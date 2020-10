Engañados…

Enojados por retraso de clases en persona

Engaño tras engaño para los padres y estudiantes sobre el inicio de clases en persona.

Y esque los padres de las Escuelas Públicas de Denver están enojados porque la instrucción en persona que esperaban comenzar este mes se ha retrasado hasta al menos el próximo semestre.

Ahora por lo menos cuatro escuelas secundarias de Denver han optado por impartir clases de forma remota hasta diciembre, satisfaciendo los requisitos de instrucción cara a cara al ofrecer bloques de dos horas en los que los estudiantes pueden venir a un salón de clases para el aprendizaje socioemocional o la ayuda individual.

Pero durante meses, dicen los padres, que se les hizo creer que sus hijos regresarían físicamente a la escuela, aunque solo fuera a tiempo parcial en un horario híbrido, y ahora les preocupa que sus hijos se queden atrás.

“Básicamente, el distrito escolar les ha mentido a los padres”, dijo Krista Douglass, cuya hija Mira Williams audicionó y fue aceptada en la Escuela de Artes de Denver en enero, antes de que la pandemia de coronavirus cambiara el año académico.

Aunque la DSA aún tiene que finalizar los horarios de los estudiantes para el segundo trimestre, se le ha dicho a Williams que tal vez solo venga a la escuela para tomar lecciones de piano durante dos horas cada viernes por la tarde. La estudiante de primer año espera que el resto de sus clases estén en línea.

Eso es algo que Douglass, cuyo otro estudiante de secundaria va a una escuela privada, desearía haber sabido antes de comprometerse a inscribirse en DPS.

“Recibimos una carta, quiero decir hace una semana y media, del director diciendo que garantizarían 10 horas de instrucción en persona, y ahora estamos recibiendo tal vez dos”, dijo Douglass. “Todo lo que sé es que la mayoría de los distritos escolares de Denver están logrando encontrar una manera de ser híbridos, y Denver realmente no lo es”.

La superintendente de DPS, Susana Cordova, ha dicho repetidamente que la meta del distrito es hacer que los niños regresen físicamente a la escuela cuando sea seguro hacerlo. Eso parece alinearse con las preferencias de la mayoría de los padres: en todo el distrito, el 70% de las familias de primaria se inscribieron para asistir en persona, al igual que el 56% de las familias de secundaria, dijo.

DPS tiene barandas para que las escuelas puedan reabrir. Las cohortes no pueden exceder los 35 estudiantes y los maestros pueden interactuar con un máximo de dos cohortes, dijo Cordova. Se espera que las escuelas secundarias, que pueden abrir el 21 de octubre, operen en un horario híbrido con un mínimo de 10 horas de instrucción presencial.

Pero al igual que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado dejó la reapertura de la logística para que los distritos decidieran, el sistema educativo más grande del estado otorgó a las escuelas individuales autonomía para descubrir la mejor manera de implementar un regreso al aprendizaje en persona.

Cada escuela es única y trata de manejar una red de desafíos, desde agrupar a los estudiantes hasta acomodar a los maestros que solicitaron trabajar de forma remota, dijo Michael Ramirez, superintendente adjunto de escuelas.

Estos problemas se agravan en el nivel secundario, donde los estudiantes están acostumbrados a tomar diferentes clases de diferentes maestros a lo largo del día

“Nuestros líderes (escolares) están analizando qué tipo de horario pueden crear que se adhiera ante todo para garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, mientras están construyendo lo que creen que es mejor para sus escuelas”, Ramírez. dijo.

Hizo hincapié en que todas las instituciones secundarias están proporcionando aprendizaje en persona de acuerdo con los estándares del distrito. Sin embargo, los padres de Denver South High School como Erica Spoor dicen que el horario híbrido de sus hijos no es el que esperaban, especialmente en comparación con los implementados por otros distritos del área metropolitana.

El distrito no está rastreando el regreso de las escuelas individuales al aprendizaje en persona, dijo la portavoz del distrito Winna Maclaren, por lo que no está claro cuántos estudiantes pueden no tener la oportunidad de recibir instrucción cara a cara.

En una nota para las familias, los líderes del Sur dijeron que la escuela continuará con su programa de aprendizaje remoto hasta el 18 de diciembre, aunque los estudiantes que se inscribieron para el aprendizaje en persona tienen la opción de asistir dos horas cada día escolar para recibir apoyo académico o socioemocional.

George Washington High School y Abraham Lincoln High School también siguen este formato.

“Esperaba que hubiera restricciones a las que tendríamos que adherirnos y compromisos que tendríamos que hacer para estar de regreso a salvo en persona, pero esperaba que hubiera instrucción en vivo de sus clases principales”, dijo Spoor, quien ha un estudiante de primer año y un junior en South. “Se hizo aún más confuso cuando vimos que otras escuelas en el mismo distrito, como East, lanzaron un plan diferente”.

Ramírez dijo que la cantidad de familias que solicitaron aprendizaje en persona versus aprendizaje en línea también varía de un edificio a otro y juega en la forma en que hacen los horarios.

En la Escuela de Artes de Denver, el 54% de las familias solicitaron clases presenciales, según cifras del distrito, mientras que en el sur la cifra fue del 66%.

De las escuelas secundarias de Denver que el Denver Post ha confirmado que se apegan a un plan mayormente remoto, solo Abraham Lincoln hizo que más familias optaran por el aprendizaje virtual (58%) en lugar de hacerlo en persona, según DPS.

David Foster, cuyo hijo es un estudiante de primer año en South, cree que la variación en los formatos conducirá a disparidades educativas entre los estudiantes del distrito, especialmente para aquellos que no pueden viajar hacia y desde la escuela durante un par de horas al día.

Douglass está de acuerdo, por lo que está considerando sacar a su hija de DPS, que ya enfrenta una inscripción más baja, en la primavera.

“Obviamente van a estar en desventaja en algunas de esas formas”, dijo Foster. “Eso comienza a plantear la pregunta, ¿cuánto tiempo sigue teniendo fe en su distrito escolar para poner el aprendizaje en persona a la vanguardia de lo que están tratando de lograr?”