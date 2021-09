Encuesta: Mayoría de padres en Colorado dicen NO a la teoría crítica de la raza en las escuelas

Hemos visto algunos de los titulares de noticias de esta semana sobre una nueva encuesta que se centró en las opiniones de los habitantes de Colorado sobre los mandatos de máscaras escolares, pero cabe resaltar que también se incluyeron algunas preguntas sobre si la teoría crítica de la raza debería enseñarse a los estudiantes.

La encuesta de Magellan Strategies incluyó a 516 padres de estudiantes K-12 en Colorado del 9 al 16 de agosto, con un margen de error de 4.31%.

En cuestión sobre la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas estos son los resultados que arrojo la encuesta:

Entre todos los padres, el 45% se opone a la enseñanza de la teoría crítica de la raza en la escuela, mientras que el 37% apoya el concepto.

No cabe duda de que este porcentaje muestra lo que los padres quieren para sus hijos y que aprendizaje prefieren en las escuelas.

Esta pregunta estaba muy dividida a lo largo de las líneas partidistas, con el 71% de los demócratas a favor y el 78% de los republicanos en contra, según el resumen de la encuesta.

Los independientes apoyaron en su mayoría a los republicanos, con un 49% en contra y solo un 29% apoyando que la teoría se enseñe en las escuelas.

Pero esto no es cuestion de partidos politicos, para mi es cuestion de defender nuestros valores y lo que queremos para nuestros hijos.

Cabe destacar que aproximadamente siete de cada diez padres de la encuesta están al menos algo familiarizados con el concepto de teoría crítica de la raza (CRT), siendo el 41% muy familiar y el 30% algo familiar.

A los padres que estaban al menos algo familiarizados con la teoría crítica de la raza se les pidió que definieran la teoría crítica de la raza, y los temas principales de las definiciones describen la CRT como una herramienta para reexaminar la historia utilizando la raza y la idea de que el racismo está integrado en las instituciones.

Además también hubo muchas respuestas sobre la propaganda de izquierda y la discriminación contra los blancos, y la creencia de que CRT enseña aún más odio.

El objetivo principal de esta encuesta fue medir y comprender los pensamientos de los padres y tutores de Colorado que tienen un estudiante que asiste a la escuela o que recibirán educación en el hogar este año desde jardín de infantes hasta el grado 12.

Esta encuesta se baso en preguntas y opiniones mesuradas sobre:

­» Manejo de COVID-19 en escuelas durante el año escolar 2020-2021

­» Impactos de COVID-19 en la educación de los estudiantes durante el año escolar 2020-2021

­» Planes de medidas COVID-19 para el próximo año escolar, como máscaras y aprendizaje remoto

­» Requisitos de vacunación para maestros, estudiantes y personal

­» Puntos de vista de la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas

Esta encuesta entrevistó a 516 padres o tutores de estudiantes K-12 en Colorado. La recopilación de datos de la encuesta se realizó mediante el envío de una invitación por mensaje de texto a una muestra aleatoria de habitantes de Colorado.

En cuestión del uso del cubre bocas en las escuelas estos son los resultados que arrojo la encuesta:

Se les preguntó a los padres y tutores si estaban de acuerdo o en desacuerdo con que los estudiantes en los grados K ​​a 12 deben usar una máscara para el aprendizaje en persona. Los padres se dividieron equitativamente sobre este tema: el 48% estuvo de acuerdo en que se deberían exigir máscaras y el 50% en desacuerdo.

Este tema está fuertemente dividido en líneas partidarias: el 83% de los demócratas están de acuerdo en que se debería exigir a los estudiantes que usen máscaras, y el 79% de los republicanos no está de acuerdo con un mandato de máscara para los estudiantes. Entre los padres no afiliados, el 43% está de acuerdo con los mandatos de máscaras para los estudiantes y el 56% no está de acuerdo con el mandato.

Cuando se les preguntó acerca de un requisito de vacunación para todos los maestros y el personal, el 52% de los padres apoyan que se requiera que todos los maestros y el personal estén vacunados y el 45% se opone.

Para ambas preguntas sobre el mandato con respecto a las máscaras y las vacunas, los padres de los pueblos más pequeños y de las zonas más rurales no apoyaron tanto los mandatos como los de Denver y las áreas suburbanas.

Mirando hacia atrás al año escolar 2020-2021, el 53% de los padres aprobaron el trabajo que hizo su distrito escolar local al abordar el coronavirus y el 40% desaprobó el trabajo que hizo su distrito escolar.

Se les preguntó a los padres si les preocupaba que su hijo necesitara instrucción adicional en las materias básicas. Entre las 5 materias evaluadas, al menos el 49% de los padres estaban muy o algo preocupados de que su estudiante necesitara instrucción adicional este año escolar.

La asignatura con mayor preocupación fue matemáticas con 58% muy y algo preocupada, seguida de habilidades de escritura (57% muy y algo preocupada), Ciencias (52% muy y algo preocupada), Historia y Estudios Sociales (50% muy y algo preocupada ), y habilidades de lectura (49% muy y algo preocupado).

El cincuenta y seis por ciento de los padres sienten que las escuelas de sus estudiantes deberían ofrecer tanto aprendizaje en persona como aprendizaje en línea. El treinta y siete por ciento de los padres cree que la escuela solo debería ofrecer aprendizaje en persona. Entre todos los encuestados, el 79% de los padres dijeron que sus estudiantes regresarían a la escuela en persona, a tiempo completo durante el próximo año escolar.

Cuando se les preguntó si sentían que las escuelas públicas en Colorado no tienen fondos suficientes, el 63% de los padres dijeron que sí y el 22% de los padres dijeron que no. Cuando se les preguntó si apoyarían un modesto aumento de impuestos para ayudar a financiar su distrito escolar local, el 58% de los padres dijo que sí y el 34% dijo que no.