivo es el rey”. Pero cambió de opinión y señaló la multa de hasta 250 dólares por intento de transacción. “La multa es demasiado grande”, dijo Liston.

El senador Rob Woodward, republicano del condado de Larimer, calificó la medida como “un ataque a las pequeñas empresas”.

“Si es propietario de una pequeña empresa, debe decidir cómo desea recibir el pago”, dijo. “Para algunos, es posible que quieran huevos de gallina o tarjetas de crédito, lo que sea”.

Woodward agregó que los minoristas podrían incurrir en riesgos para la salud, y señaló la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que dice que el efectivo podría transmitir el coronavirus.

Los estudios han demostrado que los billetes y las monedas en circulación pueden acumular cientos de variedades de microbios, bacterias y virus. Pero desde entonces, los CDC han dicho que el modo principal de transmisión del coronavirus tiene lugar “a través de la exposición a gotitas respiratorias que transportan virus infecciosos”.

Un puñado de grupos, incluidos la Asociación de Hoteles y Alojamientos de Colorado y la Federación Nacional de Empresas Independientes, se opusieron a la medida.

“Las empresas saben qué forma de pago quieren aceptar y deberían poder aceptarlo”, dijo Tony Gagliardi, director de Colorado en la Federación Nacional de Empresas Independientes. “No deberían ser dictados por el gobierno”.

Valdez dijo que la medida está destinada a garantizar que el efectivo siga siendo un método de pago viable. La nota fiscal del proyecto de ley prevé muy pocas violaciones de la nueva ley y las multas resultantes. Agregó que él y sus compañeros legisladores trabajaron para conciliar los problemas que surgieron de grupos indecisos.

“Lo resolvimos con las partes interesadas que tenían preocupaciones con la factura, como autos de alquiler y hoteles y personas que necesitaban depósitos de seguridad”, dijo Valdez. “Eran realmente las únicas personas que tenían preocupaciones”.

El proyecto de ley permite exenciones para las empresas que requieren que se coloque un depósito de seguridad en una tarjeta de crédito. Las empresas que tienen una máquina que permite a los consumidores converyir efectivo en una tarjeta prepaga también están exentas.

“Muchos habitantes de Colorado no tienen acceso a tarjetas de crédito, débito y tarjetas de regalo”, dijo.

No está claro si Polis convertirá el proyecto de ley en ley. “El gobernador revisará el proyecto de ley final cuando llegue a su escritorio”, dijo un vocero.

“No sé qué va a hacer el gobernador, pero no veo ninguna razón para que no (firme)”, dijo Valdez.

Si Polis firma el proyecto de ley, entraría en vigencia 90 días después de que la legislatura suspenda su período legislativo de 2021, una fecha que probablemente caiga entre principios y mediados de septiembre.